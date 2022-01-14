Елочный городок ТАИФ-НК отмечен дипломом в номинации «Сияние новогодних огней»

В Нижнекамске подвели итоги ежегодного муниципального конкурса по новогоднему оформлению города. Церемония награждения проходила в парке «Семья» в канун старого Нового года. За активную работу при создании елочных площадок были отмечены представители промышленных предприятий, главы сельских поселений, председатели СТОС, старшие по домам и другие активные жители Нижнекамска.

Дипломом в номинации «Сияние новогодних огней» был награжден елочный городок АО «ТАИФ-НК» на площади Лемаева. Жюри конкурса высоко оценило новогоднюю иллюминацию, светящиеся сказочные фигуры и ставший уже символом Нового года в Нижнекамске большой красный шар в виде елочной игрушки. Здесь же расположилась одна из самых нарядных в городе елок — 16-метровая белая красавица.

Диплом в номинации «Сияние новогодних огней» глава исполкома НМР Рамиль Муллин вручил генеральному директору АО «ТАИФ-НК» Максиму Новикову. Градоначальник поблагодарил всех участников за создание новогодней атмосферы и праздничного облика в городе и районе.

— Отрадно то, что нижнекамцы славятся любовью к своему городу, — отметил во время выступления руководитель исполнительного комитета НМР. — Это мы видим и на новогодних площадках, которые организовали для нас промышленные предприятия. Также хочу поблагодарить наших коммунальщиков, во всех дворах они постарались создать новогоднее настроение. За яркие елочные городки благодарю и глав сельских поселений. Спасибо за ваш труд, за ваше отношение к любимому городу. Дай Бог нам эти традиции продолжать и чтобы наш город становился еще лучше и краше.

Напомним, открытие елочного городка на площади Лемаева состоялось 27 декабря. На театрализованное представление, несмотря на мороз, пришли сотни зрителей. Главными героями праздника стали персонажи цирка, Дед Мороз и Снегурочка.

По словам нижнекамцев, этот елочный городок по праву можно назвать одним и из самых красивых в городе. Полюбоваться разноцветными огнями, фигурами и окунуться в атмосферу праздника на площади Лемаева можно будет до конца января.

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