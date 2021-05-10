Почтить память: как компания ТАИФ-НК вносит свой вклад в празднование победы

Фото: Альберт Муклаков

В годы Великой Отечественной войны на защиту Родины с оружием в руках встали около 8 тысяч нижнекамцев, почти половина из них не вернулась — одни остались на полях сражений, другие пропали без вести. Пять жителей были удостоены звания Героя Советского Союза, еще столько же — полного кавалера ордена Славы. Чтобы такой вклад в победу никогда не забывался, АО «ТАИФ-НК» ежегодно проводит мероприятия в преддверии и во время 9 мая. В 2020-м компания полностью отремонтировала квартиру ветерана Великой Отечественной войны Панфила Григорьевича. В этом году представители предприятия по его просьбе приобрели мебель.

Великий праздник

С самого утра к Монументу Победы несут гвоздики — в благодарность тем, кто 76 лет назад превратил этот день в праздник для каждого. Их память цветами и минутой молчания почтило и руководство АО «ТАИФ-НК».

На городском кладбище погибшие герои обретают имена — здесь захоронены бойцы «татарского» 80-го лыжного батальона. Останки героев преданы земле 31 января в год 75-летия победы, в тот самый день, когда произошел их последний бой в Псковской области.

Тогда АО «ТАИФ-НК» и другие промышленные предприятия города помогли в организации церемонии захоронения девятнадцати солдат 80-го лыжного батальона. Сегодня представители компании навестили места захоронения и отдали дань памяти землякам, погибшим на фронтах войны.

АО «ТАИФ-НК» ежегодно проводит мероприятия в преддверии и во время 9 мая. Фото: Альберт Муклаков

Один из нижнекамских героев, который вместе со всеми ушел на фронт, но смог вернуться, — Панфил Павлов. В 1943 году, 17-летним мальчишкой, он отправился защищать Родину. Если для большинства фронтовиков война закончилась в 1945-м, то для Панфила Григорьевича — еще через пять лет, когда была одержана победа над Японией. В 1950 он наконец смог попасть на родную землю.

— День Победы невозможно забыть, мы так долго его ждали! Чувства, которые мы испытывали, не передать словами. Все плакали от счастья и кричали: «Победа!» — всегда вспоминает Панфил Григорьевич.

Поздравить фронтовика пришли помощник генерального директора по общим вопросам Владимир Гатунок и заместитель начальника социальной защиты Нижнекамска Лилия Антонова. Фото: Альберт Муклаков

Сейчас посильную помощь ветерану оказывает ТАИФ-НК. В прошлом году к 75-летнему юбилею со Дня Победы предприятие полностью отремонтировало квартиру ветерана. Когда Панфил Григорьевич вместе с женой Марией Егоровной вернулись домой от детей, то не сразу узнали свой дом.

Изменилось все: в квартире поклеили новые обои, установили натяжные потолки, отремонтировали ванную комнату и санузел, обновили сантехнику, поменяли напольное покрытие и благоустроили лоджию.

В этом году по просьбе ветерана АО «ТАИФ-НК» приобрело мебель. Поздравить фронтовика пришли помощник генерального директора по общим вопросам Владимир Гатунок и заместитель начальника социальной защиты Нижнекамска Лилия Антонова. Панфилу Григорьевичу вручили продуктовый набор и цветы.

ТАИФ-НК оказывает посильную помощь ветерану Великой Отечественной войны Панфилу Григорьевичу. Фото: Альберт Муклаков

Компания с высоким уровнем социальной ответственности

Работники АО «ТАИФ-НК» ежегодно поддерживают всенародную акцию Бессмертный полк. В этом году из-за сложившейся эпидемиологической обстановки она прошла в онлайн-формате. Коллектив предприятия подал десятки заявок на участие в мероприятии и разместил на сайте портреты своих героев.

Компанию всегда отличало повышенное внимание к вопросам социальной направленности. Предприятие ведет разностороннюю благотворительную деятельность, участвует в различных проектах республики и Нижнекамского района, направленных на поддержку и развитие сельского хозяйства, образования, здравоохранения, спорта, культуры и искусства, охрану общественного порядка, а также оказание адресной помощи нуждающимся, в том числе ветеранам войны и труженикам тыла.

Компанию всегда отличало повышенное внимание к вопросам социальной направленности. Фото: Альберт Муклаков

9 Мая коллектив АО «ТАИФ-НК» поздравляет жителей России с великим праздником и говорит спасибо каждому участнику Великой Отечественной войны, тем, кто, не жалея себя, сражался с врагом или изнурительно работал в тылу, приближая долгожданную победу.

— В этот священный день мы всей душой разделяем радость и выражаем благодарность за то, что вы подарили родной земле мир, а своему народу — уверенность в завтрашнем дне. От всей души желаем счастья, мирного неба, здоровья и благополучия вам и вашим близким, — подчеркнул генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков.

Партнерский материал