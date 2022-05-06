От «Второго Баку» до наших дней: история татарстанской нефтепереработки

Без нефтедобычи — нет нефтепереработки, а без нефтепереработки — не выйдет нефтехимии: когда, почему и как в республике начала выстраиваться эффективная цепочка?

Нефть сама по себе — неплохой товар. Недаром ее называют «черное золото». Но благополучие республики строится не только на ней. И президент Татарстана Рустам Минниханов не раз подчеркивал: экономический потенциал региона — в глубоком переделе богатств из недр. Но это — сегодня. А меньше полувека назад республика была лишь источником углеводородного сырья. Благодаря чему все изменилось? «Реальное время» начинает серию статей об истории становления и этапах развития нефтепереработки в Татарстане. И первая часть посвящена сердцу АО «ТАИФ-НК» — нефтеперерабатывающему заводу.

300 лет татарстанской нефти

В том, что на территории современного Татарстана нефть есть, уверенность крепла еще с середины XVII века. Об обнаружении поверхностных выходов сохранились записи Пушкарского приказа от 1637 года. В начале XVIII века об обнаружении нефти под Казанью сообщала в первом выпуске газета «Ведомости», да и позже упоминания нет-нет, да появлялись.

Однако, действительно масштабной добыча нефти стала лишь в 40-х годах прошлого столетия. В годы Великой Отечественной войны были пробурены первые скважины, и началась эпоха «Второго Баку», вскоре по масштабам и объемам добычи обогнавшего первое.

О том, что нефть на территории современного Татарстана — есть, говорят с XVII века. Фото: rusunion

Вот только добывая до сотни и более миллионов тонн в год (на этот рубеж республика вышла к середине 1970-х), Татарстан долгое время оставался лишь богатым и казавшимся неиссякаемым источником сырья.

О том, чтобы наладить хоть какую-то нефтепереработку, речь зашла только к концу 1970-х, когда в составе Нижнекамского нефтехимического комбината (сегодня ПАО «Нижнекамскнефтехим») был введен в эксплуатацию завод первичной переработки нефти — ЭЛОУ АВТ-7. Главной задачей нового производства была поставка прямогонного бензина. Он был необходим в качестве сырья для основных производств НКНХ. Было ли этого достаточно не только для Татарстана, но и для страны в целом? Нет! Но следующего шага к обретению собственной нефтепереработки, республике пришлось ждать еще почти 20 лет.

В самое тяжелое время

У истоков нынешнего нефтеперерабатывающего гиганта, уверенно входящего в десятку ведущих предприятий отрасли страны, встал ТАИФ. Недавно выросшая из НПО «Казань» инвестиционная компания, по поручению руководства республики, активно взялась за восстановление и развитие нефтехимического комплекса Татарстана. Создание собственной масштабной нефтепереработки должно было стать одним из первых и крайне важных шагов на этом пути.

Закладка первого камня в основание Нижнекамского нефтеперерабатывающего комплекса 25 октября 1997 года. Фото: Михаила Козловского

Основой и, можно сказать, сердцем будущего комплекса, стала та самая установка ЭЛОУ-АВТ-7, которую ТАИФ арендовал в 1997 году у НКНХ, создав в Нижнекамске новое юридическое лицо — «ТАИФ-НК». Способная перерабатывать около 6 млн тонн нефти в год, к 1990-м установка была порядком изношена. К тому же она работала едва в половину возможных мощностей: уровень загрузки составлял около 2,5 млн тонн по сырью в год. А про глубину переработки сегодня и говорить было бы неловко: выход светлых нефтепродуктов не превышал 35%.

Основой первого в Татарстане НПЗ стала арендованная у «Нижнекамскнефтехима» установка ЭЛОУ-АВТ-7, введенная в эксплуатацию еще в 1979 году. Фото: phimproject.ru

Почти сразу вновь образованная компания приступила к модернизации оборудования. И это, невзирая на крайне сложную экономическую обстановку в стране, на фоне глобального кризиса, обрушившего стоимость углеводородов марки Brent до $16—20 за баррель. В 1998 году «ТАИФ-НК» вышел на проектные уровни загрузки мощностей.

Отличный от других

Одно из ключевых отличий «ТАИФ-НК» от множества других нефтеперерабатывающих предприятий как в России, так и в целом мира — мультиформатность. Если иные сосредотачиваются только на сырье для нефтехимии или исключительно на выпуске моторных топлив, то «ТАИФ-НК» успешно реализует себя в обоих направлениях, а общая палитра выпускаемой продукции сегодня насчитывает более 50 наименований. Но о том, что именно производится сейчас и в каких объемах, расскажем в одном из следующих материалов.

Уникальность НПЗ «ТАИФ-НК» в мультиформатности, и в качестве перерабатываемого сырья — тяжелой высокосернистой нефти. Фото: Максим Платонов

Второе отличие — в сырье, что используется производством.

— Тяжелую высокосернистую нефть не то что в России мало кто перерабатывает, но и в Европе таких предприятий нет. Такую нефть — с содержанием серы 1,8% от общей массы, с повышенной плотностью и значительным содержанием тяжелых компонентов, в том числе металлов, перерабатывать и сложно, и затратно. Нагрузка на оборудование значительно выше, чем при переработке легких марок нефти, — пояснил журналисту «Реального времени» генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков.

Максим Новиков: «Сколько помню, всю жизнь мы что-то строили, достигали каких-то результатов». Фото: Максим Платонов

С первых же дней компания приступила к развитию и расширению собственных возможностей. Владимир Лахомов — сегодня директор НПЗ «ТАИФ-НК», пришедший на предприятие в августе 2000 года, в интервью «Реальному времени» об этом времени вспоминает так:

— Линейка продукции тогда была минимальна. Изначально все строилось для обеспечения сырьем — прямогонным бензином, завода «Этилен 450» (позже «Этилен-600»). Остаточным продуктом являлся мазут, который использовался как топливо для ТЭЦ. Руководством было принято решение сделать полный цикл нефтеперерабатывающего завода. Проектировщикам пришлось хорошо постараться, чтобы установка обросла комплексом новых производств: гидроочисткой средних дистиллятов, установкой висбрекинга гудрона, параллельно строилась битумная установка, расширялись товарно-сырьевые парки. Чтобы из одного цеха сделать огромный завод с нынешним ассортиментом, была проделана огромная работа!

В 2000-году, когда на НПЗ пришел работать Владимир Лахомов, на месте части сегодняшних производств были болото и кустарник. Фото: Максим Платонов

В том, что стремление к наилучшему результату — практически бесконечный процесс, уверен и Максим Новиков.

— Сколько помню, всю жизнь мы что-то строили, достигали каких-то результатов: то увеличение производительности, то расширение корзины продуктов. Естественно, вся корзина продуктов всегда была и есть высококачественная. Этапов было много, но всегда мы шли в ногу со временем. Как и сейчас, — поделился он.

Не прекращать движение

Это один из ключевых слоганов Группы компаний ТАИФ, всего огромного коллектива «ТАИФ-НК» и его сердца — нефтеперерабатывающего завода.

В 2005 году (к этому времени глубина переработки нефти уже достигла 63%, против 35% извлечения светлых нефтепродуктов в 1990-х), ТАИФ компенсировал НКНХ и «Татнефти» их долю затрат, понесенных при строительстве комплекса средних дистиллятов, установки висбрекинга, установки получения неокисленных дорожных битумов, узла приготовления и хранения реактивного топлива и установки выделения серы и склада для ее хранения. Обретение нефтеперерабатывающим крылом полной независимости от прежних партнеров, обошлось в $400 млн.

В 2005 году ТАИФ компенсировал НКНХ и «Татнефти» их долю затрат, понесенных при строительстве нефтеперерабатывающего комплекса. Фото: Максим Платонов

Огромная сумма, сегодня эквивалентная стоимости строительства нового современного завода, тяжелым грузом легла на компанию, но не остановила и даже не затормозила ее развитие. В 2005 году в эксплуатацию был введен Завод бензинов и единственная в мире установка каталитического крекинга, построенная по отечественной — российской технологии. В 2006 году на проектную мощность выведена, запланированная в 2003-м установка по переработке газового конденсата. А это — плюс миллион тонн по переработке сырья в год. В 2010-м модернизирована установка гидроочистки средних дистиллятов с увеличением мощности на треть от проектной. К 2015 году общая мощность ТАИФ-НК по перерабатываемому сырью составляла 8,4 млн тонн в год, причем более 7 млн тонн — это загрузка самого НПЗ татарстанской тяжелой высокосернистой нефтью.

Нефтеперерабатывающий завод «ТАИФ-НК» сегодня — это настоящий город, с отдельными кварталами и микрорайонами, связанными единым коммуникациями и целью. Первый цех первого производства, как и сложилось исторически — НПЗ, в основе которого все та же, но серьезно обновленная и модернизированная установка ЭЛОУ АВТ-7. Сегодня ее мощность по сырью уже не 6, а 7,344 млн тонн сырой нефти. Цех №2 предназначен для крекирования гудрона, поступающего от ЭЛОУ. В год здесь принимают и перерабатывают 1,8 млн тонн сырья. Целевой продукт следующего производства — битум. О нем мы расскажем в одном из следующих материалов, но вот то, что с ним знакомы не только в Татарстане, но и практически в любом уголке страны — упомянуть стоит: дорожный, строительный, кровельный, он скромно и незаметно делает жизнь каждого из нас комфортнее и лучше. Тут же готовят полимерно-битумные вяжущие — незаменимые при строительстве дорог и автомагистралей.

Нефтеперерабатывающий завод «ТАИФ-НК» сегодня — это настоящий город, со своими кварталами и микрорайонами. Фото: Роман Хасаев

Второе производство — комплекс гидроочистки средних дистиллятов. Здесь производят дизельное топливо и реактивное топливо. Основные мощности были введены в эксплуатацию еще в 2002 году, но с тех пор многократно реконструировались и модернизировались в ногу со временем. Прямое тому подтверждение — дизтопливо класса Евро-5, которое на НПЗ «ТАИФ-НК» начали в промышленных масштабах производить первыми в России. Парадокс заключается в том, что дизель с минимально возможным содержанием серы, производится из нефти, в которой содержание серы выше любых норм. К слову, выделением серы и превращением в ценный продукт, особо востребованный аграриями, занимается пятый цех НПЗ.

И, наконец, третье производство. Здесь обеспечивается хранение, формирование грузов и их отправка потребителям. И к этому же производству относится цех локальной очистки промышленных сточных вод. «ТАИФ-НК» стал одним из первых в отрасли, выстроивших полностью замкнутый водяной контур.

— Надо отметить, что наши очистные сооружения за 6 лет порядка 10 млн кубометров воды очистили и вернули обратно в процессы. То есть мы больше не берем воду из реки Кама, а используем уже имеющуюся по замкнутому циклу, — не без гордости подчеркивает Максим Новиков.

Экономия и экология

Как особо выделяет Максим Новиков — генеральный директор «ТАИФ-НК»: на сегодняшний день невозможно разделить и рассматривать независимо мероприятия, которые ведут к повышению экономичности процессов, наращиванию объемов производств и повышению экономического эффекта. Все это — звенья одной цепи. Один из ярких примеров тому — сравнительно недавно реализованное улучшение на площадке гидрокрекинга гудронов.

— В одном из процессов образуется много водородсодержащих газов. Чтобы не терять ценное сырье и снизить нагрузку на окружающую среду, компания приобрела и смонтировала небольшую установку с тщательно подобранными молекулярными ситами. Они позволяют выделять водород из процессных газов и вернуть их в цикл. Производительность такой установки — порядка 12 600 тонн водорода в год, что сопоставимо с действующей установкой по производству водорода на НПЗ. При этом, процесс не требует никаких затрат ни на электроэнергию, ни на природный газ, и значительно сократились объемы выбросов в атмосферу, — рассказал Максим Новиков.

Еще один пример — вторая жизнь для фенол-содержащих стоков. Они образуются в процессе каталитического крекинга вакуумного газойля.

— Раньше они направлялись на общие очистные сооружения, а сейчас, по рекомендации проектного института, мы возвращаем их на отмывку солей при первичной перегонке нефти. Соответственно, весь фенол остается в цикле и уходит уже с углеводородами, — рассказал генеральный директор компании.

За годы работы производство превратилось в современный, высокоавтоматизированный эффективный организм, способный на решение самых масштабных задач. Фото: Максим Платонов

Подобных усовершенствований за годы деятельности компании было внедрено множество. И одним из самых ярких моментов стал ввод в эксплуатацию комплекса глубокой переработки тяжелых остатков. То, что раньше считалось побочным продуктом, а по факту низкорентабельными и труднореализуемыми остатками основных производств, стало ценным сырьем для получения высококачественной продукции. Выход светлых нефтепродуктов, согласно технологии, превысит 95% и доведет глубину переработки сырой нефти до невероятных ранее высот. И что особенно важно, Россия, Татарстан, ТАИФ-НК стали первыми, кто смог это сделать, вновь доказав скептикам, что и невозможное — возможно, если иметь цель, четкий план и обладать самым ценным в мире ресурсом — творческим, умелым и по настоящему влюбленным в свое дело коллективом. Но, о том, кто эти люди, как они готовят себе смену, каких высот добились что за цели ставят перед собой на обозримое и далекое будущее, мы расскажем в следующих частях нашего цикла.