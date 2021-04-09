АО «ТАИФ-НК» по результатам 2020 года сохранило устойчивое положение на рынке нефтепродуктов

Фото: АО «ТАИФ-НК»

Глобальный кризис, усугубленный охватившей мир эпидемией новой коронавирусной инфекции COVID-19, нанес мощный удар по экономике всех без исключения государств. В числе наиболее пострадавших отраслей — нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность. Как в условиях пандемии и экономического локдауна завершил 2020 год один из флагманов российской нефтепереработки АО «ТАИФ-НК» — в материале «Реального времени».

2020-й в России и в мире



Пандемия COVID -19 стала шоком для мировой экономики и оказала ключевое влияние на динамику мирового нефтяного рынка.

В нефтедобывающей отрасли еще в конце 2019 года предложение превышало спрос, что вело к снижению цен как на нефть, так и на продукты нефтепереработки.

С развитием пандемии ситуация на глобальном рынке только ухудшалась. Забегая вперед, можно отметить, что объемы переработки нефтегазового сырья в России по итогам 2020 года и в сравнении с 2019-м, сократились на 5,4% и составили 270 млн тонн, что отвечает уровню 2011 года. Бензина российскими НПЗ было произведено всего 38,4 млн тонн, что на 4,5% меньше, чем годом ранее. Производство дизельного топлива составило 78 млн тонн, что также меньше, чем в предыдущем отчетном периоде. Впрочем, здесь падение было не столь значительным и составило порядка 0,5%.

Казалось бы, обнадеживающими на фоне падения производств выглядели цифры по объемам экспорта нефтепродуктов. В сравнении с 2019 годом снижение составило всего 0,8%. Но из-за ослабления курса рубля и общего снижения цен на саму продукцию НПЗ, экспортная выручка в целом по российской нефтеперерабатывающей отрасли рухнула почти на треть. И это серьезно ударило по экономической эффективности НПЗ.



Показатели производственной деятельности АО «ТАИФ-НК»

Несмотря на складывающуюся негативную ситуацию в мировой и отечественной экономике, АО «ТАИФ-НК» не просто продолжило работу, но даже увеличило глубину переработки и отбор светлых нефтепродуктов.

— По итогам 2020 года объем переработанного сырья составил 7,3 млн тонн (12 место из 39 основных НПЗ России по данным журнала «Инфо ТЭК»). Общая загрузка собственных мощностей составила 91,3% (10 место при средней загрузке по отрасли 82,3%). Глубина переработки нефтяного сырья АО «ТАИФ-НК» впервые превысила психологическую отметку в 80% и составила 81,5% (годом ранее она составляла 73,4%).



Компания снизила производство темных нефтепродуктов за счет их использования в качестве сырья на КГПТО. Благодаря этому не только улучшена структура выпуска продукции, но и достигнуты новые рекордные показатели. Отбор светлых нефтепродуктов вырос с прежних 63,9% до 76,1%, что дало прибавку к прошлогоднему результату в 0,3 млн тонн. Такие показатели были достигнуты с учетом работы комплекса глубокой переработки тяжелых остатков КГПТО в 2020 году в режиме комплексного опробования. При дальнейшей стабильной работе комплекса ожидаемый отбор светлых нефтепродуктов составит более 90%. Об этом рассказал «Реальному времени» генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков.

В настоящий момент ассортимент выпускаемой АО «ТАИФ-НК» продукции насчитывает 49 наименований, где основные виды — дизельное топливо и прямогонный бензин, автомобильные бензины, сжиженные углеводородные газы, топливо для реактивных двигателей и битумы.



По итогам 2020 года и с учетом работы КГПТО компания АО «ТАИФ-НК» произвела дизельного топлива на 19% больше, чем в 2019-м, а общий объем достиг 2,9 млн тонн. Прямогонного бензина было произведено 1,6 млн тонн, автомобильных бензинов 0,5 млн тонн.



Как и прежде, компания обеспечивает стабильно высокое качество производимой продукции, отвечающей самым жестким международным стандартам, техническим условиям и регламентам.

Освоен выпуск нового вида дизельного топлива марки «EURO-6» производства КГПТО. В настоящее время проходит регистрация декларации о соответствии дизельного топлива марки TAIF-NK «EURO-6» требованиям ТР ТС 013/2011.

В 2020 году лауреатами и дипломантами Республиканского и Всероссийского конкурсов программы «100 лучших товаров России» стали — топливо для реактивных двигателей марки РТ, а также битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100. И это при том, что сырая татарстанская нефть, привязанная по цене к нефти марки Urals, по качеству значительно ей уступает: содержит меньше светлых фракций, больше серы, химагрессивных, тяжелых и высоковязких соединений, что существенно увеличивает объем операционных расходов и скорость износа оборудования, а это, в свою очередь, существенно влияет на финансовые результаты предприятия.



Приоритетным для АО «ТАИФ-НК» всегда была и остается реализация нефтепродуктов. В первую очередь для обеспечения внутреннего отечественного рынка. Общий объем произведенной в минувшем году продукции — 7,2 млн тонн. Из них 3,8 млн тонн были реализованы в России, в том числе с использованием инструментов биржевых торгов: Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи (СПбМТСБ) и электронной торговой площадки Onlinecontract.

Из оставшихся объемов произведенной продукции 3,1 млн тонн были реализованы на рынках дальнего зарубежья, и 0,3 млн тонн — на рынках ближнего зарубежья и стран СНГ.



Финансовые итоги 2020 года

Негативные экономические и эпидемиологические факторы существенно отразились на финансово-экономических результатах нефтеперерабатывающей отрасли в целом и АО «ТАИФ-НК» в частности.



Снижение цен на производимую продукцию, падение спроса и снижение курса национальной валюты привели к снижению выручки предприятия. По итогам 2020 года она составила 147 млрд рублей, что на 29% меньше, чем по итогам 2019-го. Чистый убыток компании составил 24,9 млрд рублей. Однако наполовину этот убыток был образован снижением курса рубля на мировом финансовом рынке.

Несмотря на отрицательную прибыль, АО «ТАИФ-НК» в полном объеме выполнило взятые на себя обязательства как перед своими сотрудниками, так и перед бюджетами всех уровней.

Экономическую устойчивость компания сохранила благодаря активам, размер которых фактически остался на прошлогоднем уровне — 148,4 млрд руб.



Несмотря на отрицательную прибыль, АО «ТАИФ-НК» в полном объеме выполнило взятые на себя обязательства как перед своими сотрудниками, так и перед бюджетами всех уровней. Налоговые платежи по итогам 2020 года составили 22,2 млрд руб. (в том числе в бюджет Татарстана — 1,3 млрд руб.), что всего на 2,3 млрд руб. меньше, чем за год до этого.



— Уменьшение налоговых платежей произошло из-за снижения на 9,8 млрд руб. таможенных платежей, подлежащих оплате в бюджет Российской Федерации. В свою очередь, причиной этого явилось снижение как ставок экспортных пошлин на нефтепродукты в рамках поэтапного завершения в отрасли к 2024 году «налогового маневра», так и текущих котировок на нефть из-за глобального снижения потребления нефти, — пояснил генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков.

— Уменьшение налоговых платежей произошло из-за снижения на 9,8 млрд руб. таможенных платежей, подлежащих оплате в бюджет Российской Федерации, — говорит Максим Новиков.

Он также отметил, что одновременно с этим платежи Общества по акцизам в бюджет Российской Федерации выросли на 6,8 млрд рублей за счет обратного действия демпфирующей надбавки к обратному акцизу на нефтяное сырье.



Компания высокой социальной ответственности

Даже в самые сложные времена экономического локдауна АО «ТАИФ-НК» продолжало не только реализацию стратегической программы развития компании, но и принимало активное участие в социальных и экологических проектах. Только на охрану окружающей среды, охрану труда и обеспечение промышленной безопасности, а также на защиту работников компании от распространения коронавирусной инфекции в минувшем году компанией направлены 2,7 млрд руб.



— Очень важным является то, что в такое непростое время АО «ТАИФ-НК» смогло сохранить главный актив компании — высокопрофессиональный трудовой коллектив, без которого невозможна непрерывная работа сложного и высокотехнологичного производства. Для заботы о здоровье персонала и недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в марте 2020 года на всех заводах АО «ТАИФ-НК» были созданы оперативные штабы для контроля за эпидемиологической ситуацией. На предприятии четко исполняются нормативные акты Российской Федерации, Республики Татарстан и рекомендаций Роспотребнадзора. Благодаря предпринятым шагам нам удалось предотвратить распространение COVID-19 среди сотрудников компании, — напомнил генеральный директор компании Максим Новиков.

Благодаря оперативным и грамотным действиям в это непростое для всей российской экономики время, в АО «ТАИФ-НК» удалось сохранить все социальные гарантии и льготы для работников.

Благодаря оперативным и грамотным действиям в это непростое для всей российской экономики время в АО «ТАИФ-НК» удалось сохранить все социальные гарантии и льготы для работников. На социальные расходы, в том числе благотворительную и спонсорскую деятельность, инвестиции в персонал компании, финансирование ипотечных программ, отчисления в Пенсионный фонд и фонды медицинского и социального страхования в течение 2020 года было направлено свыше 4,2 млрд руб.



В компании уверены, что приложенные усилия по сохранению производственного и финансового потенциала, позиций в отрасли, а также реализуемые в настоящее время и запланированные на ближайшие годы проекты, позволят АО «ТАИФ-НК» не только выправить экономическую ситуацию, но и существенно повысить эффективность работы компании и реализацию всех стратегических задач по дальнейшему развитию.



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