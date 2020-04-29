Меры профилактики в борьбе с COVID-19 на ТАИФ-НК АЗС

Фото: Ринат Назметдинов

С соблюдением всех правил ВОЗ



В непростых условиях пандемии коронавирусной инфекции сеть АЗС Группы компаний ТАИФ продолжает работу в штатном режиме. Все автозаправочные станции сети круглосуточно обеспечивают потребителей высококачественным моторным топливом, в том числе обеспечивая потребности экстренных служб.



При этом на всех АЗС сети, в целях предотвращения распространения инфекции, усилены меры профилактики, выполняются все рекомендации и предписания главного санитарного врача России, Управления Роспотребнадзора по РТ, а также рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Перед каждой сменой персонал АЗС проходит обязательный контроль: у сотрудников замеряется температура, осматривается внешнее состояние работников. В случае обнаружения малейших признаков недомогание сотрудник к работе не допускается.



Не остались без внимания и сами АЗС. В предкассовой зоне установлены защитные экраны, препятствующие случайной возможности заражения при обслуживании, операторы работают в медицинских масках и перчатках. Для персонала и клиентов АЗС предусмотрены дозаторы с антисептическими дезинфицирующими средствами и одноразовые перчатки.

Кроме того, в целях снижения количества контактов между посетителями и персоналом на всех АЗС ГК ТАИФ доступна услуга бесконтактной заправки. Заправить автомобиль можно с помощью мобильных приложений «Яндекс.Заправки», Fuelup и Benzuber.

Особый режим работы



Профилактические меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции действуют и во всех административных зданиях ООО «ТАИФ-НК АЗС». Часть сотрудников компании работает в удаленном режиме, посещая офисы только по требованию руководителя в случае острой производственной необходимости.



Остальные сотрудники, кто вынужден находиться на рабочих местах, обеспечены всеми необходимыми защитными средствами.

На всех объектах компании регулярно проводится влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств: моются все помещения и санитарные узлы, протираются поручни и дверные ручки.



Несмотря на то что сложная эпидемическая ситуация является серьезным испытанием, сеть АЗС ГК ТАИФ продолжает бесперебойную работу, обеспечивая безопасность и защиту как своего коллектива, так и клиентов компании.



Партнерский материал