Юбилейный заезд: в Камских Полянах прошли ежегодные соревнования по картингу на Кубок ТАИФ-НК

Фото: Ильназ Баймухаметов

Рев моторов, запах жженой резины и масса эмоций. Все это ждало участников и зрителей юбилейных десятых республиканских соревновании по картингу на Кубок ТАИФ-НК. Одно из самых зрелищных и долгожданных событий для юных пилотов состоялось в минувшие выходные в Камских Полянах. На старт вышли около 50 участников.

Безопасность на первом месте

Республиканские соревнования по картингу на Кубок ТАИФ-НК традиционно пользуются большой популярностью как у гонщиков, так и у зрителей. Однако в этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции в программу соревнований пришлось внести изменения — ограничить количество участников и места для болельщиков. Мероприятие прошло с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Заезды по классам «Мини-багги» и «Ока» было решено не проводить.

— Безопасность на первом месте. Здесь приняты максимальные меры, выполнены рекомендации Министерства спорта и Роспотребнадзора. Ежегодно мы также проводили соревнования на автокроссовой трассе, которая находится недалеко от картодрома. Но в этот раз решили не рисковать, сосредоточится только на картинге, — рассказал мастер спорта международного класса, один из организаторов гонок Николай Жаворонков.

Республиканские соревнования по картингу на Кубок ТАИФ-НК традиционно пользуются большой популярностью как у гонщиков, так и у зрителей

Покорять трассу картодрома приехали около 50 юных картингистов из 15 районов республики, возраст пилотов от 9 до 16 лет. Юные спортсмены состязались в четырех классах — «Пилот», «Стриж», «125-Стандарт» и «Хонда-200».

Владимир Рогожников пришел в автоспорт несколько лет назад, но в нюансах заездов уже разбирается не хуже взрослого пилота.

— Чтобы занять первое место, надо придерживаться простых правил. Во время гонки нельзя бортовать, необходимо аккуратно входить в повороты, слушаться тренера, родителей и разбирать чужие ошибки, — говорит мальчик.

Данила Кенин в Камские Поляны приехал из Лениногорска. В этом спорте он новенький — гонками начал заниматься больше года назад. Говорит, все лето ждал этого события.

— Мне нравится картинг. Очень интересный вид спорта. До начала заездов мы еще раз тщательно осмотрели карт, хорошо его прогрели. Когда только начинал ездить — испытывал страх, а сейчас — адреналин, — признается юный гонщик.

Покорять трассу картодрома приехали около 50 юных картингистов из 15 районов республики, возраст пилотов от 9 до 16 лет

За рулем — девушки

В этом году организаторы соревнований решили впервые провести заезд среди девушек. За победу поборолись девять представительниц прекрасного пола. Полина Андреева приехала из Елабуги.

— Я сама решила заниматься картингом, родители поддержали. Обычно мы вместе с тренером разбираем карт, устраняем поломки, — говорит спортсменка.

— Я приветствую этот вид спорта. Когда ребенок выходит на старт, мы очень волнуемся. Но стараемся совладать с эмоциями, дочь тоже этому учим, — рассказывает мама Полины Татьяна Тюрикова.

Кубок ТАИФ-НК

Понимая значимость развития детского и юношеского спорта, популяризации здорового образа жизни, профилактики дорожного травматизма, пропаганды безопасного вождения компания ТАИФ-НК при личном участии генерального директора Рушана Шамгунова ежегодно оказывает поддержку при организации гонок.

На открытии соревнований присутствовал глава Камских Полян Александр Павлов. Он поблагодарил нефтеперерабатывающую компанию ТАИФ-НК за поддержку детского спорта, пожелал гонщикам новых побед, а болельщикам — захватывающего зрелища.

— Мы всегда с нетерпением ждем соревнования по картингу на Кубок ТАИФ-НК. Гордимся юными спортсменами, которые показывают свое мастерство. Спорт — это сила и единство. Спорт воспитывает характер. Поздравляю вас с десятыми юбилейными гонками. Пусть достойный победит, покажет себя и свою команду! — торжественно сказал он.

К слову, первые соревнования республиканского уровня на Кубок ТАИФ-НК стартовали на камполянской площадке в 2011 году. Современный картодром построили двумя годами позже. Церемония открытия спортивного объекта состоялась в октябре 2013 года с участием тогда первого заместителя премьер-министра Республики Татарстан Равиля Муратова и главы Нижнекамского муниципального района Айдара Метшина.

— Решение о проведении первых республиканских соревнований по картингу принималось в узком кругу с участием Тимура Шигабутдинова (мастер спорта международного класса по автомобильному спорту, в 2011 году — заместитель генерального директора — директор по коммерции ОАО «ТАИФ-НК»; ныне — заместитель генерального директора — коммерческий директор ПАО «Нижнекамскнефтехим») и Николая Жаворонкова. Я хочу поблагодарить ТАИФ-НК за помощь, пожелать процветания. Компания нашла возможность и в очередной раз организовала соревнования, несмотря на трудности, связанные с коронавирусной инфекцией, — отметил глава Камских Полян.

Первые соревнования республиканского уровня на Кубок ТАИФ-НК стартовали на камполянской площадке в 2011 году

Здоровый образ жизни и профилактика детского травматизма

По словам руководителя команды «Кама-Мото-Спорт», мастера спорта международного класса Николая Жаворонкова, практически все пилоты «Формулы-1» начинали свою карьеру с картинга. Он также уверен, что люди, которые занимаются автомобильным спортом, реже попадают в аварии и ведут здоровый образ жизни.

— В советское время в каждой школе была секция картинга. Это в первую очередь безопасность на дорогах, культура вождения. А эти соревнования — первые шаги в большой спорт. Что немаловажно, мы от улицы уводим детей. Они занимаются техническим видом спорта, изучают правила поведения на дорогах, устройство автомобиля. Всем ребятам желаю безопасной езды, чтобы все прошло без аварий, пусть победит сильнейший, — пожелал он.

Заезды проходили в несколько этапов по каждому классу. В ходе предварительных стартов были выявлены лидеры соревнований, которые в нелегкой, но упорной борьбе отстаивали свои места в финальных заездах.

По итогам гонок среди девушек лучшей стала Айсылу Юсупова из Сарманово.

— Очень рада, что заняла первое место. Соперники были достойные. Считаю, что одержать победу удалось благодаря упорным тренировкам, — поделилась впечатлениями Айсылу.

Победители получили памятные подарки, а также главный приз — Кубок ТАИФ-НК

Победителями также стали: в классе «Пилот» — Алмаз Махмутов; в «125-Стандарт» — Алмаз Ахмедов; «Стриж» — Айрат Юсупов, «Хонда-200» — Илхам Хаметшин. Первое место в командном зачете завоевали гонщики из Сарманово. Победители получили памятные подарки, а также главный приз — Кубок ТАИФ-НК.

1 / 32 Ильназ Баймухаметов

Ильназ Баймухаметов

Ильназ Баймухаметов

Ильназ Баймухаметов

Ильназ Баймухаметов

Ильназ Баймухаметов

Ильназ Баймухаметов

Ильназ Баймухаметов

Ильназ Баймухаметов

Ильназ Баймухаметов

Ильназ Баймухаметов

Ильназ Баймухаметов

Ильназ Баймухаметов

Ильназ Баймухаметов

Ильназ Баймухаметов

Ильназ Баймухаметов

Ильназ Баймухаметов

Ильназ Баймухаметов

Ильназ Баймухаметов

Ильназ Баймухаметов

Ильназ Баймухаметов

Ильназ Баймухаметов

Ильназ Баймухаметов

Ильназ Баймухаметов

Ильназ Баймухаметов

Ильназ Баймухаметов

Ильназ Баймухаметов

Ильназ Баймухаметов

Ильназ Баймухаметов

Ильназ Баймухаметов

Ильназ Баймухаметов

Ильназ Баймухаметов

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