В ТАИФ-НК прошел праздник спорта, приуроченный ко Дню молодежи

Фото: АО «ТАИФ-НК»

Максимальный заряд энергии, бодрости и отличного настроения получили сотрудники АО «ТАИФ-НК» и члены их семей на масштабном празднике спорта. Спортивно-культурное мероприятие посвятили Дню молодежи и Международному Олимпийскому дню. Организаторами состязаний выступил молодежный актив нефтеперерабатывающей компании, а также фитнес-клубы Atom и Orange fitness.



— В течении года компания ТАИФ-НК проводит соревнования по различным видам спорта: футбол, хоккей, теннис, волейбол, где выявляются победители. Сегодня мы решили сделать общий праздник в честь Международного Олимпийского дня и Дня молодежи. Будет много спортивных состязаний. Отдельная программа подготовлена для детей, — отметил генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков.

По его словам, такие семейно-спортивные мероприятия не только сплачивают коллектив АО «ТАИФ-НК», но и положительно сказываются на решении производственных задач.



— Компания «ТАИФ-НК» за спорт. Лично я люблю железо, сноуборд, параплан — все, что связно с экстримом. И таких вижу за версту. Сегодня, в День молодежи, хочу поздравить наш молодежный актив, который принимал участие в организации праздника. Огромная благодарность от лица компании. Молодцы! — добавил Максим Новиков.



Атмосферу праздника можно было почувствовать на подходе к учебно-тренировочной базе «Алмаш», где проходили состязания. Ведущий задавал тон мероприятию, играла зажигательная музыка. Здесь же работали две тематические фотозоны. Сотрудники предприятия охотно делали фото на память.

— Великий древнегреческий герой Геракл с раннего детства отличался огромной силой. Ему выпало совершить 12 выдающихся подвигов. Но мы сегодня вместе с вами будем совершать не 12, а целых 13 подвигов — «13 подвигов Геракла», — доносилось из микрофона.



Участникам команд предстояло пройти ряд испытаний на силу, скорость, выносливость и быстроту реакции — поднять штангу, осилить гребной и велотренажер, синхронно выполнить прыжки на Jumping Basic и другие.



— Перед нами стояла задача не только вовлечь людей в спорт, познакомить с разными видами фитнеса и клубами, но и создать доверительные, близкие отношения друг с другом. Общие препятствия объединяют, помогают сплотиться Сотрудники ТАИФ-НК во время испытаний поддерживали друг друга, успешно проходили все станции, — уверен Роман Семин, собственник фитнес-клуба Atom.

Пока взрослые выясняли, кто из них самый сильный и выносливый, дети весело проводили время с аниматорами. Юных участников также ждали спортивные игры и конкурсы.



— Наш коллектив очень дружный. Мы можем не только хорошо выполнять свои профессиональные обязанности, но и весело, с пользой проводить время. Сегодняшнее мероприятие — отличное тому доказательство, — сказала член молодежного актива, делопроизводитель производства №1 НПЗ АО «ТАИФ-НК» Диляра Юсупова.

Под занавес большого спортивного праздника состоялось награждение победителей и концерт.



— Я считаю, у нас все получилось. Мы услышали много положительных отзывов от участников команд. Работники компании хотят быть здоровыми и успешными. Только за минувшие два дня к нам в фитнес-клуб пришли заниматься восемь сотрудников ТАИФ-НК, — сообщил Николай Сорокин, директор нижнекамского клуба Orange fitness.



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