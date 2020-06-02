ТАИФ-НК оказал поддержку семьям работников с детьми-инвалидами
К Международному дню защиты детей ТАИФ-НК оказал финансовую помощь семьям сотрудников, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. Дополнительную материальную выплату, предусмотренную коллективным договором, получили 38 работников.
Поддержка семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, — приоритетное направление благотворительной деятельности ТАИФ-НК.
К Международному дню пожилых людей и Международному дню инвалидов компания обеспечивает нуждающихся работников товарами первой необходимости и продовольствием. Весомую финансовую поддержку предприятие оказывает больницам, коррекционным и общеобразовательным учреждениям. Принимает ежегодное участие в республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу».ПромышленностьНефтехимия Татарстан
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