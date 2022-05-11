Экоуроки, «Бумажный батл» и масштабный субботник: «ТАИФ-НК» принял активное участие в санитарном двухмесячнике

Фото: АО «ТАИФ-НК»

Сотрудники нефтеперерабатывающей компании АО «ТАИФ-НК» присоединились к центральному республиканскому субботнику «Эковесна-2022», масштабной акции по сбору макулатуры «Бумажный батл», а также провели экоуроки в школах Нижнекамска. Для нефтеперерабатывающей компании экологическая безопасность и снижение негативного воздействия на окружающую среду являются приоритетными направлениями в работе. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Город нуждается в уходе»

Ранним субботним утром актив АО «ТАИФ-НК» собрался вместе, чтобы сделать общее доброе дело — навести порядок на роднике по улице Менделеева. Это место — в числе излюбленных у жителей Нижнекамска. Горожане приходят сюда за питьевой водой или просто отдохнуть на лоне природы.

— Весна вступает в свои права и требует чистоты. Пробуждается, возрождается природа. И город, в котором мы живем, нуждается в уходе, в очистке от грязи и мусора, которые скопились за зимний период. Как выглядит Нижнекамск, по большому счету, зависит от каждого из нас. Мы с удовольствием приехали навести здесь порядок, — отметила Радмила Мухаметшина, инженер ОГМ НПЗ АО «ТАИФ-НК».

В прошлом году актив предприятия уже проводил здесь генеральную уборку. Осенью сотрудники собрали мусор, покрасили скамейки и скосили траву. Но, к сожалению, за зиму от былой чистоты не осталось и следа.

— Мы не первый год здесь наводим чистоту. Решили продолжить эту добрую традицию. Сюда приходят много жителей Нижнекамска, в том числе пожилые люди. Хочется, чтобы был порядок. Может быть, глядя на нас, люди станут бережнее относиться к природе, будут соблюдать чистоту, — призналась Диляра Юсупова, делопроизводитель НПЗ АО «ТАИФ-НК».

Буквально за несколько часов активисты нефтеперерабатывающей компании дружно собрали прошлогоднюю траву, сухие ветки, покрасили скамейки и привели в порядок обвалившуюся кирпичную кладку. Родник снова засиял чистотой.

Сотрудники нефтеперерабатывающей компании АО «ТАИФ-НК» присоединились к центральному республиканскому субботнику «Эковесна-2022»

— Нужно трудиться на благо нашего города. Задавать молодым людям правильное направление, чтобы они заботились об окружающей среде, не сорили. Необходимо вести активный образ жизни, а не сидеть дома, как трутни, — сказал Риналь Хамидуллин, оператор технологических установок КГПТО АО «ТАИФ-НК».

На субботник дружным коллективом

Пока одни сотрудники АО «ТАИФ-НК» наводили чистоту на роднике, другие в это же время убирались на улице Лесной. Эта территория уже много лет закреплена за нефтеперерабатывающим предприятием. Вооружившись граблями, лопатами и метлами, работники всех подразделений наводили порядок — собирали опавшую листву, сухие ветки, крупный и мелкий бытовой мусор, очищали бордюры от грязи и песка.



— В Татарстане проходит центральный республиканский субботник. Его организатором выступил Кабинет министров Республики Татарстан. Инициативу правительства мы дружно поддержали. Каждый из нас душой болеет за Нижнекамск. Хочется, чтобы наш город был чистым и красивым. Радостно, что можем внести свою лепту в это благое дело, — отметила начальник отдела контроля и анализа системы управления АО «ТАИФ-НК» Ирина Колобкова.

К слову, наводить порядок на Лесной сотрудники АО «ТАИФ-НК» начали еще в начале апреля, когда в Нижнекамске был объявлен санитарный двухмесячник. Представители компании одними из первых вышли на улицы родного города, чтобы сделать его красивым, чистым и комфортным для проживания.

Наводить порядок на улице Лесной сотрудники АО «ТАИФ-НК» начали еще в начале апреля, когда в Нижнекамске был объявлен санитарный двухмесячник

— Я считаю, что после зимы субботники необходимо проводить как можно чаще и по собственному убеждению. Мы шефствуем над этой улицей, вычищаем ее на протяжении нескольких недель. И то, что нам дали еще и дополнительную субботу, чтобы мы могли еще раз выйти и дружно навести порядок, мы воспринимаем как оказанное доверие, — сказал Игорь Румянцев, начальник штаба гражданской обороны АО «ТАИФ-НК».

Сдай бумагу — посади дерево

Забота об окружающей среде для сотрудников АО «ТАИФ-НК» — не пустой звук. Работники предприятия принимают активное участие не только в республиканских и городских экологических акциях, но и проводят свои природоохранные мероприятия.

Вот и в этот раз одной только уборкой родника и улицы Лесная ограничиваться не стали. В рамках реализации национального проекта «Экология», а также санитарного двухмесячника на предприятии прошла масштабная акция «Бумажный батл». Ее главная цель — объединить как можно больше людей для важного дела по сохранению экологии, напомнить жителям страны о том, что бумага — это ценное сырье, которое можно и нужно отправлять на переработку.

Каждый сотрудник предприятия мог принести из дома ненужные книги, картонные коробки, тетради или газеты. На вырученные от сдачи макулатуры деньги было решено приобрести для посадки новые саженцы деревьев. В первый день акции сотрудники компании сдали 1 200 кг макулатуры. Это очень хороший результат, говорят экологи.

— Одна тонна вторсырья экономит 1000 киловатт электроэнергии, 200 кубометров воды, спасает от вырубки около 10 деревьев. Предоставляя бумаге новую жизнь, мы вносим неоспоримый вклад в сохранение лесов нашей страны, — подчеркнула важность этой акции Алена Мухарникова, инженер охраны окружающей среды АО «ТАИФ-НК».

Участие в «Бумажном батле» приняли инспектор по пропускному режиму АО «ТАИФ-НК» Анжелика Ильина и ее четырехлетний сын Степан. Они сдали более 30 килограммов бумаги.

— Сейчас в стране наблюдается дефицит бумаги, каждый листок на вес золота. Переработанная бумага — наше все. Мы привезли старые книги, детские рисунки — все, что было дома, собрали, — сообщила она.

В рамках реализации национального проекта «Экология» на предприятии прошла масштабная акция «Бумажный батл»

— Мы сдаем старую бумагу на переработку, чтобы получились новые листочки для рисования, — поделился впечатлениями Степан, самый юный участник акции.

По итогам «Бумажного батла» среди подразделений компании будет объявлен победитель. Коллектив, сдавший наибольшее количество макулатуры, получит поощрительный приз.

Экоуроки в школах

Бережно относиться к окружающей среде, осознанно потреблять природные ресурсы АО «ТАИФ-НК» призывает не только своих сотрудников, но и юных жителей Нижнекамска. Для этого экологи компании проводят экоуроки в образовательных учреждениях города.

Подобные встречи уже прошли в школах №3 и 10. Главная цель — сформировать у ребят правильные экопривычки и ответственное отношение к окружающей среде.

— Я считаю очень важной инициативой повышение и развитие культуры раздельного сбора мусора. Особенно важно делать это среди детей и молодежи. Экоуроки проходят в игровой интерактивной форме, что позволяет говорить с детьми просто, на их языке. Таким образом, у ребят появляется возможность задать интересующие их вопросы и высказать свое мнение на актуальную сегодня тему защиты окружающей среды, — говорит Алена Мухарникова, инженер отдела охраны окружающей среды АО «ТАИФ-НК».

Благодаря экоурокам АО «ТАИФ-НК» у детей появляется возможность узнать больше информации о том, какие материалы являются наиболее экологичными сегодня, как они перерабатываются и что можно сделать из вторичных материалов.

По ходу урока у ребят возникает много вопросов. Дети интересуются, как правильно сортировать отходы, беречь электроэнергию, снижать выбросы вредных веществ в атмосферу. Экологи АО «ТАИФ-НК» дают подробные ответы на каждый заданный вопрос.

— Все очень интересно. Я узнал много нового и интересного о том, как можно сберечь природу. Надо чаще пользоваться велосипедом, выключать кран с водой, когда чистишь зубы, не оставлять включенными приборы, зарядки от телефонов. Буду следовать всем этим простым правилам, — сказал Иван, ученик 5 класса школы №10.



— Мне понравилась информация про сбор отходов из пластика. Оказывается, из пластиковых бутылок можно сделать одежду. Я об этом раньше не знала. Спасибо большое за такую интересную лекцию, — призналась ученица 6 класса школы №10 Ксения.

По окончании встречи руководство школы №10 поблагодарило сотрудников АО «ТАИФ-НК» за оказанное внимание.

Бережно относиться к окружающей среде, осознанно потреблять природные ресурсы АО «ТАИФ-НК» призывает не только своих сотрудников, но и юных жителей Нижнекамска

— В Нижнекамске сейчас проходит экологический двухмесячник. Вопросы экологического воспитания относятся к категории значимых. От того, как мы воспитаем наших детей, будет зависеть чистота нашего города. Сотрудники «ТАИФ-НК» вышли к нам с инициативой провести экоурок. Это очень важно. Знания в области экологии — это не только воспитание, это повышение экологической ответственности. Тем более что информацию дети получают от специалистов-экологов. Эти знания пригодятся им в жизни, будут способствовать общему культурному уровню, — подчеркнул директор школы №10 Андрей Бликин.

Зеленые технологии АО «ТАИФ-НК»

Для АО «ТАИФ-НК» экологическая ответственность — не только закон, но и механизм устойчивого развития. Ежегодно компания реализует целый комплекс мер по предотвращению вреда окружающей среде, недопущению негативных последствий деятельности предприятия.

Чтобы существенно сократить выбросы в атмосферу, компания реализует масштабную экологическую программу «Чистый воздух». С 2016 по 2021 год на объектах АО «ТАИФ-НК» заменили устаревшие горелки. Компания полностью ушла от жидкого топлива в печах. Сокращены сбросы на все факельные установки, избыточный газ пошел на вторичное производство. Пропарка при подготовке оборудования к капитальному ремонту теперь проходит в закрытом режиме.

— Немало природоохранных мероприятий было реализовано в прошлом году. На предприятии исключили сдувание углеводородного газа на факел за счет применения газоуравнительной линии на шаровых резервуарах. Была реализована система перепуска газовой смеси из одного резервуара в соседний во время заполнения и слива. В результатечего произошло снижение выброса загрязняющих веществ из-за сокращения сдувок углеводородного газа на факеле, а также значительно снизилось потребление азота для создания избыточного давления в резервуарах, — рассказывает начальник отдела охраны окружающей среды Руслан Валиев.

Использование в реакторном блоке цеха №01 завода бензинов в составе каталитической системы специализированной добавки Grace позволило сократить выбросы оксидов азота до 29 мг/нм3. Для сравнения — на аналогичных установках по России этот уровень составляет 35—50 мг/нм3, в европейских странах — не более 300 мг/нм3.

Для АО «ТАИФ-НК» экологическая ответственность — не только закон, но и механизм устойчивого развития. Ежегодно компания реализует целый комплекс мер по предотвращению вреда окружающей среде

По результатам замеров, проведенных санитарно-промышленной лабораторией АО «ТАИФ-НК», с момента вовлечения добавки в систему валовый выброс оксидов азота на предприятии сократился на 0,167 тыс. т/год.

Итогом же реализации всех природоохранных мероприятий с 2016 года стало снижение выбросов загрязняющих веществ на 2,20 тыс. тонн в целом по предприятию (с 14,03 тыс. тонн до 11,83 тыс. тонн).

С заботой об окружающей среде

В рамках экологической программы «Чистая вода» в 2017 году на АО «ТАИФ-НК» были завершены все пусконаладочные работы реконструкции цеха локальной очистки промышленных сточных вод. Общая стоимость работ составила 3,7 млрд рублей.

Свою эффективность локальные очистные сооружения доказали. С 2015 по 2021 год было очищено и повторно направлено на производственные нужды более 10 млн куб. м воды. Но мало реконструировать природоохранный объект, его необходимо поддерживать в работоспособном состоянии. Поэтому для создания высоких концентраций активного ила в мембранных биореакторах и удержания его в аэротанках цеха была выполнена замена 864 ед. мембранных модулей ультрафильтрации.

Также на заводе бензинов была освоена технология вовлечения фенолсодержащих стоков в состав промывочной воды, применяемой для электрообессоливания нефти в электродегидраторах НПЗ.

На предприятии организовано селективное накопление отходов в специально оборудованных местах, исключающих загрязнение окружающей среды. В 2021 году доля отходов, передаваемых на утилизацию, составила более 90%, на захоронение же направлено всего 2% от общего количества отходов.

Компания регулярно принимает участие в экологических акциях, высаживая саженцы деревьев. Только в 2020 году в санитарно-защитной зоне Нижнекамского промузла в районе деревни Алань с сентября по октябрь сотрудники компании высадили 104 тыс. саженцев ели обыкновенной и 45 тыс. саженцев дуба черешчатого на площади 39,2 га.

На протяжении 5 лет для улучшения условий корневого питания, повышения приживаемости, сохранности и быстроты роста саженцев будет производится агротехнический уход.

Достижения АО «ТАИФ-НК» в области охраны окружающей среды были высоко оценены членами жюри престижного республиканского конкурса «ЭКОлидер». По его итогам нефтеперерабатывающая компания заняла первое место в номинации «Нефтяная и газовая промышленность». На достигнутом останавливаться здесь не собираются.

АО «ТАИФ-НК» продолжит оставаться социально и экологически направленным предприятием. В сфере охраны окружающей среды компания имеет системный подход, реализация которого позволит улучшить благополучие не только работников предприятия и горожан, но и в целом жителей республики.

Партнерский материал