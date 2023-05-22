Сотрудники «ТАИФ-НК» сдали нормы ГТО и приняли участие в турнире по мини-футболу на кубок компании

Фото: АО «ТАИФ-НК»

Минувшие выходные для работников АО «ТАИФ-НК» выдались богатыми на спортивные мероприятия. В парке «Солнечная поляна» прошел традиционный турнир по мини-футболу на кубок компании. В это же день каждый желающий также мог сдать нормы ГТО.



В этом году в турнире по мини-футболу приняло рекордное количество участников — 9 команд, по 7 человек в каждой. Всего более 60 игроков боролись за заветный кубок и звание чемпиона. Команда «Джокер» — один из претендентов на победу. Она образовалась в 2014 году и с тех пор ежегодно попадает в тройку призеров. Капитаном команды является большой любитель футбола — начальник установки цеха №04 завода Бензинов Марсель Камалетдинов.



— Подготовка к турниру по мини-футболу идет в течение года. Мы постоянно собираемся вместе для тренировок. Кроме того, регулярно участвуем в любительской футбольной лиге Нижнекамска, где также показываем высокие спортивные результаты. Мы стараемся обновлять состав команды, подтягиваем молодежь. Хочу отметить, что наш коллектив занимается не только футболом, еще играет в волейбол, настольный теннис. В этом году мы хотим принять участие в «Гонке героев», — поделился планами Марсель Камалетдинов.

Главный конкурент «Джокера» — команда «Мечта НПЗ». Секрет успеха — в составе участников. Большинство игроков — бывшие профессиональные футболисты.



— Я серьезно занимался футболом до 20 лет, неоднократно участвовал в соревнованиях различного уровня. Очень рад, что на нашем предприятии проходят такие спортивные мероприятия, где мы можем показать свои спортивные способности, — отмечает капитан «Мечты» начальник производства АО «ТАИФ-НК» Артур Колотов.



На торжественное построение и открытие турнира по мини-футболу на кубок АО «ТАИФ-НК» приехал помощник генерального директора по общим вопросам Владимир Гатунок. Обращаясь к участникам, он подчеркнул, что проведение таких спортивных мероприятий — это не только хорошая возможность проявить себя и свои физические возможности, но и почувствовать командный дух, сплотиться и пообщаться друг с другом.

— Такие турниры стали для нас уже доброй традицией. Мы видим огромный интерес коллектива к различным видам спорта, поэтому руководство компании всегда поддерживает проведение спортивных состязаний и оказывает помощь как в организации мероприятий, так и в поощрении победителей. Я уверен, что и на этот раз, турнир по мини-футболу пройдет на достойном уровне, ярко и зрелищно. Желаю всем честной спортивной борьбы! — торжественно сказал он.

Борьба за первое место и кубок АО «ТАИФ-НК» между командами разыгралась нешуточная. С каждым матчем накал спортивных страстей становился все напряжённее. Участники продемонстрировали настоящее спортивное мастерство и командный дух. Поболеть за команды пришли друзья, коллеги и родные.

По итогам соревнований первое место вновь завоевала «Мечта НПЗ, серебро досталось «КГПТО», бронзу взяла команда «Джокер». Победители и призеры получили дипломы, кубки и медали. Награды вручал генеральный директор АО «ТАИФНК» Максим Новиков.

Параллельно с турниром по мини-футболу на кубок АО «ТАИФ-НК» в финтес-клубе «Атом» проходила сдача норм ГТО. В рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» работники компании успешно сдали нормативы по прыжкам в длину с места, подниманию туловища из положения лежа, подтягиванию из виса на высокой перекладине (или рывок гири) для мужчин, отжиманию для женщин. Возраст участников разнился от 26 до 59 лет.

Проверить свои физические способности пришел и 59 летний заместитель начальника цеха №02 завода Бензинов АО «ТАИФ-НК» Асхат Шайдуллин.



— Я люблю участвовать в спортивных мероприятиях. Зимой катаюсь на лыжах, летом — на велосипеде, роллерах, много бегаю. Сегодня пришел, чтобы показать молодым, что возраст для спорта не помеха. Такие мероприятия сближают коллектив, здесь можно в неформальной обстановке пообщаться с коллегами, зарядиться отличным настроением и позитивом на весь день — говорит Асхат Шайдуллин.



Руководитель службы охраны труда АО «ТАИФ-НК» Ренат Курманов признается, что введение комплекса «Готов к труду и обороне» способствует улучшению физической подготовки и в целом развитию массового спорта.



— Наш коллектив — как одна большая семья, во всех мероприятиях мы участвуем вместе. Теперь вот решили, что настала пора попробовать свои силы и на этом непростом поприще. Со всеми испытаниями мы справились, — отметил он.

На следующей неделе работники АО «ТАИФ-НК» вновь будут проходить испытания — сдавать нормы ГТО по стрельбе из пневморужья, метанию мяча и бег.



Лилия Егорова, фото предоставлено АО "ТАИФ-НК"