Молодые, амбициозные и высокопрофессиональные: как ТАИФ-НК возвращает моду на рабочие профессии

Фото: realnoevremya.ru/Александр Ильин

Лаборант химического анализа, оператор технологических установок, электромонтер, приборист, машинист, электрогазосварщик — сегодня без этих профессий невозможно представить ни одно современное промышленное предприятие России. Однако в настоящее время недостаточно получить рабочую специальность, чтобы устроиться на технологичное производство. Необходимо стать настоящим мастером своего дела, постоянно повышать свои профессиональные качества. В АО «ТАИФ-НК» сегодня трудятся порядка 4 тысяч человек, более половины из них молодые люди до 35 лет. Потенциальных сотрудников компания отбирает еще в колледже. Устроившись на предприятие, молодые специалисты имеют все шансы раскрыть свои знания и умения, вырасти по карьерной лестнице, в том числе участвуя в конкурсах профессионального мастерства. О том, как на предприятии выбирали лучшего прибориста и электрогазосварщика, — в материале «Реального времени».

Конкурентоспособность России — в рабочих профессиях



В ближайшие 5 лет необходимо подготовить один миллион специалистов рабочих профессий для обеспечения безопасности и конкурентоспособности России. Такую задачу поставил президент Владимир Путин на федеральном собрании в феврале этого года. По словам главы государства, престиж и авторитет среднего профессионального образования растет, как и спрос на выпускников техникумов и колледжей.



— Задача конкретная: за ближайшие 5 лет подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий для электронной промышленности, индустрии робототехники, машиностроения, металлургии, фармацевтики, сельского хозяйства и ОПК, строительства, транспорта, атомной и других отраслей, ключевых для обеспечения безопасности, суверенитета и конкурентоспособности России, — сказал Путин.



В ближайшие 5 лет необходимо подготовить один миллион специалистов рабочих профессий для обеспечения безопасности и конкурентоспособности России. Фото: realnoevremya.ru/Александр Ильин

Президент подчеркнул, что в стране необходимо расширять проект профессионалитета, в рамках которого создаются образовательно-производственные кластеры, обновляется учебная база, а предприятия, работодатели в тесном контакте с колледжами и техникумами формируют образовательные программы.



Быть рабочим — престижно!

Татарстан, как один из развитых промышленных регионов России, много лет уделяет особое внимание популяризации рабочих профессий. Без этого невозможно развитие экономики, уверены власти региона. Главным партнером здесь выступают ведущие промышленные предприятия Татарстана, где трудятся десятки тысяч высококвалифицированных специалистов. Свою лепту в повышение престижа рабочих профессий вносит инновационный нефтеперерабатывающий комплекс России АО «ТАИФ-НК».



Молодой, амбициозный, смелый и профессиональный — так сегодня можно охарактеризовать коллектив АО «ТАИФ-НК». В компании трудятся порядка 4 тысяч человек, больше половины из них — это люди в возрасте до 35 лет. Каждый сотрудник компании имеет социальные гарантии, достойную заработную плату, возможность проявить себя в профессиональных конкурсах и вырасти по карьерной лестнице.

Молодой, амбициозный, смелый и профессиональный — так сегодня можно охарактеризовать коллектив АО «ТАИФ-НК». Фото: realnoevremya.ru/Александр Ильин

Предприятие тесно сотрудничает с профессиональными учреждениями Нижнекамска, организует производственные практики, проводит открытые уроки и встречи со школьниками, дни открытых дверей, экскурсии для учащихся.



«Лучший по профессии»

В АО «ТАИФ-НК» знают, что особую роль в повышении престижа рабочих профессий играют конкурсы профессионального мастерства «Лучший по профессии». Соревнования в компании проходят дважды в год и охватывают основные профессии, представленные в АО «ТАИФ-НК». Это лаборант химического анализа, оператор технологических установок, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик и приборист.

Основная цель конкурса, чтобы сотрудники были лучшими, подчеркивает руководитель группы технического обучения АО «ТАИФ-НК» Антон Тухватуллин. Фото: realnoevremya.ru/Александр Ильин

— Задача конкурса профессионального мастерства — это популяризация рабочих профессий, мотивация участников к дальнейшему профессиональному росту и личному развитию и, как следствие, повышению ключевых производственных показателей, таких как производительность и качество труда. Основная же цель конкурса, чтобы наши сотрудники были лучшими, — подчеркивает руководитель группы технического обучения АО «ТАИФ-НК» Антон Тухватуллин.



На днях на базе колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева состоялся первый в этом году конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в компетенциях «Приборист», «Электрогазосварщик ручной дуговой сварки неплавящимся вольфрамовым электродом в среде защитного газа аргон» и «Сварщик ручной дуговой сварки покрытым штучным электродом». В состязании приняли участие порядка 20 молодых специалистов в возрасте до 35 лет. Готовили, разрабатывали задания и оценивали знания конкурсантов опытные эксперты — сотрудники нефтеперерабатывающей компании.



Труд сварщика — почти искусство



В компетенции «Электрогазосварщик» за призовое место боролись 8 молодых сотрудников АО «ТАИФ-НК», а также два студента колледжа КНН им. Н.В. Лемаева. Участникам предстояло выполнить задания, максимально приближенные к стандартам WorldSkills.

Сварщики «ТАИФ-НК» настоящие профессионалы своего дела, отмечает главный механик АО «ТАИФ-НК», эксперт конкурса Рустам Багавиев. Фото: realnoevremya.ru/Александр Ильин

— В этом году мы усложнили задания. Сварка будет производиться к деталям, которые уже имеют сварной шов. Участникам необходимо собрать конструкцию и сварить сосуд, работающий под давлением. Наши сварщики — настоящие профессионалы своего дела. Ребята хоть молодые, но при этом очень грамотные, — отмечает главный механик АО «ТАИФ-НК», эксперт конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» Рустам Багавиев.



Для электрогазосварщика НПЗ Булата Насибуллина — это третий по счету конкурс профессионального мастерства. И все три раза — успешные. Булат является победителем регионального конкурса «Алабуга-Skills». Молодой человек не намерен снижать планку — в планах вновь оказаться на пьедестале почета.

Для электрогазосварщика НПЗ Булата Насибуллина — это третий по счету конкурс профессионального мастерства. И все три раза — успешные. Фото: realnoevremya.ru/Александр Ильин

— Каждый конкурс профессионального мастерства — это вызов для меня. Необходимо справиться с волнением и показать все свои знания и умения. Сварщик — одна из основных профессий на производстве. От нашей работы зависит прочность будущих конструкций, качество будущего изделия, потому оплошности в работе не допускаются. Сварщику недостаточно правильно соединять швы детали — ему необходимо знать физические свойства сварки и используемых материалов, — говорит Булат Насибуллин.



Электрогазосварщик завода Бензинов Рафиль Валиев признается, что занять первое место на конкурсе профессионального мастерства будет непросто. Соперники собрались с большим опытом работы. Сам он профессионально занимается сваркой более 20 лет.



— В нашей профессии есть несколько неоспоримых плюсов. Во-первых, высокая заработная плата. Хотя профессия считается рабочей, она хорошо оплачивается, особенно если специалист опытный. Во-вторых, востребованность. На любом промышленном предприятии, в нефтеперерабатывающей отрасли требуется сварщик. А еще это очень ответственная работа, халтуру она не любит, — подчеркивает он.



Электрогазосварщик завода Бензинов Рафиль Валиев признается, что занять первое место на конкурсе профессионального мастерства будет непросто. Фото: realnoevremya.ru/Александр Ильин

Айнур также добавляет, что конкурс «Лучший по профессии» это не только соревнование, но и возможность обменяться опытом, идеями, технологиями, познакомиться с коллегами, проявить себя для дальнейшего карьерного роста.



«ТАИФ-НК» нам очень помогает»



Главный член жюри конкурса «Лучший по профессии» Павел Красноперов считает, что в Татарстане много электрогазосварщиков, но среди них не хватает по-настоящему квалифицированных мастеров.

Электрогазосварщик должен быть физически развит и здоров. Порой ему приходится работать не в самых комфортных условиях и в неудобном положении. Кроме того, должен владеть базовыми знаниями в области математики, физики, химии.



Главный член жюри конкурса Павел Красноперов считает, что в РТ много электрогазосварщиков, но среди них не хватает по-настоящему квалифицированных мастеров. Фото: realnoevremya.ru/Александр Ильин

— Чтобы успешно выполнить конкурсные задания, необходимо знать виды сварных швов, типы соединений, их особенности, устройство и принцип работы используемого сварочного оборудования, источник питания. Знать химические и физические свойства металлов, уметь подготавливать рабочее место, проводить настройку оборудования, подбор расходных материалов. Сварщик должен читать технологические карты и чертежи, правильно выбирать режимы сварки, осуществлять контроль качества шва, устранять дефекты швов, — отмечает начальник сварочного участка цеха №13 НПЗ АО «ТАИФ-НК» Павел Красноперов.

Для выполнения задания электрогазосварщикам было отведено не более 2 часов. К слову, лабораторию, в которой проходил конкурс профессионального мастерства, помогло оснастить АО «ТАИФ-НК». По просьбе преподавателей колледжа предприятие приобрело необходимые расходные материалы.



— «ТАИФ-НК» нам очень помогает. Недавно компания предоставила расходный материал для мастерской — трубы, электроды, присадки для аргонно-дуговой сварки. Мы с ребятами ежедневно работаем с этими материалами. Сотрудники компании постоянно интересуются, все ли у нас есть, предлагают свою помощь. Мы очень им благодарны, — говорит мастер производственного обучения КНН им. Н.В Лемаева Рудик Зигангараев.



Для выполнения задания электрогазосварщикам было отведено не более 2 часов. Фото: realnoevremya.ru/Александр Ильин

По словам преподавателя, электрогазосварщики АО «ТАИФ-НК» ежегодно показывают высокие результаты на профессиональном конкурсе — одни из самых лучших в городе.



— Если оценивать по пятибалльной шкале, то я могу поставить твердую пятерку, — с улыбкой говорит Рудик Зигангараев. — Я работаю в колледже с 1999 года, на моих глазах выросло не одно поколение сварщиков. В «ТАИФ-НК» трудятся немало моих учеников, в этом конкурсе они тоже участвуют. Я горд за них! Ученик должен варить изделия лучше, чем учитель. Когда он будет лучше варить, тогда учитель будет спокоен.



С приборами на ты

Пока электрогазосварщики проходили испытания, в соседнем кабинете шла борьба за первое место среди прибористов. В этой компетенции участвовали 9 сотрудников АО «ТАИФ-НК» и трое студентов колледжа.



Пока электрогазосварщики проходили испытания, в соседнем кабинете шла борьба за первое место среди прибористов. Фото: realnoevremya.ru/Александр Ильин

Прибористам предстояло за полчаса ответить на 44 вопроса, а также произвести ремонт и замену измерительных приборов. Конкурсные задания были максимально приближены к производственным задачам, с которыми участники ежедневно сталкиваются на работе.



— Все технологические процессы на наших производственных объектах связаны со средствами измерения. И, безусловно, деятельность такого специалиста, как приборист, крайне важна, ведь от него зависит корректная работа приборов и проведение их технического обслуживания. Кроме того, он должен уметь быстро диагностировать неисправное оборудование, своевременно и качественно устранять неисправности, соблюдая при этом правила эксплуатации, нормы охраны труда и промышленной безопасности. Профессионалами не рождаются, но ими становятся, и участие в конкурсе — это отличная возможность проверить уровень своей подготовки и мастерства, — говорит Сергей Долганов, главный метролог АО «ТАИФ-НК» и по совместительству председатель жюри конкурса.



Ильназ Туктамышев устроился прибористом в АО «ТАИФ-НК» два года назад. За это время проявил себя как ответственный и талантливый специалист. Принять участие в конкурсе ему посоветовали руководители. Молодой человек признался, что проходить испытания в стенах родного колледжа — вдвойне волнительно.



Ильназ Туктамышев устроился прибористом в АО «ТАИФ-НК» два года назад. За это время проявил себя как ответственный и талантливый специалист. Фото: realnoevremya.ru/Александр Ильин

— Зкончил этот колледж с красным дипломом в 2019 году, потом отслужил в армии и устроился на работу в «ТАИФ-НК». Это предприятие является ключевым в республике по нефтепереработке. Меня привлекли хороший заработок и возможность сделать карьеру. Ни разу не пожалел о своем выборе, рад, что работаю именно в этой компании. За два года я многому научился, детально изучил оборудование, приборы, погрузился в технологический процесс, — говорит Ильназ.



Артем Шушарин работает в АО «ТАИФ-НК» более 4 лет, на предприятие устроился после колледжа. По его словам, участие в конкурсе дает стимул для дальнейшего профессионального развития.



Артем Шушарин работает в АО «ТАИФ-НК» более 4 лет, на предприятие устроился после колледжа. Фото: realnoevremya.ru/Александр Ильин

— Это первый конкурс в моей жизни. Очень волнительно, соперники достойные. Каждый хочет победить, занять призовое место. У меня сейчас пятый разряд, надеюсь, что после соревнований смогу повысить до шестого, — признается молодой человек.



Наравне с опытными сотрудниками АО «ТАИФ-НК» в конкурсе «Лучший по профессии» соревновались студенты колледжа. Для многих это отличная возможность показать себя. У студентов, занявших призовые места, есть все шансы в будущем устроиться на нефтеперерабатывающее предприятие.



Прибористам предстояло за полчаса ответить на 44 вопроса, а также произвести ремонт и замену измерительных приборов. Фото: realnoevremya.ru/Александр Ильин

— Профессию прибориста мне посоветовал выбрать брат. Он сейчас работает киповцем на одном из нефтехимических предприятий города. Профессия эта хорошая, меня она заинтересовала, нравится работать с приборами. В будущем планирую устроиться в «ТАИФ-НК», там сейчас мой знакомый работает. Зовет к себе, говорит, учись — и все у тебя получится! — отмечает студент 3-го курса Айдар Хамидуллин.



«Скажу честно — было тяжело»



После упорной борьбы пришло время объявлять результаты профессионального конкурса «Лучший по профессии среди работников АО «ТАИФ-НК». Официальная церемония награждения победителей состоялась в актовом зале колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева.



— Вы старались сделать свою работу как можно лучше. В ваших действиях было много уверенности и мастерства. Достаточно сложной была работа и жюри конкурса. Они должны были не ошибиться, определяя качество выполненных работ, — обратились к конкурсантам ведущие мероприятия.



По итогам конкурса в компетенции «Приборист» третье место занял Артем Салмин с НПЗ, второе — Ильназ Туктамышев работающий на КГПТО, первое место завоевал Вадим Похелюк представитель завода Бензинов.



По итогам конкурса в компетенции «Приборист» первое место завоевал Вадим Похелюк представитель завода Бензинов. Фото: realnoevremya.ru/Александр Ильин

— В этом конкурсе я участвую впервые. Настоял мой старший мастер. Говорит, иди попробуй, покажи свои навыки. Соперники были очень серьезные, с некоторыми из них встречался на обучении по повышению квалификации. Скажу честно — было тяжело. Но я показал все свои способности. Я очень доволен и рад, — признался после церемонии награждения победитель конкурса в компетенции «Приборист» Вадим Похелюк.



В компетенции «Электрогазосварщик ручной дуговой сварки неплавящимся вольфрамовым электродом в среде защитного газа аргон» третье место занял Дмитрий Журавлев с завода Бензинов, дипломом второй степени был награжден Булат Насибулин с НПЗ, первое место завоевал Айнур Сафин, работающий на КГПТО.



В компетенции «Электрогазосварщик ручной дуговой сварки неплавящимся вольфрамовым электродом в среде защитного газа аргон» первым стал Айнур Сафин. Фото: realnoevremya.ru/Александр Ильин

— Неожиданно! Не думал, что займу первое место. Наверное, мне сегодня повезло чуть больше, чем остальным. Конкуренция очень сильная, все мастера своего дела. У каждого большой опыт работы на производстве. Очень рад, что стал победителем. Спасибо коллективу за поддержку, — поделился впечатлениями лучший электрогазосварщик аргонно-дуговой сварки АО «ТАИФ-НК» Айнур Сафин.



В компетенции «Сварщик ручной дуговой сварки покрытым штучным электродом» третье место занял работник НПЗ Дамир Кубеев, второе — Артем Суханов с КГПТО, первое место завоевал Рустем Хоснуллин представитель НПЗ.



В компетенции «Сварщик ручной дуговой сварки покрытым штучным электродом» первое место завоевал Рустем Хоснуллин представитель НПЗ. Фото: realnoevremya.ru/Александр Ильин

— Впечатления незабываемые. Очень рад. Для меня победа в конкурсе — это новый импульс в личном развитии. Два года назад я занял второе место в конкурсе «Алабуга скиллс». В этом году первое место на корпоративном конкурсе. Будем стараться дальше! —говорит Рустем Хоснуллин.



Победители и призеры конкурса «Лучший по профессии» получат дипломы, памятные подарки и денежное вознаграждение. Кроме этого, на очередном заседании квалификационных комиссий будет рассматриваться вопрос о присвоении им очередного разряда — при наличии вакансий.



— Кроме денежной премии победитель получает возможность повысить свой разряд. За примером далеко ходить не надо. Наша лаборантка, занявшая 2-е место на внутреннем и республиканском конкурсе профмастерства, сейчас работает инженером-химиком. Сварщик, занявший призовое место на чемпионате РТ, — уже исполняющий обязанности мастера, — уточняет Антон Тухватуллин.



По его словам, одной из главных задач АО «ТАИФ-НК» во взаимоотношениях с работниками является постоянное повышение уровня их квалификации в соответствии с изменяющимися производственными и социальными условиями.



Победители и призеры конкурса «Лучший по профессии» получат дипломы, памятные подарки и денежное вознаграждение. Фото: realnoevremya.ru/Александр Ильин

Помимо конкурсов профессионального мастерства, ежегодно сотрудники компании проходят более 10 тысяч видов различных обучений. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников рабочих специальностей проводится в колледже нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева.



— Любой работник «ТАИФ-НК», имеющий соответствующее образование, практический опыт, профессиональные, деловые, личностные и морально-этические качества, необходимые для выполнения обязанностей, соответствующих должности, может быть кандидатом для включения в состав кадрового резерва предприятия. Включение работника в кадровый резерв позволяет ему рассчитывать на занятие более высокооплачиваемой должности при возникновении вакантного места, — уточняет Антон Тухватуллин, руководитель группы технического обучения АО «ТАИФ-НК».



Из студентов — в профессионалы



Значительное внимание уделяется и вопросам адаптации новых работников. Профессиональная адаптация заключается в активном освоении профессии, приобретении необходимых профессиональных навыков и развитии способностей.



Реклама. АО «ТАИФ-НК». Фото: realnoevremya.ru/Александр Ильин

Отбор сотрудников в компанию начинается еще с профильного ссуза или вуза. На работу принимают выпускников, сдавших экзамены исключительно на 4 и 5. Чтобы процесс обучения от ученика к специалисту переходил безболезненнее, в АО «ТАИФ-НК» введено дуальное обучение. Это когда теорию студент последнего курса проходит в стенах колледжа, а практику — на производстве. При этом с ним заключают трудовой договор и выплачивают заработную плату.



По сути, студент становится частью коллектива. У него есть наставники, которые ему помогают. В результате к окончанию учебы предприятие получает подготовленного, квалифицированного специалиста со всеми необходимыми для работы и развития навыками. В этом году по системе дуального обучения практику в АО «ТАИФ-НК» проходят 35 студентов.

