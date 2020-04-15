В условиях пандемии ТАИФ-НК изменил график посещения столовых

Крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие ТАИФ-НК продолжает принимать необходимые меры предосторожности и профилактики в борьбе с коронавирусной инфекцией. Для минимизации контакта работников компания разработала новый график посещения столовых, согласно которому каждое подразделение посещает столовую строго в определенное время.

В целях безопасности внутри зала нанесена специальная разметка для соблюдения социальной дистанции. За одним столом принимают пищу не более двух человек. При входе в помещения размещены памятки о профилактике гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции, а также установлены кожные антисептики.

Во всех трех столовых предприятия каждые два часа ведется тщательная обработка рабочих поверхностей, оборудования и всего помещения антибактериальными средствами. Особое внимание уделяется дезинфекции посуды, которая производится при температуре не ниже 65 градусов в течение 1,5 часа.

Для большей безопасности своих работников АО «ТАИФ-НК» установил в столовых озонирующие рециркуляторы воздуха, уничтожающие вирусы и бактерии за счет ультрафиолетового обеззараживания. Прибор не оказывает негативного воздействия на человека, поэтому может работать в любое время суток.

Автомобили, доставляющие продукты питания, также проходят тщательную антибактериальную обработку. Перебоев с поставкой продукции нет.

В ТАИФ-НК в первые дни пандемии был создан оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, где ежедневно ведется мониторинг эпидемиологической ситуации на предприятии, сбор сведений о работниках, находящихся на больничных, с уточнением диагнозов. На сегодняшний день увеличение количества заболевших на предприятии не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что ТАИФ-НК усилил меры по профилактике COVID-19.

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