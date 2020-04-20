ТАИФ-НК направил на улучшение экологии в регионе более миллиарда рублей

Фото: АО «ТАИФ-НК»

Крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие России АО «ТАИФ-НК» внедряет в производство новейшие разработки в сфере экологии. Компания проводит техническое перевооружение установки рекуперации паров, позволяющей без ущерба для окружающей природной среды отгружать топливо. Система улавливает углеводороды и превращает их в жидкое состояние. Еще одна новинка — промышленный пылесос для поглощения пыли. Все детали — в материале «Реального времени».



Бизнес с экологическим лицом

Для АО «ТАИФ-НК» экологическая безопасность и охрана окружающей среды — обязательное условие успешного функционирования и развития бизнеса. Вопросы бережного отношения к природе руководство предприятия относит к корпоративным приоритетам высшего порядка.

Компания объективно оценивает и минимизирует экологические риски, вкладывая значительные средства в улучшение экологической обстановки в регионе, снижение негативного воздействия на окружающую среду. Так, в прошлом году на защиту природы предприятие направило более 1,1 млрд рублей, провело десятки природоохранных мероприятий.

Охрана атмосферного воздуха для ТАИФ-НК — одна из глобальных задач. Чтобы снизить количество вредных выбросов, на предприятии внедрена система рекуперации паров. Она улавливает углеводороды и возвращает их обратно в производство.

— В 2019 году мы выполнили все 23 запланированных экологических мероприятия. Одно из них касается технического перевооружения установки рекуперации паров цеха 07 завода бензинов, которая существенно повышает экологичность процесса отгрузки топлива. Углеводородные пары преобразуются в жидкую фазу, что позволяет ценные фракции паров использовать повторно. Благодаря этому происходит минимальное выделение вредных загрязняющих веществ в атмосферу, — рассказал начальник отдела охраны окружающей среды АО «ТАИФ-НК» Ильмир Шафиков.

Чтобы снизить количество вредных выбросов, на предприятии внедрили систему рекуперации паров

Установка рекуперации паров нефтепродуктов не только снижает негативное воздействие на окружающую среду, но и в целом повышает рентабельность производства. Работа ведется в автоматическом режиме, не требуя постоянного контроля и мониторинга технологического процесса со стороны персонала.

— Около 30 миллионов рублей компания выделила на закупку промышленного пылесоса, — рассказал главный эколог предприятия Ильмир Шафиков. — Он работает по принципу домашнего — всасывает пыль и гранулы пекового кокса с наружных установок цеха №12 Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков.

Также произведена замена горелок печи П-3 вакуумного блока ЭЛОУ-АВТ-7 НПЗ. В рамках проекта демонтированы 24 старых горелочных устройства, установлены 16 новых горелок фирмы John Zink Hamworthy типа PLNC-12RM. Устройства газовых горелок идут в комплекте со встроенной пилотной горелкой, стационарной системой электророзжига СОФЛОР 204-10 с функцией авторозжига, датчиками контроля пламени. Благодаря этому компании удалось сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Кроме этого, в компании успешно реализуются мероприятия по охране водных ресурсов. Так, на заводе бензинов завершена модернизация колонны КТ-825. Для более качественного разделения воды и метанола и улучшения показателей фузельной воды, сбрасываемой в сети канализации, были заменены внутрикорпусные устройства колонны.

Лаборатория с широким спектром возможностей



Собственная санитарно-промышленная лаборатория ТАИФ-НК ведет оперативный и систематический мониторинг состояния окружающей среды, также под контроль попадает очищенная, промышленная, ливневая, хозяйственно-бытовая вода.



В 2015 году лабораторию включили в национальную часть Единого реестра аккредитованных испытательных лабораторий Таможенного союза. А в 2018 году она успешно прошла процедуру подтверждения компетентности и расширения области аккредитации по объектам контроля воды и воздуха.

— Наша лаборатория — одна из самых лучших в Татарстане, с широким спектром применяемых аккредитованных методик. Ежегодно специалисты участвуют в межлабораторных сравнительных испытаниях, «соревнуются» в точном определении заданного провайдером количества химического вещества в воде и всегда получают удовлетворительные результаты.

Лаборанты своевременно проходят курсы повышения квалификации, расширяют область аккредитации, — сообщил начальник отдела охраны окружающей среды АО «ТАИФ-НК» Ильмир Шафиков.

В 2015 году лабораторию включили в национальную часть Единого реестра аккредитованных испытательных лабораторий Таможенного союза

Благодаря хорошей финансовой поддержке лаборатория оснащена оборудованием ведущих отечественных и зарубежных производителей. В прошлом году ТАИФ-НК закупил виброкалибратор, устройство для сушки специальной посуды, аналитические весы, холодильник с рекуперовкой и индикацией температуры. Новейшее оборудование позволяет следить за экологическим режимом работы в производственных цехах, качеством атмосферного воздуха в зоне влияния предприятия и на границе санитарно-защитной зоны, безошибочно определяет источник загрязнения воздуха и выявляет виновника.



Степень очистки воды на ТАИФ-НК составляет 99,99%

Что касается потребления водных ресурсов, то здесь ТАИФ-НК добился хороших результатов. Благодаря реконструкции цеха локальной биологической очистки промышленных сточных вод предприятие больше не использует речную воду — биологические очистные сооружения работают по принципу замкнутого водооборотного цикла.



— Мы не используем воду из Камы, берем свои ливневые и производственные стоки, очищаем их и снова отправляем в производство. Лишнюю очищенную воду сливаем в общий химический загрязненный коллектор, принадлежащий ПАО «Нижнекамскнефтехим». Очищенная вода разбавляет загрязненный сток, тем самым снижая нагрузку на БОС ПАО «НКНХ», — рассказал начальник отдела охраны окружающей среды АО «ТАИФ-НК» Ильмир Шафиков.

Локальные биологические очистные сооружения АО «ТАИФ-НК» были введены в эксплуатацию в 2017 году. Степень очистки воды — 99,99%. Общая стоимость реализации проекта составила 3,7 млрд рублей.

Для АО «ТАИФ-НК» экологическая безопасность и охрана окружающей среды — обязательное условие успешного функционирования и развития бизнеса

Цех локальной биологической очистки работает в автоматизированном режиме. Уникальность примененной технологии заключается в ее многоступенчатой системе очистки. Сточные воды проходят блоки предварительной, физико-химической, биологической очистки. После чего проходит стадия обессоливания, обезвоживания, а также закачивание минерализованной воды в две скважины глубиной 1874 метра.

Символично, что знаковый инновационный проект очистки промышленных сточных вод компании «ТАИФ-НК», основанный на передовых мировых технологиях, запущен в Год экологии. Такой подход — прежде всего следствие политики руководства Группы компаний ТАИФ в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды и отражение социальной ответственности ТАИФ-НК в призме решения экологических проблем региона в целом.



Сравнительный анализ качества очищенной воды до и после реконструкции показал — содержание нефтепродуктов снизилось на 95%, хлоридов — на 90%, сульфатов — на 84%, взвешенных веществ — на 99%, химическое потребление кислорода — на 77%.

Знаковый инновационный проект очистки промышленных сточных вод компании «ТАИФ-НК» запущен в Год экологии

Реконструкция цеха локальной биологической очистки промышленных сточных вод ТАИФ-НК повлияла не только на качество очистки сточных вод, но и атмосферы. Выбросы загрязняющих веществ сократились на 78,4%. Если до модернизации локальных очистных они составляли 936,5 тонны в год, то сейчас — 202,1 тонны в год.

Сотрудники компании вносят весомый вклад в озеленение района



Помимо различных экологических программ, разработанных на предприятии, сотрудники ТАИФ-НК участвуют в городских, республиканских и общероссийских экологических акциях. Так, в прошлом году в рамках второго этапа экологической акции «Зеленая волна» работники предприятия высадили вдоль дороги, соединяющей город и промышленную зону, порядка 300 саженцев. Озеленили территорию около села Шингальчи, высадив еще более 400 берез. Всего же в 2019 году ТАИФ-НК посадил порядка 1500 деревьев, а за последние семь лет — около 10 тысяч.



— В 2020 году планируется посадка саженцев на площади почти 40 гектаров около деревни Алань. Приятно, что мы можем внести свою лепту в озеленение города и района. Деревья снабжают нас кислородом, чем их больше, тем чище и качественнее воздух, — подчеркнул начальник отдела охраны окружающей среды АО «ТАИФ-НК» Ильмир Шафиков.

Также осенью прошлого года сотрудники компании присоединились к федеральной акции «Зеленая Россия», очистив береговую линию уникального в Татарстане озера Каракуль. Благодаря их стараниям, трепетному отношению к природе десятки мешков с мусором вывезены на полигон.

В период городских субботников работники предприятия наводят порядок на улице Лесной. Собирают прошлогоднюю листву, накопившийся мусор, белят бордюры и деревья.

«Компания идет по пути, выбранному во всем цивилизованном мире»



Минимизация воздействия на окружающую среду в компании достигается посредством применения новых ресурсосберегающих технологий и современных методов производства, соблюдения требований законодательства Российской Федерации, норм международного права и стандартов в области экологической безопасности и охраны окружающей среды.



Система экологического менеджмента, соответствующая требованиям международного стандарта ISO 14001, в ТАИФ-НК внедрена и функционирует с 2008 года. Она является гарантом экологической безопасности производственных объектов, предотвращает риски загрязнения окружающей среды, помогает оптимизировать использование природных ресурсов.

Необходимо отметить, что в феврале этого года интегрированная система менеджмента компании успешно прошла ресертификацию, подтвердив ее соответствие требованиям международных стандартов (ISO 9001, ISO 14001, ISO45001).



Статус экологически ответственного предприятия ТАИФ-НК неоднократно подтверждал победами на всероссийских экологических конкурсах. Компания является многократным лауреатом конкурса «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент». Генеральный директор Рушан Шамгунов за достижения в области рационального природопользования был награжден почетным знаком «Эколог года».



— Компания «ТАИФ-НК» идет по пути, выбранному во всем цивилизованном мире, когда при грамотном подходе и соответствующих инвестициях развитие промышленности не наносит урона окружающей среде. Внедрение новых технологий и производство нефтепродуктов европейского стандарта качества позволяют компании «ТАИФ-НК» успешно решать стратегическую задачу, улучшая экологическую обстановку, значительно влиять на изменение качества жизни в регионах России, — отметил генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Рушан Шамгунов.

Высокую экологическую ответственность предприятий нефтегазохимического комплекса республики, в частности Группы компаний ТАИФ, в состав которой входит ТАИФ-НК, неоднократно отмечал президент Республики Татарстан Рустам Минниханов:

— Необходимо соблюдать баланс между развитием производства и сохранением окружающей среды. Республика Татарстан — один из наиболее развитых промышленных регионов Российской Федерации, с высоким объемом валового продукта. Высокое качество жизни и здоровья населения могут быть обеспечены только при условии сохранения природных систем и поддержания требуемого качества окружающей среды.

Постоянное движение вперед, разработка и внедрение в производство современных технологий — это реалии для компании, которая по уровню задач, качеству результата и эффективности работы занимает достойное место в ряду крупных, стабильных и конкурентоспособных предприятий Российской Федерации.

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