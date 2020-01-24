ЛУКОЙЛу в Татарстане рекомендовали умерить аппетит

В управлении рационального использования ТЭР подвели итоги года

Фото: Максим Платонов

Некачественные бензин и ДТ чаще всего встречаются на АЗС небольших компаний и индивидуальных предпринимателей, тем не менее их стало меньше, а цены на горючее удалось стабилизировать. И только ЛУКОЙЛ — единственная из крупных сетей, которая допускает превышение розничных цен сверх рекомендованных соответствующей республиканской рабочей группой. Обо всем этом шла речь в четверг на заседании коллегии ГБУ «Управление рационального использования теплоэнергетических ресурсов». Подробности — в материале «Реального времени».

Некачественного бензина выявляется меньше

В Татарстане насчитывается 1 053 АЗС всех видов. Почти половина из них принадлежит трем крупным вертикально-интегрированным компаниям: «Татнефть», ТАИФ-НК и ЛУКОЙЛ. На них приходится 67% всего реализуемого в республике моторного топлива. В течение 2019 года специалисты Управления по рациональному использованию ТЭР отобрали почти 2 тысячи проб топлива и провели их лабораторные испытания. Различные несоответствия бензина и ДТ регламентам выявлены лишь в 55 случаях. Это 2,8% всех проб. Для сравнения, годом ранее доля проб с браком составила 3,7%, а, скажем, в 2006 году превышала 10%.

Подавляющее большинство нарушений — 51 — пришлось на заправки небольших компаний и индивидуальных предпринимателей.

— Это закономерно, поскольку у малых компаний нет сотрудников, отвечающих за качество, тогда как у крупных компаний для этого работают целые службы, — пояснил замначальника Управления Шамиль Гумеров.

Наиболее распространенное нарушение — повышенное содержание в топливе серы (30 проб из 55). В 20 пробах выявлено несоответствие нормативу температуры вспышки. Выявлялись также нарушения фракционного состава топлива, его плотности и предельной температуры фильтруемости.

«Большая часть нарушений объясняется невнимательностью сотрудников», — говорит Гумеров

— Большая часть этих нарушений объясняется невнимательностью сотрудников, — продолжает Гумеров. — Скорее всего, путают бензовозы. Например, заливают в цистерну бензин после печного, судового или дизельного топлива.

А на одной из АЗС в Рыбнослободском районе (владелец — ИП Герасимов) сотрудники управления зафиксировали факт недолива: во время проверки в баке недосчитались почти пол-литра бензина из 10 оплаченных.

Цены на топливо стабильны

Еще одна функция управления — мониторинг цен на топливо. Анализ стоимости «горючки» в рознице сотрудники ГБУ проводят еженедельно. Согласно полученным данным, цены стабилизировались в середине июня прошлого года и с тех пор держатся примерно на одном уровне. Повышение цен происходит только в рамках рекомендаций соответствующей рабочей группы, которая оценивает конъюнктуру рынка, уровень инфляции и на основе ряда параметров, а также указаний федерального центра, определяет рекомендуемые цены. К этим рекомендациям прислушиваются, за редким исключением, все участники рынка.

— Благодаря тому, что у нас почти 70 процентов топлива реализуется тремя крупнейшими компаниями, а их руководители входят в состав нашей рабочей группы и с пониманием относятся к недопустимости резкого роста цен, нам удается его избегать, — говорит руководитель управления Роберт Гилязиев.

«Подняли цены на 15 копеек. Богаче стали?»

Но бывают и исключения. Компанию, допускавшую случаи необоснованного роста, назвал руководитель ГБУ Роберт Гилязиев, заодно порекомендовав потребителям не покупать бензин в сетях АЗС, единолично повышающих цены.

Компанию, допускавшую случаи необоснованного роста, назвал руководитель ГБУ Роберт Гилязиев, заодно порекомендовав потребителям не покупать бензин в сетях АЗС, единолично повышающих цены

— В минувшем году компания ЛУКОЙЛ допускала «неприслушивание» к рекомендациям рабочей группы, и мы были вынуждены обратиться к президенту компании Алекперову. Он ответил, что впредь компания будет выполнять решения и рекомендации рабочей группы, то есть работать по тем правилам, которые установлены на территории Республики Татарстан и которые обязательны для всех, кто работает на этой территории… В середине июня ЛУКОЙЛ поднял цены. Мы получили критику, мол «вы ни черта не следите, не выполняете свои функции», — сетует Гилязиев. — На улице Парина ЛУКОЙЛ поднял цену дважды. Без учета рекомендаций рабочей группы. Но рядом находится АЗС «Татнефти» — езжай, заправляйся там. А то у некоторых сложилось мнение, что самое качественное моторное топливо — у ЛУКОЙЛа. Это ошибочное мнение. Да, было такое время, потому что в Татарстане не производилось такого количества бензина и дизтоплива. А ЛУКОЙЛ добывает 80 миллионов тонн нефти, имеет четыре завода. Они их не сами построили, эти заводы к ним перешли. Как переходили — вы все знаете. Но в настоящее время в Республике Татарстан производят достаточное количество топлива, соответствующего ГОСТам, бензина в прошлом году произвели 1,7 млн тонн, при потреблении примерно 1,2 млн тонн. Моторное топливо, которое реализуется на АЗС ТАИФ-НК и «Татнефти», — ничем не хуже того, что предлагают на АЗС ЛУКОЙЛа. Потребитель должен сам диктовать цену. Мы же на базаре берем картошку у того продавца, у которого цена ниже. А если будем покупать там, где дороже, то тем самым поддержим повышение цены. Я думаю, ЛУКОЙЛ, в конце концов, учтет, что, находясь на территории Татарстана, надо думать о людях, которые здесь живут. Они цену повысили на 15 копеек и что, богаче стали? Мы знаем из прессы, кто и на сколько стал богаче. Но если вы работаете на территории Татарстана, то уважайте правила, действующие на этой территории.

Нашли как сэкономить 50 миллионов

Среди функций ГБУ «Управление рационального использования ТЭР» есть также контроль за энергоэффективностью организаций бюджетной сферы. Как рассказал руководитель соответствующего отдела Рустам Гаптраупов, в 2019 году его подчиненные провели проверки в 48 учреждениях, выявили проблемы и дали рекомендации по их решению. Где-то недостаточно хорошо утеплены окна, где-то — стены. Специалисты определяют это с помощью тепловизоров. В части организаций слишком горячие батареи отопления, поэтому температура в помещениях выше нормативной. Где-то — слишком ярко горит свет.

— Например, в гимназии №1 с помощью тепловизора выявили неработающие радиаторы. В школе Менделеевска установили теплопотери через окна второго этажа, в Заинской школе №6 обнаружили стену с нарушенной теплоизоляцией, — рассказал Гаптраупов.

Устранение всех подобных недочетов в 48 проверенных организациях позволит экономить по 50 миллионов рублей в год. Специалисты управления предоставили учреждениям рекомендации по повышению энергоэффективности с расчетами будущей экономии и сроков окупаемости, а через 2 года вновь придут в те же организации с проверками.

1 / 25 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов