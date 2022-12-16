АО «ТАИФ-НК» удостоен высшей награды Всероссийского конкурса «100 лучших товаров»

Фото: Максим Платонов

В Торгово-промышленной палате Республики Татарстан состоялось чествование победителей сразу двух конкурсов — «Лучшие товары и услуги РТ», а также Всероссийской программы качества «100 лучших товаров России».

В этом году за право стать лауреатами и дипломантами республиканского конкурса состязались 334 наименования продукции и услуг, представляемых 157-ю предприятиями и компаниями Татарстана. На федеральном уровне, к слову, для Всероссийского конкурса 2022-й год стал юбилейным — 25-м, республику представляли 143 вида продукции и услуг от 96 производителей РТ.

— У нас лучшие люди в стране, у нас почти каждый день рожаются новые производства или новые продукты, и благодаря этому у нас республика созидает и готова достойно конкурировать и добиваться высоких результатов в том числе и в сегодняшних санкционных условиях, — отметил в приветственном слове заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов.

Именно ему выпала честь вручить главные награды федерального конкурса. И одним из первых был приглашен на сцену помощник генерального директора АО «ТАИФ-НК» по общим вопросам Владимир Гатунок. Нефтеперерабатывающая компания удостоена высшей награды конкурса «100 лучших товаров России» в номинации «Лидер качества».

«ТАИФ-НК» на протяжении многих лет является активным участником как регионального, так и всероссийского этапов конкурсов качества. По итогам 2022-го высоких наград удостоены сразу 5 видов продукции компании. Топливо дизельное Евро зимнее и бензин марки АИ- 95-К5 признаны лауреатами, еще три продукта признаны дипломантами: нафта — бензин гидрокрекинга, битумное вяжущее марки PG70-34 и топливо для реактивных двигателей марки РТ.

Реклама АО «ТАИФ-НК».

— АО «ТАИФ-НК» постоянно работает над повышением эффективности производственных процессов, модернизируя технологическое оборудование, при этом, шагая в ногу со временем, компания осваивает новые виды продукции, которые отвечают самым строгим современным нормативным требованиям по качеству. Это подтверждают многочисленные награды. Та, что мы получили сегодня, очень важна и ценна для нас, — в интервью «Реальному времени» подчеркнул Владимир Гатунок.