Коллектив АО «ТАИФ-НК» присоединился к поздравлениям в адрес Альберта Шигабутдинова

Фото: АО «ТАИФ-НК»

Генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов продолжает принимать поздравления с юбилеем. От себя и от имени всего коллектива АО «ТАИФ-НК» пожелания в день 70-летия адресовал генеральный директор нефтеперерабатывающего комплекса — Максим Новиков.

«Вы человек, который завоевал широкое признание и повсеместное уважение как в Российской Федерации, так и далеко за ее пределами. Сделать это Вам удалось своим многолетним неустанным трудом на благо Татарстана и всей России! Вы один из тех, кто задал новый вектор развития экономики республики, успешно реализовав многочисленные проекты в сферах нефтепереработки, нефтехимии, строительства. Ваша целеустремленность, принципиальность, яркий лидерский характер всегда позволяли Вам и Вашему коллективу единомышленников ставить амбициозные цели и доводить их до конца, какими бы сложными они ни являлись.

Созданная Вами группа компаний «ТАИФ» — яркий пример современной многогранной бизнес-структуры, которая способна не только решать самые непростые производственные задачи, но и добиваться значительных успехов в социальной сфере. «ТАИФ» под Вашим руководством с самой лучшей стороны зарекомендовал себя в благотворительных инициативах, культурных и спортивных проектах. Благодаря Вашей деятельности тысячи татарстанцев стали обладателями современных благоустроенных квартир, получили возможность отправлять своих детей в новые школы и детские сады, посещать социально-культурные и спортивные сооружения», — говорится в поздравлении.

Максим Новиков также особо выделяет: «Нам, коллективу АО «ТАИФ-НК», особую благодарность хочется высказать Вам за то, что, чутко уловив тенденции в экономике и промышленности, Вы смогли задать новый импульс татарстанской нефтепереработке. Еще в 90-х годах прошлого века Вы поняли, что экономику республики невозможно развивать без дальнейшего углубления переработки нефти, без серьезного обновления производственных технологий. Именно Ваша воля и целеустремленность позволили создать в Нижнекамске новое современное высокотехнологичное предприятие, на котором мы имеем честь трудиться. Сегодня АО «ТАИФ-НК» — это ведущее предприятие нефтеперерабатывающей отрасли Республики Татарстан. Именно под Вашим руководством в структуре «ТАИФ-НК» был реализован уникальный проект, аналогов которому в мировой промышленности невозможно найти — Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков. Сегодня КГПТО — стабильно работающее производство, которое позволило нам существенно повысить глубину переработки нефти, выйдя на показатели в 93,5%. И это не предел! Заложенные Вами традиции позволяют нам работать на долгосрочную перспективу».

Генеральный директор АО «ТАИФ-НК» подчеркивает: «70 лет — это возраст зрелости и мудрости. А еще это возраст новых планов, новых задач и новых свершений. Уверены, у Вас их впереди еще много! Не сомневаемся, что все они будут решены на благо экономики Татарстана и России, на благо людям! Позвольте пожелать Вам крепкого здоровья, неиссякаемых душевных сил, тепла семейного очага! Пусть все Ваши замыслы будут непременно реализованы! Пусть удача сопутствует каждому Вашему дню!»