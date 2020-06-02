Новости промышленности

18:52 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

ТАИФ-НК оказал поддержку семьям работников с детьми-инвалидами

17:25, 02.06.2020 Сюжет:  АО «ТАИФ-НК» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
ТАИФ-НК оказал поддержку семьям работников с детьми-инвалидами
Фото: АО «ТАИФ-НК»

К Международному дню защиты детей ТАИФ-НК оказал финансовую помощь семьям сотрудников, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. Дополнительную материальную выплату, предусмотренную коллективным договором, получили 38 работников.

Поддержка семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, — приоритетное направление благотворительной деятельности ТАИФ-НК.

К Международному дню пожилых людей и Международному дню инвалидов компания обеспечивает нуждающихся работников товарами первой необходимости и продовольствием. Весомую финансовую поддержку предприятие оказывает больницам, коррекционным и общеобразовательным учреждениям. Принимает ежегодное участие в республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу».

ПромышленностьНефтехимия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем