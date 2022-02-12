Сотрудники ТАИФ-НК присоединились к юбилейной гонке «Лыжня России»

Фото: Альберт Муклоков

В Нижнекамске прошла 40-я открытая Всероссийская массовая гонка «Лыжня России». В забеге приняли участие свыше трех тысяч человек. По доброй традиции масштабную акцию поддержали сотрудники АО «ТАИФ-НК». В этот день им предстояло пробежать 1,5 км. Кроме этого каждый желающий мог дополнительно выполнить норму комплекса ГТО — «бег на лыжах».



— Мы сегодня пришли всей семьей. Это не только очень полезно для здоровья, но и весело. Все заряжены позитивом. Лыжные гонки для нашей семьи — один из самых любимых видов спорта. По выходным мы часто выбираемся в лес, что бы с пользой провести время, — сказал оператор технологических установок завода бензинов Виктор Егоров.

По традиции, покорять лыжную трассу пришли представители всех подразделений нефтеперерабатывающего предприятия.

— Сотрудники ТАИФ-НК ежегодно принимают участие в городских спортивных мероприятиях, «Лыжня России» не исключение. В компании ведется активная работа по пропаганде здорового образа жизни, популяризации физической культуры. Работники предприятия в свободное от работы время могут заниматься волейболом, мини-футболом, теннисом или лыжными гонками. По всем этим видам спорта проводятся турниры среди подразделений общества, — говорит помощник генерального директора по общим вопросам Владимир Гатунок.



Впереди у работников нефтеперерабатывающей компании еще одно массовое спортивное состязание — лыжная эстафета на кубок АО «ТАИФ-НК», которая состоится в марте 2022 года на учебно-тренировочной базе «Алмаш».

Партнерский материал

