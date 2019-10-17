Единогласное решение: нижнекамцы проголосовали за строительство новой печи ТАИФ-НК

Строительство не скажется на экологической обстановке города. По мнению экспертов, наоборот, позволит сократить количество выбросов в атмосферу

Фото: Альберт Муклаков

ТАИФ-НК планирует построить на Комплексе глубокой переработке тяжелых остатков новую печь для нагрева вакуумного газойля. Проведя все необходимые экспертизы, сотрудники предприятия организовали общественные слушания, где предоставили нижнекамцам, членам общественного совета, представителям администрации техническую документацию и материалы оценки воздействия на окружающую среду. Встреча состоялась накануне вечером в Татарстанском кадетском корпусе имени героя Советского Союза Г. Сафиуллина. Все подробности — в материале «Реального времени».

Печь будет работать на экологически чистом топливе

Актовый зал кадетского корпуса был забит до отказа. На публичные слушания по строительству новой печи ТАИФ-НК зарегистрировались 265 участников. Среди присутствующих были как рядовые нижнекамцы, так и представители природоохранных структур, депутаты нижнекамского городского совета и другие. Первым слово взял главный инженер АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков.

Он подробно рассказал о строительстве новой печи и использованных технических решениях.



— Новый объект планируют построить в цехе №01 Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков. Располагаться он будет в центре промышленного узла, вдали от населенных пунктов и города Нижнекамск — на расстоянии 8 километров. Топливом для печи будет служить самый экологически чистый природный газ, который используется у каждого из нас для приготовления пищи, — рассказал Максим Новиков.

Стоит отметить, что подобная печь для нагрева вакуумного газойля на заводе КГПТО уже есть. Она была построена в 2013 году. Однако время показало, что оборудование емкое, из-за чего пусковые работы затягиваются на длительный срок, который может доходить до 15—20 суток. А как известно, именно во время пусковых операций происходит негативное воздействие на окружающую среду. Новая печь позволит сократить количество дней отведенных на пусковые операции. Вместо 10 до 5. Также снизится количество выбросов в атмосферу.



— В пусконаладочном режиме основная печь будет работать с нагрузкой не более 70%, а новая — не более 95%. Суммарное тепло обеих печей будет составлять 54 МВт, что меньше существующего режима. Таким образом, снижение воздействия на атмосферный воздух при реализации данного мероприятия ожидается порядка 15 тонн в год, — отметил в своем выступлении главный инженер ТАИФ-НК Максим Новиков.

Модель будущего мировой нефтепереработки

Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков ТАИФ-НК является одним из приоритетных в стране. Многие эксперты считают его моделью будущего мировой нефтепереработки. Проект позволит перерабатывать мазут в светлые, экологически чистые нефтепродукты — прямогонный бензин, керосин, дизельное топливо. Запуск КГПТО позволит достичь глубины переработки нефти на ТАИФ-НК до 98,6%.

В настоящее время производство работает в пусконаладочном режиме. По мнению сотрудников ТАИФ-НК, строительство новой печи для нагрева вакуумного газойля станет тем звеном в технологической цепочке, которое позволит ускорить запуск масштабного проекта.

Новая печь снизит негативное воздействие на экологию

Высокую оценку работе предприятия ТАИФ-НК дал директор ООО «Экада-Т», доцент Казанского национального исследовательского технологического университета Аркадий Ярошевский. Он принимал личное участие в исследованиях по оценке воздействия на окружающую среду на основе технического задания.

— Приятно, что при обсуждении этого сравнительно небольшого проекта можно увидеть, как изменилось отношение технологов к окружающей среде. Проект печи, о котором мы говорим, целесообразен не только с технологической и экономической позиций. Он показывает, что доминантой в мышлении инженеров ТАИФ-НК является экология, — подчеркнул Аркадий Ярошевский.

По его словам, все исследования проводились в рамках федерального закона. Ученые выяснили возможные экологические последствия от реализации проекта, его воздействие на окружающую среду.

— Среди вероятных воздействий — водоотведение, шум, проблема образования отходов и выбросы в атмосферный воздух. Хочу отдельно остановиться на теме водоотведения и сказать об очистных сооружениях ТАИФ-НК. Я много где бывал, смею заверить, что аналогов БОС ТАИФ-НК в республике нет. Вся вода очищается и полностью возвращается в производство. Еще недавно говорил, что самые современные БОС на ТАНЕКО, но все же там сбрасывают очищенные сточные воды, а ТАИФ-НК полностью возвращает в производство, — рассказал доцент Казанского национального исследовательского технологического университета.

Аркадий Ярошевский также заметил, что шум от печи будет минимальный, положительно ее строительство скажется и на состоянии атмосферного воздуха.

— Если ТАИФ-НК подключит вторую печь, запустится реакция, сырье разогреется, и нагрузка на существующую печь снизится, — отметил ученый и показал на слайд, на котором было указано суммарное количество выбросов в год. — Самый напряженный период на заводе — пуск, когда величина выбросов в секунду увеличивается. Если мы задействуем новую печь, то вредных веществ в воздухе будет минимальное количество, а значит, влияние на организм от воздействия химических веществ будет тоже минимальным.

Единогласное решение

Выступление ученого произвело большое впечатление на слушателей, люди провожали со сцены Аркадия Ярошевского громкими аплодисментами. Как отметил модератор публичных слушаний, заместитель руководителя исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Ленар Ахметов, речь эксперта была настолько убедительной, что сразу сняла целый ряд вопросов.

Свои пожелания в этот вечер высказал лишь председатель совета ветеранов Нижнекамска Григорий Китанов. По его словам, Нижнекамск — город «химии», промышленные предприятия дают большую нагрузку на экологию в районе, а основная часть финансовых отчислений идет в Казань и Москву.

От имени старшего поколения Григорий Китанов попросил нефтеперерабатывающее предприятие уделять еще больше внимания социальным вопросам. Он также поинтересовался, будет ли ТАИФ-НК модернизировать производство. Сотрудники компании заверили, что как социально-ответственное предприятие ТАИФ-НК уделяет должное внимание социальной политике и благотворительности. В будущем компания намерена и дальше поддерживать значимые городские и республиканские программы.

Что касается модернизации, то, по словам главного инженера предприятия Максима Новикова, акционерное общество уделяет пристальное внимание промышленной безопасности, охране труда, ежегодно выделяя значительные суммы на ремонт и замену устаревшего оборудования. К слову, в следующем году на модернизацию промышленных объектов также будут направлены внушительные финансовые средства.

Выслушав всех выступающих, доводы докладчиков и независимых экспертов, нижнекамцы единогласно проголосовали за строительство печи завода КГПТО. Все 265 участников отдали свои голос за улучшение экологической обстановки в Нижнекамске. Ведь, как отметили специалисты, именно такой современный, тщательный подход к строительству новых промышленных объектов позволит снизить количество выбросов в атмосферу, а значит, улучшить качество жизни горожан.

