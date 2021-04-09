АО «ТАИФ-НК» по результатам 2020 года сохранило устойчивое положение на рынке нефтепродуктов
Глобальный кризис, усугубленный охватившей мир эпидемией новой коронавирусной инфекции COVID-19, нанес мощный удар по экономике всех без исключения государств. В числе наиболее пострадавших отраслей — нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность. Как в условиях пандемии и экономического локдауна завершил 2020 год один из флагманов российской нефтепереработки АО «ТАИФ-НК» — в материале «Реального времени».
2020-й в России и в мире
Пандемия COVID -19 стала шоком для мировой экономики и оказала ключевое влияние на динамику мирового нефтяного рынка.
В нефтедобывающей отрасли еще в конце 2019 года предложение превышало спрос, что вело к снижению цен как на нефть, так и на продукты нефтепереработки.
С развитием пандемии ситуация на глобальном рынке только ухудшалась. Забегая вперед, можно отметить, что объемы переработки нефтегазового сырья в России по итогам 2020 года и в сравнении с 2019-м, сократились на 5,4% и составили 270 млн тонн, что отвечает уровню 2011 года. Бензина российскими НПЗ было произведено всего 38,4 млн тонн, что на 4,5% меньше, чем годом ранее. Производство дизельного топлива составило 78 млн тонн, что также меньше, чем в предыдущем отчетном периоде. Впрочем, здесь падение было не столь значительным и составило порядка 0,5%.
Казалось бы, обнадеживающими на фоне падения производств выглядели цифры по объемам экспорта нефтепродуктов. В сравнении с 2019 годом снижение составило всего 0,8%. Но из-за ослабления курса рубля и общего снижения цен на саму продукцию НПЗ, экспортная выручка в целом по российской нефтеперерабатывающей отрасли рухнула почти на треть. И это серьезно ударило по экономической эффективности НПЗ.
Показатели производственной деятельности АО «ТАИФ-НК»
Несмотря на складывающуюся негативную ситуацию в мировой и отечественной экономике, АО «ТАИФ-НК» не просто продолжило работу, но даже увеличило глубину переработки и отбор светлых нефтепродуктов.
— По итогам 2020 года объем переработанного сырья составил 7,3 млн тонн (12 место из 39 основных НПЗ России по данным журнала «Инфо ТЭК»). Общая загрузка собственных мощностей составила 91,3% (10 место при средней загрузке по отрасли 82,3%). Глубина переработки нефтяного сырья АО «ТАИФ-НК» впервые превысила психологическую отметку в 80% и составила 81,5% (годом ранее она составляла 73,4%).
Компания снизила производство темных нефтепродуктов за счет их использования в качестве сырья на КГПТО. Благодаря этому не только улучшена структура выпуска продукции, но и достигнуты новые рекордные показатели. Отбор светлых нефтепродуктов вырос с прежних 63,9% до 76,1%, что дало прибавку к прошлогоднему результату в 0,3 млн тонн. Такие показатели были достигнуты с учетом работы комплекса глубокой переработки тяжелых остатков КГПТО в 2020 году в режиме комплексного опробования. При дальнейшей стабильной работе комплекса ожидаемый отбор светлых нефтепродуктов составит более 90%. Об этом рассказал «Реальному времени» генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков.
В настоящий момент ассортимент выпускаемой АО «ТАИФ-НК» продукции насчитывает 49 наименований, где основные виды — дизельное топливо и прямогонный бензин, автомобильные бензины, сжиженные углеводородные газы, топливо для реактивных двигателей и битумы.
По итогам 2020 года и с учетом работы КГПТО компания АО «ТАИФ-НК» произвела дизельного топлива на 19% больше, чем в 2019-м, а общий объем достиг 2,9 млн тонн. Прямогонного бензина было произведено 1,6 млн тонн, автомобильных бензинов 0,5 млн тонн.
Как и прежде, компания обеспечивает стабильно высокое качество производимой продукции, отвечающей самым жестким международным стандартам, техническим условиям и регламентам.
Освоен выпуск нового вида дизельного топлива марки «EURO-6» производства КГПТО. В настоящее время проходит регистрация декларации о соответствии дизельного топлива марки TAIF-NK «EURO-6» требованиям ТР ТС 013/2011.
В 2020 году лауреатами и дипломантами Республиканского и Всероссийского конкурсов программы «100 лучших товаров России» стали — топливо для реактивных двигателей марки РТ, а также битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100. И это при том, что сырая татарстанская нефть, привязанная по цене к нефти марки Urals, по качеству значительно ей уступает: содержит меньше светлых фракций, больше серы, химагрессивных, тяжелых и высоковязких соединений, что существенно увеличивает объем операционных расходов и скорость износа оборудования, а это, в свою очередь, существенно влияет на финансовые результаты предприятия.
Приоритетным для АО «ТАИФ-НК» всегда была и остается реализация нефтепродуктов. В первую очередь для обеспечения внутреннего отечественного рынка. Общий объем произведенной в минувшем году продукции — 7,2 млн тонн. Из них 3,8 млн тонн были реализованы в России, в том числе с использованием инструментов биржевых торгов: Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи (СПбМТСБ) и электронной торговой площадки Onlinecontract.
Из оставшихся объемов произведенной продукции 3,1 млн тонн были реализованы на рынках дальнего зарубежья, и 0,3 млн тонн — на рынках ближнего зарубежья и стран СНГ.
Финансовые итоги 2020 года
Негативные экономические и эпидемиологические факторы существенно отразились на финансово-экономических результатах нефтеперерабатывающей отрасли в целом и АО «ТАИФ-НК» в частности.
Снижение цен на производимую продукцию, падение спроса и снижение курса национальной валюты привели к снижению выручки предприятия. По итогам 2020 года она составила 147 млрд рублей, что на 29% меньше, чем по итогам 2019-го. Чистый убыток компании составил 24,9 млрд рублей. Однако наполовину этот убыток был образован снижением курса рубля на мировом финансовом рынке.
Экономическую устойчивость компания сохранила благодаря активам, размер которых фактически остался на прошлогоднем уровне — 148,4 млрд руб.
Несмотря на отрицательную прибыль, АО «ТАИФ-НК» в полном объеме выполнило взятые на себя обязательства как перед своими сотрудниками, так и перед бюджетами всех уровней. Налоговые платежи по итогам 2020 года составили 22,2 млрд руб. (в том числе в бюджет Татарстана — 1,3 млрд руб.), что всего на 2,3 млрд руб. меньше, чем за год до этого.
— Уменьшение налоговых платежей произошло из-за снижения на 9,8 млрд руб. таможенных платежей, подлежащих оплате в бюджет Российской Федерации. В свою очередь, причиной этого явилось снижение как ставок экспортных пошлин на нефтепродукты в рамках поэтапного завершения в отрасли к 2024 году «налогового маневра», так и текущих котировок на нефть из-за глобального снижения потребления нефти, — пояснил генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков.
Он также отметил, что одновременно с этим платежи Общества по акцизам в бюджет Российской Федерации выросли на 6,8 млрд рублей за счет обратного действия демпфирующей надбавки к обратному акцизу на нефтяное сырье.
Компания высокой социальной ответственности
Даже в самые сложные времена экономического локдауна АО «ТАИФ-НК» продолжало не только реализацию стратегической программы развития компании, но и принимало активное участие в социальных и экологических проектах. Только на охрану окружающей среды, охрану труда и обеспечение промышленной безопасности, а также на защиту работников компании от распространения коронавирусной инфекции в минувшем году компанией направлены 2,7 млрд руб.
— Очень важным является то, что в такое непростое время АО «ТАИФ-НК» смогло сохранить главный актив компании — высокопрофессиональный трудовой коллектив, без которого невозможна непрерывная работа сложного и высокотехнологичного производства. Для заботы о здоровье персонала и недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в марте 2020 года на всех заводах АО «ТАИФ-НК» были созданы оперативные штабы для контроля за эпидемиологической ситуацией. На предприятии четко исполняются нормативные акты Российской Федерации, Республики Татарстан и рекомендаций Роспотребнадзора. Благодаря предпринятым шагам нам удалось предотвратить распространение COVID-19 среди сотрудников компании, — напомнил генеральный директор компании Максим Новиков.
Благодаря оперативным и грамотным действиям в это непростое для всей российской экономики время в АО «ТАИФ-НК» удалось сохранить все социальные гарантии и льготы для работников. На социальные расходы, в том числе благотворительную и спонсорскую деятельность, инвестиции в персонал компании, финансирование ипотечных программ, отчисления в Пенсионный фонд и фонды медицинского и социального страхования в течение 2020 года было направлено свыше 4,2 млрд руб.
В компании уверены, что приложенные усилия по сохранению производственного и финансового потенциала, позиций в отрасли, а также реализуемые в настоящее время и запланированные на ближайшие годы проекты, позволят АО «ТАИФ-НК» не только выправить экономическую ситуацию, но и существенно повысить эффективность работы компании и реализацию всех стратегических задач по дальнейшему развитию.
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