Один из лучших инженеров страны работает в нижнекамской нефтепереработке

В Москве подведены итоги XXIV Всероссийского конкурса «Инженер года — 2023»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Российским союзом НИО

Церемония награждения лучших состоялась на площадке зала Инженерной славы Российского Союза научных и инженерных общественных объединений (Союз НИО). В числе победителей федерального конкурса — заместитель начальника цеха получения элементарной серы комплекса глубокой переработки тяжелых остатков АО «ТАИФ-НК» Ильнар Каримов. Он стал лауреатом в номинации «Химия и химические технологии («научно-техническое обеспечение»). Подробности — в материале «Реального времени».

В масштабах страны в 24-й раз

Впервые в масштабах страны конкурс «Инженер года» состоялся в соответствии с распоряжением правительства РФ в 2001 году. С тех пор он стал, как подчеркивается на сайте организатора — Союза НИО, «крупнейшим социальным проектом, реализуемым в России с целью выявления и распространения передового опыта и достижений инженерных кадров, лучших в своей сфере деятельности».

В 2023 году заявки на участие в конкурсе подали более 70 тыс. специалистов из 65 регионов страны. предоставлено realnoevremya.ru Российским союзом НИО

В 2023 году заявки на участие в конкурсе подали более 70 тыс. специалистов, представляющих 65 регионов РФ. Жюри и экспертные комиссии, в которые вошли известные ученые, конструкторы, инженеры, организаторы производств, выявляли лучших из лучших в два тура, по двум версиям: «Инженерное искусство молодых» и «Профессиональные инженеры».

Всего лауреатами конкурса в 51 номинации стали более 400 участников: 280 — в версии «Профессиональные инженеры» и 136 — по версии «Инженерное искусство молодых».

«Желаю не останавливаться на достигнутом!»

Свои приветствия участникам прислали руководители министерств и ведомств, главы регионов и ведущих предприятий России. Пришло обращение и от председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентины Матвиенко:

«Поздравляю всех, кто одержал победу в конкурсе «Инженер года — 2023» и стал лауреатом премии «Надежда России», с заслуженным признанием и желаю не останавливаться на достигнутом, неустанно совершенствовать свои знания и навыки, быть успешными в профессии, продолжать трудиться на благо России», — говорится в ее поздравительном адресе.

Награждение лауреатов проходило в зале Инженерной славы Союза НИО. предоставлено realnoevremya.ru Российским союзом НИО

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подчеркнул:

«Вклад изобретателей и рационализаторов во все сферы жизни современного человека трудно переоценить. Благодаря вашим инициативам осуществляется прорыв в решении социальных вопросов и обеспечении технологического суверенитета государства».

Председатель комитета Совета федерации по экономической политике Андрей Кутепов в своем поздравлении особо отметил:

«Уверен, что энергия, одаренность и целеустремленность участников и лауреатов станут залогом успешной реализации одного из приоритетных стратегически направлений государственной политики нашей страны — Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации».

Конкурс поддерживается регионами и правительством РФ

Это не раз подчеркивали организаторы «Инженера года». В Татарстане свой конкурс «Инженер года» на регулярной основе проводится с 2019 года. Одним из участников республиканского этапа стал заместитель начальника цеха получения элементарной серы Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков АО «ТАИФ-НК» Ильнар Каримов. И он оказался среди тех, кто принимал поздравления уже на федеральном уровне.

— Я стал лауреатом конкурса в версии «Профессиональные инженеры» в номинации «Химия и химические технологии («научно-техническое обеспечение»). В конкурсе участвовал впервые. Отправить заявки и на республиканский, и на федеральный этапы рекомендовал главный инженер нашей компании Алексей Храмов, — рассказал один из лучших инженеров страны в интервью «Реальному времени».

В числе лауреатов — заместитель начальника цеха получения элементарной серы Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков АО «ТАИФ-НК» Ильнар Каримов. предоставлено realnoevremya.ru Российским союзом НИО

Как рассказал сам герой, когда встал выбор — получать второе высшее образование или повысить навыки именно в том направлении, в котором работает, долго не думал — поступил в аспирантуру КНИТУ на кафедру «Процессов и аппаратов химической технологии». Год назад Ильнар Каримов успешно защитил кандидатскую диссертацию по теме «Повышение эффективности промышленных установок кислого газа». Конкретно речь идет о математическом моделировании сжигания кислого газа. Учился без отрыва от производства. Новые знания легли в основу внесенных рацпредложений на производстве. Два из них уже внедрены. Остальные пока на рассмотрении.

— Мои рацпредложения касаются скорее текущей эксплуатации оборудования производства. Частично они вошли в кандидатскую, например получение сжиженного аммиака — повышение эффективности работы колонны, но предложение пока находится на рассмотрении в титульном списке перспективных мероприятий, потому что проект глобальный и требует капитальных затрат, — поделился инженер с журналистом «Реального времени».

Все эти наработки легли в основу заявочного пакета на Всероссийский конкурс «Инженер года — 2023», которые были по достоинству оценены экспертной комиссией и жюри.

Ильнар Каримов готов делиться опытом и знаниями с будущими коллегами — студентами-нефтехимиками, но с работой на производстве расставаться не намерен. предоставлено realnoevremya.ru Российским союзом НИО

Как признался сам Ильнар Каримов, коллеги по работе с воодушевлением встретили известие о его победе в федеральном конкурсе. А еще почти сразу после защиты кандидатской диссертации поступило предложение из Нижнекамского химико-технологического института делиться опытом и знаниями со студентами вуза. Что рассказать и чему научить будущих коллег у инженера есть, но…

— Я пока нахожусь в раздумьях: как сочетать работу на производстве и преподавание. Уходить полностью в науку не планирую, — четко очертил приоритеты на будущее Ильнар Каримов.