Новиков Максим Анатольевич
Общая информация
Родился 4 мая 1979 года в г. Нижнекамске Республики Татарстан.
Образование
2007 г. — окончил «Казанский государственный технологический университет», заочное отделение по специальности «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов».
Трудовая деятельность
1999-2007 гг. — прошел путь от должности оператора технологических установок 4 разряда, оператора технологических установок пятого и шестого разрядов до заместителя начальника цеха перегонки сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов в ОАО «Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод».
2008 г. — назначен начальником смены, а после — установки цеха перегонки сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов производства перегонки НПЗ «ТАИФ-НК».
2012 г. — вступил в должность заместителя главного инженера НПЗ «ТАИФ-НК».
2013-2019 гг. — переведен главным инженером НПЗ «ТАИФ-НК».
2019-2020 гг. — главный инженер АО «ТАИФ-НК».
С октября 2020 г. — генеральный директор АО «ТАИФ-НК».
Награды и звания
Почетное звание «Заслуженный химик Республики Татарстан»
Почетная грамота Министерства энергетики Республики Татарстан и Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нижнекамск
- Адрес: 423574, ул Соболековская, 45
- Телефон: (8555) 38-16-16
- Email: referent@taifnk.ru
- Сайт: https://www.taifnk.ru/
Дата последнего обновления: 16.10.2020