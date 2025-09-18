Максим Новиков: «Четверть века — любимому делу»

Генеральный директор АО «ТАИФ-НК» сложил полномочия, но остается на предприятии, которому посвятил 26 лет жизни

Сегодня АО «ТАИФ-НК» созвало совет директоров. Ключевой вопрос повестки дня: избрание нового руководителя одного из самых инновационных нефтеперерабатывающих предприятий мира. Максим Новиков, возглавлявший комплекс с 2 октября 2020 года, по собственному желанию попросил освободить его от занимаемой должности. О причинах решения, новых задачах, гордости за родное предприятие и о том, что такое «производственный кайф», — в эксклюзивном интервью Максима Новикова «Реальному времени».

«Я буду рядом»

— Максим Анатольевич, 5 лет назад, в октябре 2020 года, Вам доверили возглавить предприятие, которое не раз в общении с журналистами Вы сами называли родным. Сейчас стало известно, что покидаете этот пост. Почему? И, если не секрет, то каковы Ваши дальнейшие профессиональные планы?

— Хочу сразу сказать: я благодарю коллектив компании за то, что позволили жить полной, красочной производственной жизнью. Желаю коллективу ТАИФ-НК всего наилучшего, производственных побед, стабильной и надежной работы, спокойствия дома. Как звучит наш девиз: «Сила во благо!». И у нас есть второй девиз, впервые прозвучавший в спортзале: «Вижу цель — не вижу препятствий!». Считаю, что этот девиз подходит для ТАИФ-НК, для руководителей компании. Задача ставится — препятствий нет! Нужно выполнять! Это подходящий для нашего коллектива девиз! Я благодарен всем тем, кто мне помогал прожить этот интересный производственный этап моей жизни.

Что касается причин принятого решения. Скажем так… Почти 26 лет работы в ТАИФ-НК не на последних должностях… А в последние годы — на передовых планах. Все это немного сказалось на моем внутреннем мире: здоровье, семье… Поэтому понадобилось какое-то время на перезагрузку. И только поэтому мною было принято решение сложить с себя полномочия генерального директора. При этом мне было предложено остаться в совете директоров ТАИФ-НК. Я согласился. Буду продолжать курировать многие вопросы по производству. Не прощаемся с ТАИФ-НК. Не прощаемся с нефтепереработкой. Я не ухожу. Я буду рядом. Обязательно буду следить за успехами и достижениями компании. Это входит в мой нынешний функционал как члена совета директоров. Обязательно буду в курсе и того, что происходит внутри компании, и вовне. Ну а пока появится немного свободного времени, в планах с семьей съездить и восстановиться. Полноценно. А не набегами.

«Считаю себя счастливым человеком»

— Вы сказали, что 26 лет назад пришли на ТАИФ-НК. В интервью с нами Вы не раз называли предприятие родным. Если не ошибаюсь, то в 1999 году Вы пришли на должность «оператор технологических установок 4-го разряда». Какую роль на Вашем профессиональном пути играл и играет коллектив?



— Действительно, на предприятие я пришел в декабре 1999 года — оператором технологических установок. Влился в коллектив быстро. У меня был наставник — Николай Гаврилов. Его сын сегодня уже долгое время возглавляет цех ЭЛОУ АВТ-7. Считаю, что мне с наставником повезло. И в целом в моем профессиональном росте я бы отметил большую роль целого ряда наставников. Когда я пришел оператором, у меня был наставник — старший оператор. Когда был назначен начальником смены, наставником стал замначальника цеха Степан Сутурин. Потом он стал начальником цеха. Он многое мне дал: воспитывал как профессионала, как человека, еще и любовь к спорту привил именно он. У нас тогда был тренажерный зал, куда мы после работы ходили заниматься. И именно он оказал огромное влияние на формирование моего мышления как руководителя, как будущего генерального директора.

Роль наставника очень важна: когда мы молодые, пытаемся найти себя. И очень высоки риски свернуть не на ту тропу. И если рядом нужный, правильный человек, который наставит на правильный путь, получится добиться многого. Своим профессиональным ростом, погружением в технологию процессов я обязан Степану Сутурину.

Профессиональная карьера продолжала развиваться. Когда я уходил уже на должность заместителя главного инженера, а потом и главного инженера НПЗ, на передний план вышли уже другие кураторы, в том числе непосредственно руководители Группы компаний ТАИФ. На мой взгляд, это люди, достойные самого глубокого уважения: вывести нефтепереработку с того уровня развития, что был в 1990-х, до нынешнего, когда ТАИФ-НК стал одним из наиболее передовых и технологически развитых нефтеперерабатывающих комплексов мира — это дорогого стоит. Это уникальное сочетание профессионализма и упорства. Общение с ними, обучение, знания, которые я получил от профессионалов Группы компаний ТАИФ, — это подарок судьбы. Возможность получить такой опыт не каждому дается. И в данном случае я считаю себя счастливым человеком: мне довелось работать с настоящими профессионалами своего дела.

«Не могу припомнить ни одного года, где мы бы ни стремились к покорению новых вершин»

— Каковы самые яркие события Вашей трудовой биографии? Что врезалось в память из знаковых событий в истории развития комплекса?

— Знаете, так получается, что практически в каждом ярком событии на этапах развития компании мне довелось участвовать. Но сразу подчеркну: каждая победа ТАИФ-НК — это победа не какого-то отдельного человека, а достижение всего коллектива. К каждой победе мы приходили именно всем коллективом. Были и споры, и дискуссии, и круглосуточная работа. Работа для меня, как и для многих коллег, стала вторым домом, а может быть, где-то даже и первым (улыбается). По сути, вся история развития компании состоит из ярких событий: начало 2000-х — это углубление нефтепереработки, ввод в эксплуатацию модернизированного вакуумного блока, подключение висбрекинга, строительство и пуск Комплекса гидроочистки средних дистиллятов, потом уже с множественными дополнениями и изменениями и вывод на стабильный режим на максимальной нагрузке…

И каждый раз на этапах повышения по должности приходилось внедряться в новые коллективы. Например, взять КГСД, куда я пришел с ЭЛОУ, — другой коллектив, приходилось с людьми находить общий язык, и это получалось. Понятно, что и учиться постоянно было не просто нужно, а необходимо. Пришлось немного познать и психологию (улыбается), чтобы правильно вливаться в новый коллектив. Причем вливаться в роли руководителя. Это отдельная наука. Естественно, прислушивался к советам родителей и наставников повыше. И книги обязательно читал на эту тему. Все понадобилось!

Дальше, уходя уже за рамки НПЗ, пришлось подключаться к взаимодействию с заводом Бензинов. Изучать и их технологию. Ну а самое главное — это работа по организации взаимосвязи НПЗ с КГПТО, когда происходила первая пусконаладка, первые пусковые операции на Комплексе глубокой переработки тяжелых остатков нефти. Очень уважаю этот коллектив. Очень была напряженная работа.

Если говорить в целом, то за все время работы в Группе компаний ТАИФ, я не могу припомнить ни одного года, когда мы бы не стремились к покорению новых вершин. Постоянно ставили перед собой какие-то амбициозные задачи. Постоянно происходило движение вперед. Вроде наладили процессы — и надо построить производство битума. Битумное производство стало терять востребованность — и в самое холодное время года мы получаем опытную партию полимерно-битумных вяжущих. Помню как сейчас: было 23 февраля. Жуткий мороз. А мы получили первую тонну ПБВ. Дома ждала семья за накрытым столом. Праздник. А мы командой получаем ПБВ. И мы сделали это! Получили первую партию, доказали, что можем вводить новые процессы и получать продукцию нового, современного качества.

Но повторюсь: одним из самых значимых опытов в производственной карьере был и остается Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков нефти. С этим коллективом. С этой технологией. В постоянном прямом контакте с акционерами по широчайшему спектру вопросов: налаживанию процессов, поиску оптимальных, правильных решений, механизмов, оборудования. На самом деле, до нас эта технология в таких масштабах, в таких средах, на таком сырье не использовалась нигде. И базовый проектировщик наделал множество ошибок. Нам пришлось пионерами пройти этот путь, по факту, создав совершенно новую, уникальную технологию. Мы ее уже наладили. Результаты — есть. Осталось только наладить стабильную работу в дальнейшем. Речь об обслуживании оборудования. Сегодня мы тесно работаем с изготовителями оборудования, нередко буквально заново прорисовываем стандарты качества изготовления оборудования. Приезжаем на топовые предприятия-изготовители оборудования и рассказываем им, как и где нужно улучшить и поправить, чтобы получить именно то, что нужно нам на наших производствах.

— Вы снова говорите про команду. Казалось бы, разные люди, разных возрастов, разных интересов, но на ТАИФ-НК они становятся командой. Как нам кажется, в этом процессе не последнюю роль играет руководитель. Как получается объединять таких разных людей в одну команду не только на производственной площадке, но и за воротами предприятия?

— Наверное, когда ты становишься у руля коллектива, нужно понимать, что коллективов, подразделений много и они все разные. Но должна быть обязательно какая-то общая традиция. Лично я всегда ставлю выше всего семью и те законы, что исторически складывались. Понятно, что и в семьях бывает все: и ссоры, и совместные победы, и празднования. И все это есть и в нашей большой семье. И мы стараемся это показывать людям.

Мой девиз: «Мы живем в том мире, который творим сами». Если мы сами не сделаем, то никто не придет и не сделает это за нас. Хотим жить в скуке обыденности? Но ведь это морально убивает! А ведь многие люди работают на одном месте многие годы, выбирая профессию, остаются ей верны всю жизнь. Но и здесь есть множество возможностей: например, вовлекать людей в жизнь предприятия в иных руслах. Например, в спорте, в мероприятиях социальной направленности. Предприятие — это не когда пришел, отработал смену и ушел. Лично у меня так не получается. Те, кто просто отбывает рабочую смену и, закрывая за собой дверь, забывают о работе, как правило, надолго не задерживаются. Они просто бегут от трудностей. Те же, кто по-настоящему увлечен своей работой, искренне переживают за общий результат. Показателен период пандемии COVID-19. Многие производства пострадали — и частный бизнес, и государственный. Было сложно. Сложно зарабатывать, сложно выплачивать заработную плату. Но даже в такие тяжелые времена, ТАИФ-НК, как в хорошей семье, проявлял заботу о каждом члене коллектива. Мы полностью выполнили свои социальные обязательства перед нашими сотрудниками. Этот непростой период мы смогли пройти с минимальными потерями на нашем характере, на уважении к коллективу и внутри коллектива.

Я в первую очередь за нормальные традиции, что создавались исторически, создавались самой жизнью. И люди откликаются. Есть обратная связь. Поэтому мне хочется продолжать генерировать идеи и их предлагать. У нас на будущий год уже есть планы. И это не я что-то выдумываю, а люди приходят с идеями, предложениями — чем наполнить системную социальную жизнь нашей компании. Видите, у нас даже спорт и тот на системной основе (улыбается). Люди вовлечены. Хотелось бы расширить круг этих заинтересованных людей. Кто-то не спешит присоединяться к нам во время мероприятий. Однажды приходит и сам себя спрашивает: «А что это я раньше не приходил? Здорово же!»

«Халява на ТАИФ-НК — не прокатывает»

— Вы сами, своим примером и своей трудовой биографией отвечаете на этот вопрос, но не могу не задать его: на предприятии много молодежи, а какие шансы и возможности имеют они для карьерного роста?

— Я для себя за 26 лет понял: халява на ТАИФ-НК никогда не прокатывает. Если хочешь чего-то добиться, то нужно постоянно идти и учиться. Работать над собой.

Признаюсь: я в молодости участвовал в нескольких конкурсах профмастерства. Причем к первым трем выступлениям отнесся спустя рукава: вообще не готовился. А в меня руководители верили почему-то. И так получилось, что раза три я их точно подвел. И где-то на четвертом году работы на ТАИФ-НК нужно было представлять компанию на большом республиканском мероприятии. Более 20 команд участников. И опять обсуждается моя кандидатура. В состав меня включили, но сначала поговорили: «Новиков, мы тебе даем последний шанс себя проявить. Не посрами Отечество!» И я проникся. Взял отгулы и на неделю ушел в подготовку: прочитал уйму книг и, возглавляя команду предприятия, выбил 100 баллов из 100. Нас трое из четырех участников выбили 100 баллов из 100. В итоге мы были четвертыми из 20 с лишним команд. И это на первом же участии в столь масштабном мероприятии. Мы смогли произвести впечатление, что есть такая команда НПЗ, которая с первого раза приблизилась к лидерам ежегодных соревнований.

Для меня этот момент оказался очень полезным: буквально через пару недель меня, еще не закончившего обучение в вузе (я учился на третьем курсе), поставили начальником смены. Авансом. И дальше пошла другая жизнь. Оператором я еще был, так сказать, легкомысленным, а тут переломный момент: управление пусть небольшим — 15 человек, но коллективом. И дальше все выстроилось. Пошло правильно.

Закон: всегда на пути молодого человека должен появиться хороший, опытный наставник, авторитетный наставник. Это — правильно. И то, что на ТАИФ-НК сейчас, после обсуждения с акционерами, подписано положение о наставничестве, — очень верно. Положение действует. Оно стимулируется. Если в наши молодые годы для опытных специалистов это было, скажем, больше на общественных началах, то есть безвозмездно, то сейчас мы будем доплачивать за это. Будем стимулировать.

Возвращаясь к вашему вопросу, отвечу: шанс продвинуться по карьерной лестнице есть у каждого. 100-процентный шанс! Но халявы — не бывает. Поэтому, если хочешь себя проявить, нужно в первую очередь изучить и сдать начальнику цеха знания на ведение процессов всех блоков. Ты должен постоянно подпитываться новыми знаниями, не прятаться за чужими спинами, а принимать задачи, которые тебе ставят, выполнять их максимально качественно, и тогда в довольно короткий срок можно вырасти. У нас есть нормальная, спокойная подвижка по кадрам, потому всегда есть шанс проявить себя. Нужно только над этим работать. Это как в институте: первые 3—4 года ты работаешь на зачетку, а потом зачетка работает на тебя. На производстве это может занять немного больше времени: первые, ну, наверное, 15 лет надо потратить на то, чтобы по-настоящему узнать, что такое нефтепереработка. Не 5, а 15!

— Но и после этих 15 лет ты продолжаешь учиться, развиваться, погружаться в новые направления и т. д.

— Конечно! Сейчас мы построили специальный Научно-исследовательский центр и будем наполнять его программы. Там не просто будут исследования, например, по возможностям смены сырья, катализаторов, реагентов, но также там будут передаваться те компетенции, которые мы сами здесь получили. Те желающие вырасти профессионально, кто захочет потратить свое личное время (очень важно то, что придется потратить личное время), получить навыки, знания, получат такую возможность. Главное — есть у кого учиться! Руководители — настоящие профессионалы, которые сами прошли все этапы внедрения новшеств в производственные процессы. С ними даже пообщаться дорогого стоит.

У молодежи в ТАИФ-НК сейчас есть все шансы вырасти профессионально. И есть возможность увлекательно проводить время вне работы — участвуя в наших спортивных командах. Готовясь к «Гонке героев», мы сами купили необходимый инвентарь. Сегодня хочешь заниматься — бери каяк и выезжай коллективом. Все возможно! Творите! У нас очень много коллективных спортивных состязаний: футбол, хоккей, волейбол, настольный теннис. Все зависит от самой молодежи. Говорят, что молодежь сейчас другая, инертная, неактивная… Нет, это не так! Молодежь пластична, как пластилин. И если есть хороший наставник, то толк обязательно будет.

«Ни капли сырья в утиль»

— ТАИФ-НК 26 лет назад, когда Вы только пришли работать на предприятие, и комплекс сегодня — насколько разные величины?

— Так в 1999 году почти ничего не было (смеется). Был резервуар с нефтью и большое количество мазута, который в то время был востребован на ТЭЦ. И еще прямогонный бензин для небольшой загрузки производства этилена. Дизель был для наших тракторов, с содержанием серы, по-моему, 1,4%. Это сейчас 10ppm, а раньше в процентах исчислялось. Можно сказать, что нефтепереработки тогда не было. Был «самогонный аппарат». А сейчас это — истинная нефтепереработка! Мы даже из нефтяных остатков получаем высокомаржинальный качественный продукт — дизельное топливо, авиакеросин. Вот это технология! Вот это я понимаю — нефтепереработка! Она очень интересна. Но она и сложна. И требует к себе постоянного внимания, а от каждого члена коллектива — совершенствования своих навыков, знаний. Подытоживая, повторюсь: если сравнивать, какая была нефтепереработка в 1999 году и какая она сейчас — в 2025-м, то это абсолютно разные вехи.

— Вы отмечали, что ТАИФ-НК — компания, которая постоянно в движении, в развитии. А какие планы сейчас уже реализуются? Что стоит перед компанией в задачах?

— Давайте так: на 95% мы с задачей по углублению процессов переработки справились. Технология опробована, отработана, выведена на стабильный режим. Есть еще 5%. Эти проценты (для нас 5%, а для кого-то и 30) для всей нефтепереработки — большая проблема. Что же делать с этими остатками? У меня утро началось с еще одного обсуждения того, что и эти остатки можно превратить в высокомаржинальный продукт. Более того, мы это уже опробовали на своих пилотных установках, нашли рецептуры, использовав свои продукты, и получили качественный литейный кокс. Он сейчас проходит последние стадии согласования, чтобы можно было выходить на строительство промышленной установки. То есть все пилотные испытания пройдены, качество получено, лабораторно проверено. Сейчас нарабатываем небольшую пилотную партию, чтобы она была использована уже непосредственно у заказчика. И после того, как он его оценит (а у нас сомнений нет, так как после лабораторных испытаний мы видим, что он даже лучше того, что сейчас используется, причем везется из-за границы), мы получаем разрешение на старт строительства и начинаем реализацию проекта. Еще одна установка на комплексе — плюсом.

Говоря простым языком: если до этого мы облагораживали керосин и дизельное топливо, то сейчас мы облагородили нефтяные пеки и коксы, которые используются в разных видах и в разных направлениях: от металлургии и вплоть до изготовления базальтовых волокон. Это, скажем так, некий анонс на обозримое будущее. Новый продукт — для получения базальтового волокна. Того самого, что активно применяется при создании сэндвич-панелей. Базальт — это природная руда. Для того чтобы получить востребованный в строительстве продукт, его нужно расплавить. Но при его плавке необходимо топливо высочайшего качества, которое даст необходимую температуру и при этом не оставит в процессе горения вредных примесей. И именно такое топливо было нами получено.

— То есть идет переработка того, что остается после создания КОГГ?

— В том числе! Ни капли сырья в утиль! Это закон современной нефтепереработки: все исходящие продукты по стоимости должны быть дороже самого сырья. То есть дороже нефти. Вот она и есть глубокая нефтепереработка: когда все получаемые продукты гораздо более высокомаржинальны, чем исходное сырье.

— Так понимаю, что это как раз одно из тех направлений, которым Вы будете заниматься в своем новом амплуа?

— Так и есть.



— Максим Анатольевич, а уже известно, кто примет штурвал ТАИФ-НК из Ваших рук?

— Забегать вперед не буду. Окончательное решение за советом директоров и акционерами. Могу сказать лишь, что кандидатуры — есть. И есть выбор. Я уверен, что это будет достойная кандидатура, человек, который сможет обеспечить успешное продолжение всех начинаний Группы компаний ТАИФ. Я тоже озвучил свои рекомендации. И это люди, для которых ТАИФ-НК тоже родной.

— В завершение интервью, если подытожить, то что Вы считаете главными достижениями компании?

— Я спрашивал у многих: «А ты знаешь, что такое производственный кайф?» Я уверен, что вот когда от твоей идеи и ее коллективного внедрения получаешь именно тот результат, на который рассчитывал, то это и есть настоящий производственный кайф. В моем окружении таких увлеченных любимым делом людей много. Самое большое достижение в том, что я возглавлял топовое предприятие мирового уровня. Это большой жизненный путь, который не заканчивается. Буду продолжать работать на благо компании. Я отношусь к работе как к спорту: желание работать, двигаться, развиваться, рисковать. И единомышленников — хватает. Как только поступает новая интересная задача — сразу включаемся. Глаза горят. Вот он — производственный кайф!



Беседовали: Анна Саушина и Арсений Фавстрицкий