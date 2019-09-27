С заботой об экологии: АО «ТАИФ-НК» присоединилось к масштабной посадке деревьев

Сотрудники нефтеперерабатывающей компании внесли свою лепту в озеленение Нижнекамска. Только в первый день акции «Зеленая волна» посадили более 400 молодых деревьев

Фото: Альберт Муклаков

Работники ТАИФ-НК приняли участие в масштабной экологической акции «Зеленая волна». В ее рамках сотрудники предприятия высадят в Нижнекамске около полутора тысяч саженцев. Участие в экологических мероприятиях для ТАИФ-НК давно стало доброй традицией, как и постоянная работа над снижением техногенной нагрузки на окружающую среду. Обо всем подробнее — в материале «Реального времени».

Сохранение лесов — на контроле правительства

О важности сохранения лесов, зеленых насаждений в городах и селах в эти дни говорят во всем мире. Буквально накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения по климату, сообщает «РИА новости». В документе говорится, что Россия «исходит из важности сохранения и увеличения поглощающей способности лесов и других экосистем, а также необходимости ее максимально возможного учета».

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Все меры, прописанные в договоре, нацелены на сокращение выбросов парниковых газов. Необходимо разработать новую низкоуглеродную модель экономического развития на основе постепенного отказа от традиционных технологий добычи, переработки и использования ископаемых ресурсов (прежде всего углеводородов) в пользу зеленых технологий. Страны сами определят свой вклад в процесс сокращения выбросов в атмосферу. Каждые 5 лет будет проходить проверка реализации целей соглашения.



Роль зеленых насаждений



Нельзя недооценить роль деревьев в очищении и оздоровлении городов. Они не только поглощают пыль, углекислый газ, вырабатывают кислород, но и выполняют санитарно-защитные, водоохранные и шумозащитные функции, формируют микроклимат и своеобразный облик города.

К примеру, летом дерево средней величины за 24 часа выделяет столько кислорода, сколько необходимо для дыхания трех человек. А 1 га зеленых насаждений за 1 час поглощает 8 литров углекислого газа и выделяет объем кислорода, достаточный для поддержания жизнедеятельности 30 человек.

Кроме того, зеленые насаждения — отличные помощники в борьбе с шумом. По мнению специалистов, кроны лиственных деревьев поглощают до 26% падающей на них звуковой энергии. При этом деревья «работают» не только летом, но и зимой.

«Зеленая волна» накрыла Нижнекамск



В нефтехимической столице Татарстана озеленению города уделяется пристальное внимание. В 2013 году по инициативе администрации Нижнекамска в республике впервые прошла массовая экологическая акция по посадке деревьев «Зеленая волна». Кстати, ее название предложили и выбрали путем голосования сами жители города.

Старт экологической акции в 2013 году дали глава нижнекамского района Айдар Метшин и министр лесного хозяйства республики Наиль Магдеев. Они вместе с нижнекамцами, работниками различных организаций и градообразующих предприятий, в том числе АО «ТАИФ-НК», внесли личный вклад в озеленение города, посадив деревья.



— «Зеленая волна» должна в последующем накрыть города всей республики, — отметил тогда Наиль Магдеев. — Очень важно, что нижнекамцы продолжают дело, начатое первостроителями, людьми, которые возводили этот город и уже на начальном этапе заботились о его благоустройстве, о том, чтобы Нижнекамск был зеленым городом.

— Эта акция должна стать общим делом для всех нижнекамцев, «Зеленая волна» не должна быть разовой акцией, участие в этом благом начинании должен принять каждый нижнекамец, и важно не только посадить дерево, главное — обеспечить последующий уход за зелеными насаждениями, — рассказал Айдар Метшин во время посадки зеленых насаждений.

Только в первый месяц акции «Зеленая волна» в 2013 году в Нижнекамске высажено свыше 17,5 тыс. деревьев. С тех пор посадка зеленых насаждений в городе ведется ежегодно и проходит в два этапа: весной и осенью. Последовав примеру нижнекамцев, акцию «Зеленая волна» поддержали во всех районах Татарстана.

Самый «зеленый» город

Так, в целях привлечения внимания общества к вопросам комплексного развития территорий, их благоустройства и озеленения, создания комфортных условий для населения 2015 год в Татарстане был объявлен Годом парков и скверов. Недостаточно зелеными на тот момент считались такие города, как Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Заинск, Чистополь и другие. Нижнекамск же был назван одним из самых зеленых в Татарстане.

Благодаря муниципальной экологической акции «Зеленая волна» только в 2013 году площадь озелененных территорий в Нижнекамске увеличилась на 11% и составила 47%. За 6 лет эта цифра стала еще больше.

ТАИФ-НК одной из первых присоединилась к городской акции

Осознавая всю значимость экологического проекта «Зеленая волна» нефтеперерабатывающая компания ТАИФ-НК одной из первых приняла в нем участие. Начиная с 2013 года работники предприятия высадили порядка 10 тысяч саженцев. Благодаря их стараниям зеленые насаждения появились на улице Лесной. Вырос зеленый щит Нижнекамска, оберегающий жителей города от техногенной нагрузки промышленного узла.

Этой осенью в рамках городской акции «Зеленая волна» работники градообразующего предприятия АО «ТАИФ-НК» вновь в числе первых внесли свою лепту в озеленение Нижнекамска. На этот раз экологический десант высадился вдоль дороги, идущей в сторону деревни Шингальчи, сотрудники предприятия посадили очередную партию деревьев.

В масштабной экологической акции приняли участие около 50 работников нефтеперерабатывающего предприятия. Только в первый день они посадили более 400 берез. При высадке зеленых насаждений компания АО «ТАИФ-НК» использует только приспособленные к местным почвенно-климатическим условиям деревья. Это ели, березы, рябины.

«Мы всей семьей сегодня решили поучаствовать в этом благородном деле. Новые деревья обязательно обогатят Нижнекамск кислородом и очистят от пыли. Хочу, чтобы мой сын понимал, как много пользы приносят деревья нашему городу», — рассказывает сотрудник АО «ТАИФ-НК» Дамир Шаримуллин.

«Мы каждый год с коллегами сажаем деревья, — рассказывает работник АО «ТАИФ-НК» Кирилл Нейменов. — За городом сосредоточено большое количество промышленных предприятий, поэтому мы все должны серьезно относиться к вопросам экологии, чтобы дышать чистым воздухом».

До конца октября, пока в городе будет идти акция «Зеленая волна», работники градообразующего предприятия ТАИФ-НК еще не раз выйдут на посадку деревьев. Планируется также озеленить парк «Солнечная поляна» и дорогу, ведущую к промышленной зоне. Всего в этом году усилиями сотрудников компании будет посажено более 1 500 молодых деревьев.

«Несмотря на то, что на предприятии сейчас идет капитальный ремонт, мы привлекли людей и технику. Работу по посадке деревьев выполняем. Сегодня дружно, оперативно посадили березы», — рассказал Георгий Селезнев, начальник базы АО «ТАИФ-НК».

С заботой об экологии

Вообще же, для ТАИФ-НК вопросы экологической безопасности и охраны окружающей среды являются обязательным условием успешного развития бизнеса. Главный принцип компании — не наносить урон окружающей среде. Помимо своих экологических программ, разработанных на предприятии, сотрудники ТАИФ-НК являются активными участниками городских, республиканских и общероссийских экологических акций.

Так, например, каждой весной в рамках санитарной очистки города работники АО «ТАИФ-НК» как социально-ответственного предприятия убирают мусор, скопившийся за зиму, белят бордюры, деревья, приводят в надлежащий вид ограждения и столбы освещения.

Буквально две недели назад работники предприятия помогли очистить уникальное в Татарстане озеро Каракуль, приняв участие в республиканском экологическом мероприятии «Чистый Берег». Около 20 сотрудников ТАИФ-НК собрали и вывезли на полигон десятки мешков с мусором.

Соблюдение баланса

О соблюдении баланса между развитием производства и сохранением окружающей среды неоднократно говорил президент Татарстана Рустам Минниханов. По словам главы республики, без заботы об экологии потеряются все конкурентные преимущества.

Республика Татарстан — один из наиболее развитых промышленных регионов Российской Федерации, с высоким объемом валового продукта. Экологическая ситуация в городах и населенных пунктах за последние годы заметно улучшилась, проведена системная работа по надзору и обеспечению рационального природопользования. Все это — благодаря слаженной, совместной работе общественных организаций, муниципальных властей, экологов, волонтеров и крупных промышленных предприятий.

Хорошим примером защиты окружающей среды Рустам Минниханов назвал реконструкцию цеха локальной очистки промышленных сточных вод АО «ТАИФ-НК». Об этом президент Татарстана рассказал на торжественной церемонии открытия БОС. На предприятии в ходе модернизации очистных сооружений фактически были заново построены современные, полностью автоматизированные биологические очистные сооружения, которые удаляют 99,99% загрязняющих веществ в виде нефтепродуктов. А выбросы в атмосферный воздух сократились до 90%.

