Работники ТАИФ-НК приняли участие в торжественном шествии по случаю Дня города Нижнекамска

В День Республики Татарстан столица нефтехимии и нефтепереработки Нижнекамск отметила свое 53-летие. По традиции самым красочным праздничным действием в городе стала торжественная демонстрация трудовых коллективов, в которой компания ТАИФ-НК занимала одну из первых позиций. Обо всем подробнее — в материале «Реального времени».

Ежегодные участники праздничной демонстрации — работники АО «ТАИФ-НК»

Праздничные мероприятия по случаю Дня города в Нижнекамске проходят 30 августа, в День Республики Татарстан, на протяжении последних нескольких лет. Традиционно, народные гулянья стартуют с масштабного и красочного парада. По одной из главных улиц Нижнекамска двигается яркая колонна, в которой жителей и гостей города приветствуют первостроители, почетные граждане, работники предприятий и организаций, школьники, студенты, творческая молодежь и дошколята. Всего в шествии приняли участие порядка 4 тысяч человек.

Ежегодные участники праздничной демонстрации — работники АО «ТАИФ-НК». Представители завода бензинов, нефтеперерабатывающего завода, комплекса глубокой переработки тяжелых остатков и управления в фирменной одежде, с воздушными шарами, флагами с логотипами компании выразили свою солидарность и подняли настроение всем гостям праздника.

«Демонстрация в честь дня рождения Нижнекамска — хорошая возможность заявить о себе, проявить солидарность со своими коллегами из других предприятий. Ну и конечно, это повод пообщаться друг с другом в неформальной обстановке. Такие мероприятия нужны, потому что они объединяют людей», — отметил работник нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК» Сергей Прокофьев.



Ежегодные участники праздничной демонстрации — работники АО «ТАИФ-НК». Представители завода бензинов, нефтеперерабатывающего завода, комплекса глубокой переработки тяжелых остатков и управления в фирменной одежде, с воздушными шарами, флагами с логотипами компании выразили свою солидарность и подняли настроение всем гостям праздник. Фото e-nkama.ru

Вместе с сотрудниками на демонстрацию пришел и генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Рушан Шамгунов. Он также прошел строем в колонне, в которую вошли первостроители города, ветераны и почетные граждане, мэр Нижнекамска Айдар Метшин и руководители крупных предприятий города.

«Очень волнительно идти по центральным улицам города»

«Нижнекамск — одна из точек роста республики, а его градообразующие предприятия — локомотивы экономики Татарстана. Компания ТАИФ-НК является добросовестным крупнейшим налогоплательщиком и вносит достойный вклад в экономику не только Республики Татарстан, но и России. Также мы поддерживаем и активно участвуем в масштабных республиканских и городских мероприятиях. Сегодня своим большим и дружным коллективом производственников мы хотим показать, что именно труд человека, специалиста в своей области, является гарантом социального благополучия всех граждан. Вклад работника в промышленность определяет экономическое развитие всего государства», — отмечает генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Рушан Шамгунов.

В праздничных шествиях, приуроченных ко Дню города, «ТАИФ-НК» принимает участие на протяжении многих лет. К примеру, в 2013 году в колонне на всех парусах «плыл» величественный корабль, привнося ощущение настоящего карнавала и создавая настроение праздника у горожан. В 2014 году по случаю 48-летия Нижнекамска во время демонстрации над колонной парил семиметровый дирижабль. Слоган на воздушном корабле «К новым высотам! К новым победам!» отражает стратегию компании, для которой движение вперед — ключевой фактор ее развития. В 2016-м году активное движение компании олицетворял необычный веселый паровоз, который внесен в книгу рекордов Гиннесса как самая длинная пневмофигура в мире.

В 2016-м году активное движение компании олицетворял необычный веселый паровоз, который внесен в книгу рекордов Гиннесса как самая длинная пневмофигура в мире

В этом году в рамках муниципальной программы «Улицы нашего города» организаторы мероприятия распределили улицы Нижнекамска среди участников: промышленники представили проспекты Химиков и Шинников, монтажники и высотники — проспект Строителей, учителя — Школьный бульвар, ученики — улицы Студенческую и Юности. Компании ТАИФ-НК выпала честь представлять на демонстрации улицу Бызова, названную в честь русского химика Бориса Васильевича Бызова.

«Очень волнительно идти по центральным улицам города и представлять свою компанию на таком масштабном мероприятии. Когда на тебя смотрят тысячи глаз и радостно приветствуют, чувствуешь гордость за себя и родную компанию», — отмечает работник ТАИФ-НК Лейсан Гарифуллина.

Компанию ТАИФ-НК с полным правом можно назвать локомотивом креативных идей, которые потрясающе воплощаются в жизнь на различных городских мероприятиях собственными силами сотрудников производства.

Поздравление с праздником генерального директора АО «ТАИФ-НК»

Уважаемые жители Нижнекамска и гости города!

Сердечно поздравляю весь наш многонациональный народ с Днем Республики Татарстан и Днем города Нижнекамска! Наш родной край обладает богатыми природными ресурсами, мощной и диверсифицированной промышленностью, высоким интеллектуальным потенциалом и квалифицированной рабочей силой. Нижнекамск же является одним из самых процветающих городов Татарстана. Нам есть чем гордиться: мощная промышленная база, богатые культурные традиции и высокие спортивные достижения, а самое главное — замечательные, талантливые и трудолюбивые люди, дружно живущие в родной республике. От всей души желаю всем счастья, здоровья, благополучия, веры в свои силы и успехов во всех начинаниях! Крепкого здоровья, благополучия, мира вам и согласия!

Генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Рушан Шамгунов

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