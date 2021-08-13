АО «ТАИФ-НК»: комплексный подход к вопросу промышленной безопасности

Фото: Альберт Муклоков

В последние годы в Российской Федерации существенно изменился подход к решению проблем обеспечения промышленной безопасности. Это область, в которой действующие требования регулярно пересматриваются и уточняются. Важность этого принципа обусловлена изменениями, диктуемыми реальным сектором экономики, поэтому предотвращение чрезвычайных ситуаций и контроль за исполнением всех профилактических мер со стороны государства ведется очень строго. На современном нефтеперерабатывающем предприятии, таком как АО «ТАИФ-НК», обеспечение и контроль промышленной безопасности вопрос комплексный и многофакторный. Профилактические меры здесь выполняются на всех этапах жизненного цикла производства.

Навыки, которые необходимо постоянно отрабатывать

Соревнования по пожарной эстафете на кубок АО «ТАИФ-НК» — один из элементов обеспечения пожарной безопасности и соблюдения противопожарного режима на взрывоопасных объектах предприятия. Ежегодно в теории, а самое главное, на практике работники Общества доказывают, что к чрезвычайным ситуациям на производстве они полностью готовы. Традиционные соревнования начались с приветствия и напутственных слов генерального директора АО «ТАИФ-НК» Максима Новикова. Далее — поднятие флага победителями прошлого состязания.

На первом этапе соревнований участникам необходимо было за максимально короткое время надеть средства индивидуальной защиты и преодолеть 100 метровую дистанцию.

Ежегодно работники ТАИФ-НК доказывают, что к чрезвычайным ситуациям на производстве они полностью готовы. Фото: Альберт Муклоков

Следующий этап — работа с пожарным рукавом и стволом, где главное — правильно подать воду на условный очаг возгорания. Участники работают в группе, поэтому хороший результат зависит от слаженности действий всей команды. Еще один этап — преодоление полосы препятствий. Самым сложным и наиболее приближенным к реальным условиям оказался последний этап соревнований. В полном обмундировании максимально быстро участники команд должны были при помощи огнетушителя потушить возгорание.

— АО «ТАИФ-НК», являясь сложным промышленным высокотехнологичным предприятием с высокой энергоемкостью и концентрацией взрывопожароопасных веществ, вопросу безопасности всегда уделяло особое внимание. Одно из важнейших звеньев превентивных мер по недопущению чрезвычайных ситуаций — это постоянная отработка ликвидации возможных нештатных ситуаций. Ежегодные соревнования по пожарной эстафете — это своеобразный экзамен для наших подразделений, где они на практике показывают все свои возможности и навыки, — говорит заместитель главного инженера по промышленной безопасности, охране окружающей среды и охране труда АО «ТАИФ-НК» Антон Николаев.

Чтобы завоевать победу, необходимо показать не только хорошую физическую подготовку, но и блеснуть теоретическими знаниями. Представитель каждой команды должен был пройти тестирование, ответить на ряд вопросов по положениям и подходам к разработке основ безопасности жизнедеятельности, механизмам возникновения и развития угроз, а также наступающих последствий при их реализации.

Чтобы завоевать победу, необходимо показать не только хорошую физическую подготовку, но и блеснуть теоретическими знаниями. Фото: Альберт Муклоков

— До момента жеребьевки никто из участников команды не знает, кому достанется теоретический этап, поэтому учили билеты и постоянно повторяли теорию все работники. В данных соревнованиях я участвую впервые. Для меня это проверка себя в первую очередь. Спорт — это жизнь. Я бы не отказался и пробежаться, надеюсь, в следующий раз я буду защищать честь команды уже на эстафете, — делится впечатлениями оператор технологических установок НПЗ АО «ТАИФ-НК» Владислав Одинцев.

— Цель состязаний одна — проверить готовность персонала, который находится непосредственно на заводах, в цехах. Они первыми принимают сообщения, первыми готовы приступить к ликвидации возгорания и являются основными помощниками противопожарных служб. На опасных объектах ситуации иногда развиваются так стремительно, что дорога каждая секунда, и от первичных действий того или иного работника зависит очень много. Отрадно, что работники АО «ТАИФ-НК» демонстрируют на соревнованиях свои отличные навыки и умения в пожарно-прикладном спорте. На ТАИФ-НК хорошая школа по обучению, все показали неплохие результаты, — отмечает Андрей Батюшев, заместитель начальника ОФПС ГПС — Нижнекамский филиал ФГБУ «Управление договорных подразделений ФПС ГПС по РТ».

По итогам всех этапов соревнований лучшим отрядом пожарной эстафеты в 2021 году признана команда цеха №11 нефтеперерабатывающего завода, которой достался главный трофей состязаний — переходящий кубок АО «ТАИФ-НК».

По итогам всех этапов соревнований лучшим отрядом пожарной эстафеты в 2021 году признана команда цеха №11 нефтеперерабатывающего завода. Фото: Альберт Муклоков

— Мы каждый год участвуем в данных соревнованиях, но прошлые года мы занимали то третье, то второе место. Постоянно готовимся, стремимся к победе, и вот в этом году нам повезло, и мы заняли первое почетное место. Все этапы сложные, на первом этапе важна скорость, на втором — главное не растеряться и попасть в мишень, третий этап сам по себе нелегкий. Главное — это командная работа, и мы все дружно справились! — делится эмоциями команда победителей.

Традиционные соревнования начались с приветствия и напутственных слов генерального директора АО «ТАИФ-НК» Максима Новикова. Фото: Альберт Муклоков

— Есть определенная гордость за своих работников. Я видел, насколько горят глаза у людей, когда есть заинтересовать, чтобы проявить себя. Видно, что наши работники делают себя каждый день сильнее, мощнее. Это истинные мужские качества, которые я вижу в лицах наших работников. За что им отдельное спасибо. Так держать! — подытожил генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков.

Работа на опережение

В АО «ТАИФ-НК» действует принцип работы на опережение. При возникновении аварии или нештатной ситуации основную роль играет человеческий фактор, поэтому, чтобы сотрудники знали, что делать в случае чрезвычайной ситуации, в компании изучают опыт несчастных случаев на других предприятиях. До работников постоянно доводится информация о произошедших событиях с подробным разбором и принятием необходимых мероприятий для исключения их повторения, отрабатываются плановые практические занятия по действиям в аварийных ситуациях. В технологических цехах НПЗ, ЗБ и КГПТО, согласно утвержденных графиков, проводятся учебно-тренировочные занятия по планам локализации и ликвидации возможных аварий.

Для обеспечения готовности подразделений АО «ТАИФ-НК» к аварийным ситуациям и отработки навыков взаимодействия с аварийно-спасательными службами ПСЧ, ГСО ежедневно главными инженерами всех заводов предприятия и еженедельно под руководством главного инженера АО «ТАИФ-НК» проводятся учебно-тренировочные занятия по планам локализации и ликвидации аварий, в том числе с привлечением специальной техники и аварийно-спасательных служб.

В соответствии с требованиями федеральных норм и правил в области промышленной безопасности технологические цеха НПЗ, ЗБ, КГПТО оборудованы современными компьютерными тренажерными комплексами для обучения сотрудников АО «ТАИФ-НК», занятых ведением технологического процесса и эксплуатацией технологического оборудования.

В результате прохождения обучения работники получают необходимые знания и практические умения по ведению технологического процесса, безопасному проведению операций пуска и останова технологических блоков, узлов, установок. Здесь они могут отработать навыки безопасного выполнения работ, предупреждения аварий и ликвидации их последствий. Обучение на компьютерных тренажерах проводится ежемесячно с каждым работником, занятым ведением технологического процесса.

— За неделю через аттестацию проходят по 30-40 работников предприятия. Работнику выдается его личный логин и пароль, под которыми он заходит в систему и далее проходит экзамен. Экзамен на протяжении всего времени снимается видеокамерой, и все данные отправляются в Ростехнадзор, аттестацию по промышленной безопасности в ТАИФ-НК проходят не только собственные сотрудники, но и работники подрядных организаций, которые привлекаются для работ на территории предприятия, — отмечает начальник отдела производственного контроля за промышленной безопасностью АО «ТАИФ-НК» Антон Вахотин.

Системность в повышении профессиональных знаний

Оттачивают мастерство безопасности работники АО «ТАИФ-НК» еженедельно и на производстве на специальных стендах, имитирующих реальный трубопровод, полевое оборудование КИП и А, сложное электрощитовое оборудование. Именно на практических занятиях до автоматизма работниками отрабатываются навыки, необходимые для безопасного функционирования производства.

Оттачивают мастерство безопасности работники АО «ТАИФ-НК» еженедельно и на производстве на специальных стендах. Фото: АО «ТАИФ-НК»

— Мы регулярно проводим мониторинг, какие научные разработки и технологические новинки появляются в области охраны труда и промышленной безопасности. Изучаем технические возможности образцов приборов в деле и стараемся приобретать все последние новинки для безопасного функционирования нашего предприятия. Все подразделения компании должны быть ориентированы на достижение трех целей — это обеспечение безопасных условий труда, защита жизни и здоровья работников, минимизация негативного воздействия на окружающую среду, — отмечает генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков.

На страже безопасности — нештатное аварийно-спасательное формирование

Для выполнения газоспасательных работ и работ по ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на объектах АО «ТАИФ-НК», а также с целью оказания первой помощи до приезда аварийно-спасательных служб с 2008 года в Обществе успешно функционирует аттестованное нештатное аварийно-спасательное формирование (НАСФ). Это самостоятельная структура, созданная из числа работников, эксплуатирующих опасные производственные объекты АО «ТАИФ-НК». На сегодняшний день численность постоянных бойцов нештатного аварийно-спасательного формирования предприятия составляет 383 человека. Основными задачами формирования НАСФ являются:

— спасение людей и оказание им первой помощи до прибытия объединенного газоспасательного отряда ПАО «Нижнекамскнефтехим» или медицинского персонала;

— аварийная остановка производств в случаях, предусмотренных планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварии на опасных производственных объектах;

— ведение работ по локализации аварийных ситуаций в условиях загазованной среды с применением изолирующих средств индивидуальной защиты.

Для выполнения газоспасательных работ и работ по ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на объектах АО «ТАИФ-НК» с 2008 года успешно функционирует НАСФ. Фото: АО «ТАИФ-НК»

Нештатное аварийно-спасательное формирование АО «ТАИФ-НК» аттестовано на выполнение газоспасательных работ в 2021 году. В целях определения готовности членов НАСФ к выполнению аварийно-спасательных работ, в конце августа 2021 года на учебно-тренировочной базе ГСО-3 ПАО «НКНХ» запланировано проведение соревнований нештатных аварийно-спасательных формирований АО «ТАИФ-НК».

Сегодня АО «ТАИФ-НК» — это современный нефтеперерабатывающий комплекс с высокой степенью социальной ответственности, который успешно работает на благо экономики Республики Татарстан на протяжении многих лет. Создание безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья работников, обеспечение надежной работы опасных производственных объектов являются одними из приоритетных направлений деятельности АО «ТАИФ-НК». Весь коллектив предприятия работает на общее дело с полной самоотдачей. В этом и состоит секрет успеха компании, ведь именно высококвалифицированные специалисты — это главное в безопасности труда и выпуске высококачественной продукции ТАИФ-НК.

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