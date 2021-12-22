АО «ТАИФ-НК» стало победителем республиканского конкурса «ЭКОлидер»

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане подведены итоги республиканского конкурса «ЭКОлидер». Конкурс проводится Министерством экологии и природных ресурсов РТ. Главная цель — выявить и поощрить предприятия, организации, граждан и общественные объединения, уделяющие большое внимание вопросам охраны окружающей среды.

Церемония награждения победителей конкурса «ЭКОлидер» прошла в КРК «Пирамида». Открыл ее первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

— Татарстан — один из самых развитых регионов России. Нефтедобыча, нефтегазопереработка и нефтегазохимия, машиностроение — у нас пятая экономика в России. С одной стороны, это плюс. Мы имеем доходы, развитие социальной базы, но это и определяет высокий уровень техногенной нагрузки на окружающую среду. Президент Татарстана, правительство уделяют большое внимание проблемам экологии. От этого зависит здоровье и комфортность проживания людей. Для нас важен баланс между экономикой и охраной природы. Лидеры в этой области — «Татнефть», ТАИФ и другие предприятия, которые реализуют многомиллионные ведомственные природоохранные программы, — сказал Рустам Нигматуллин.

К победителям и лауреатам конкурса обратился и министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

— Конкурс «ЭКОлидер» проводится в 17 раз. Его масштабы восхищают. Сегодня мы говорим слова благодарности всем, кто обеспокоен окружающей средой, тем, кто вкладывает в экологию. Хочется также сказать спасибо жителям республики. 2021 год в Татарстане — Год народного единства. Мы очередной раз подтвердили то, что мы едины во всех направлениях, в том числе и в вопросах сохранения экологии, — подчеркнул Александр Шадриков.

По итогам конкурса нефтеперерабатывающее предприятие ТАИФ-НК заняло первое место в номинации «Нефтяная и газовая промышленность».

— Коллектив ТАИФ-НК сделал многое для улучшения экологии, вложил в это направление много сил и стараний. Компания полностью ушла от жидкого топлива на печах. Сокращены сбросы на все факельные установки, избыточный газ пошел на вторичное производство. Также свою эффективность показали локальные очистные сооружения, благодаря которым мы исключили забор воды из реки Кама в объеме более 10 млн кубометров. Весь этот объем был очищен и зациркулирован обратно в технологический процесс. Очень приятно слышать, что ТАИФ-НК по своей инициативе участвует в общегородских и республиканских экологических мероприятиях. Хочу отметить, что все это на уровне подсознания у работников. Поэтому победа в конкурсе — это общая заслуга всего коллектива, — прокомментировал победу в конкурсе генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков.

Руководитель компании также отметил, что экологическая безопасность и снижение негативного воздействия на окружающую среду являются приоритетными направлениями в работе компании. Предприятие объективно оценивает и минимизирует экологические риски, вкладывая значительные средства в улучшение экологической обстановки в регионе.

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