Елочный городок ТАИФ-НК удостоен диплома городского конкурса

Фото: пресс-служба администрации г. Нижнекамска

Сегодня в нижнекамской мэрии на первом в этом году «деловом понедельнике» подвели итоги новогодних праздников. Глава района, мэр Нижнекамска Айдар Метшин отметил вклад компании ТАИФ-НК в создание праздничной атмосферы в Нижнекамске, вручив предприятию диплом победителя конкурса на «Лучшее новогоднее оформление» в номинации «Северное сияние».

Ежегодно сотрудники нефтеперерабатывающего предприятия занимаются организацией новогодней площадки в сквере им. Н.В. Лемаева. Елочный городок, оформленный работниками АО «ТАИФ-НК», отличается своим фирменным стилем. Главную городскую площадь украшают светящиеся живые ели, фигуры белых медведей и оленей, а также огромная светодиодная елочная игрушка в виде шара.

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