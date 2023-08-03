Одни из первых: компания «ТАИФ-НК» приняла участие в благотворительной акции «Помоги собраться в школу»

Получили портфели и школьные принадлежности 50 детей из многодетных и малообеспеченных семей

Фото: Альберт Муклоков/realnoevremya.ru

В Татарстане стартовала ежегодная благотворительная республиканская акция «Помоги собраться в школу». В ее рамках тысячи будущих первоклассников получат портфели с канцелярскими принадлежностями. По старой доброй традиции одной из первых в Нижнекамске к благотворительной акции присоединилась нефтеперерабатывающая компания АО «ТАИФ-НК». Праздничное мероприятие по этому случаю состоялось в центре социального обслуживания населения «Веста». Работники предприятия поздравили мальчишек и девчонок с наступающим учебным годом и вручили яркие удобные ранцы, укомплектованные всем необходимым для занятий в школе. Подробнее — в материале «Реального времени».



«Наш общий долг — проявить сердечность»



— Очень хочется, чтобы все дети нашего района 1 сентября переступили школьный порог с праздничным настроением. К сожалению, сегодня положение отдельных семей, особенно неполных, многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, остается трудным. Все вместе можем помочь, в наших силах сделать так, чтобы каждый ребенок в День знаний пошел в школу с удовольствием. Наш общий долг — проявить сердечность и участие к судьбам детей, которые нуждаются в помощи и поддержке, дать им почувствовать нашу заботу, наше внимание, — говорит директор ГАУСО «КЦСОН «Милосердие» МТЗ и СЗ РТ в НМР Гульназ Исакиева.

По словам Гульназ Исакиевой, акция «Помоги собраться в школу» дает возможность объединить усилия для общего доброго дела. Альберт Муклоков\realnoevremya.ru

По ее словам, такое благотворительное мероприятие, как акция «Помоги собраться в школу», как раз дает возможность объединить усилия для общего, большого доброго дела. АО «ТАИФ-НК» можно ставить в пример — ежегодно нефтеперерабатывающая компания одной из первых дарит праздничное настроение будущим первоклассникам и их родителям.

Собрать сразу несколько детей в школу для многих родителей не по карману. Альберт Муклоков\realnoevremya.ru

— Сегодня в центре социального обслуживания «Веста» проходит большой праздник. Организовала его компания «ТАИФ-НК», с которой нас связывает многолетняя дружба. Нефтеперерабатывающее предприятие ежегодно оказывает помощь малоимущим и малообеспеченным семьям города и района. Мы очень благодарны руководству «ТАИФ-НК» за заботу и внимание к детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Собрать сразу несколько детей в школу для многих родителей не по карману. Это очень большая помощь для них, — подчеркнула Гульназ Исакиева.



В центр социального обслуживания «Веста» пригласили 50 детей из многодетных, малообеспеченных семей. Альберт Муклоков/realnoevremya.ru

На торжественное вручение портфелей в центр социального обслуживания «Веста» пригласили 50 детей из многодетных, малообеспеченных семей. Ребятам и их родителям показали спектакль о том, как Незнайка готовился к школе. Сказочный персонаж рассказал детям, как нужно вести себя на уроках и собирать ранец. Маленькие зрители с большим увлечением смотрели на выступления артистов, отгадывали загадки и участвовали в играх.

Ребятам и их родителям показали спектакль о том, как Незнайка готовился к школе. Альберт Муклоков/realnoevremya.ru

Завершился праздничный концерт торжественным вручением портфелей и канцтоваров. По традиции в новых ранцах есть все необходимое к школе — тетради, дневники, альбомы для рисования, цветная бумага, картон, ручки, карандаши, фломастеры, краски, пеналы и многое другое.



— Дорогие ребята, уважаемые родители! Очень приятно в преддверии нового учебного года напутствовать вас на хорошую, успешную учебу и вручить от акционерного общества «ТАИФ-НК» небольшие, но значимые подарки — школьные портфели и канцелярские принадлежности. Школа — это большой и удивительный мир, который наполнится для вас, ребята, по-настоящему необычными вещами. Ну а самое главное — это мир, где вам откроется дорога к знаниям. Знания — это тот волшебный ключик, который позволит вам успешно вступить во взрослую жизнь. Чем больше знаний вы приобретете, тем интереснее в будущем вам будет жить и работать. Так что не ленитесь, слушайтесь учителей и родителей, с интересом постигайте новые знания. От руководства нашего предприятия желаю вам всем успешной учебы и новых приятных впечатлений. В добрый путь! — поздравил детей и их родителей с наступающим новым учебным годом помощник генерального директора по общим вопросам Владимир Гатунок.



В интервью корреспонденту «Реального времени» Владимир Гатунок отметил, что работники АО «ТАИФ-НК» искренне вовлечены в эту благую социальную инициативу и считают, что такие, на первый взгляд, «малые» дела не менее ценны, чем большие проекты.

Владимир Гатунок отметил, что работники АО «ТАИФ-НК» искренне вовлечены в социальную инициативу. Альберт Муклоков/realnoevremya.ru

— Акционерное общество «ТАИФ-НК» — социально ориентированная компания. В республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу» мы принимаем участие регулярно и делаем это с большим желанием. Для нас крайне важно, чтобы будущие первоклассники, многие из которых воспитываются в многодетных семьях, не чувствовали себя обделенными перед началом школьных занятий. Вот и сегодня в очередной раз мы подарили нижнекамским мальчишкам и девчонкам несколько десятков школьных ранцев, укомплектованных всем необходимым для занятий. Очень приятно видеть радостные лица ребят и их родителей. Надеемся, что наша поддержка поможет детям учиться на отлично, — сказал Владимир Гатунок.



«Для нас это очень существенно и ценно»



Увидев яркие современные портфели, дети не сдерживали эмоций.



— Спасибо за такой красивый портфель. Я еще не успела посмотреть его

содержимое, но, судя по тому, что ранец тяжелый, там много чего интересного,

— поделилась впечатлениями Амалия.



Мама Амалии, Лилия Ибрагимова, оценила не только внешний вид портфеля,

но и его функциональность.

Мама Амалии, Лилия Ибрагимова, оценила не только внешний вид портфеля, но и его функциональность. Aльберт Муклоков/realnoevremya.ru

— Ранец очень легкий, удобный, это очень важно для первоклассников. Спасибо большое за помощь. Для нас это очень важно. Амалия — четвертый ребенок в семье. Детей я воспитываю одна, денег не хватает. Благодаря компании «ТАИФ- НК» мы сохранили семейный бюджет, — сказала Лилия Ибрагимова.



Ярослав Ладнушник приехал на праздник с бабушкой из села Шереметьевка. В этом году мальчик впервые переступит порог школы. Говорит, что с подарком будет обращаться крайне аккуратно, ведь у родителей нет возможности покупать все, что так необходимо ему для учебы.

Ярослав Ладнушник приехал на праздник с бабушкой из села Шереметьевка. Альберт Муклоков/realnoevremya.ru

— Я очень люблю рисовать. В портфеле я увидел альбом, краски и цветные карандаши. Все то, что мне понадобится в школе. Обещаю, что когда пойду в первый класс, то буду учиться только на четыре и пять, — заверил корреспондента Ярослав.



В этом году в первый класс пойдет и Есения. У девочки ДЦП, поэтому обучаться она будет на дому. По словам мамы девочки, Людмилы Усмановой, праздник, сказочные персонажи, подарки подняли и ей, и дочери настроение. Из-за болезни семья редко выходит из дома.

В этом году в первый класс пойдет и Есения. У девочки ДЦП, поэтому обучаться она будет на дому. Альберт Муклоков/realnoevremya.ru

— Есения — четвертый ребенок в семье. Мы очень благодарны компании «ТАИФ-НК» за оказанную помощь. Для нас это очень существенно и ценно, — призналась Людмила Усманова.



В семье Лапиных тоже четверо детей. Ярослав — третий среди братьев и сестер. Сегодня он вместе с остальными ребятами получил в подарок портфель и школьные принадлежности.



— Собрать ребенка в школу — удовольствие нынче дорогое. Конечно, хочется, чтобы мои дети пошли в школу как все — в красивой форме, с хорошим портфелем. Хочется, чтобы они не ощущали, что мама с папой не всегда могут купить им то, что есть у других детишек. Спасибо «ТАИФ-НК» за трепетное отношение к таким семьям, как наша, это очень хорошая помощь, — поблагодарила многодетная мама Надежда Лапина.

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АО «ТАИФ-НК», как социально ответственная компания, огромное внимание уделяет вопросам благотворительности и каждый год с удовольствием откликается на призыв принять участие в акции «Помоги собраться в школу». Напомним, акция проходит с 2007 года по инициативе Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности и при поддержке главы Татарстана.