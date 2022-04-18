ТАИФ-НК примет участие в 22-й Международной специализированной выставке «Энергетика. Ресурсосбережение»

Фото: АО «ТАИФ-НК»

С 19 по 21 апреля 2022 года в Международном выставочном центре «Казань Экспо» при поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова пройдет Татарстанский международный форум по энергоресурсоэффективности и экологии. В рамках форума пройдет 22-ая Международная специализированная выставка «Энергетика. Ресурсосбережение».

Форум является крупнейшим событием в области энергетики, энергоэффективности и ресурсосбережению в Приволжском Федеральном округе. Ежегодно его посещают представители Федеральных органов власти, отраслевых министерств и ведомств, руководящий состав и ведущие специалисты промышленных предприятий, более чем из 40 регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.

Мероприятие дает возможность продвижения современных технологий и оборудования в области энергосбережения и энергоресурсоэффективности на предприятия Республики Татарстан, а также расширяет и укрепляет межрегиональное и международное деловое сотрудничество.

АО «ТАИФ-НК» является традиционным участником специализированной Международной выставки «Энергетика. Ресурсосбережение». Экспозиция нефтеперерабатывающей компании будет представлена на выставочном стенде, расположенном в павильоне № 1.

Мероприятие будет проходить в течение трех дней. В рамках форума пройдут конференции, круглые столы, семинары, встречи промышленного и бизнес-сообщества, демонстрация новинок отрасли.

АО «ТАИФ-НК» приглашает всех желающих посетить экспозицию предприятия.

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