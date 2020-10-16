Новиков Максим Анатольевич

Общая информация

Родился 4 мая 1979 года в г. Нижнекамске Республики Татарстан.

Образование

2007 г. — окончил «Казанский государственный технологический университет», заочное отделение по специальности «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов».



Трудовая деятельность

1999-2007 гг. — прошел путь от должности оператора технологических установок 4 разряда, оператора технологических установок пятого и шестого разрядов до заместителя начальника цеха перегонки сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов в ОАО «Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод».

2008 г. — назначен начальником смены, а после — установки цеха перегонки сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов производства перегонки НПЗ «ТАИФ-НК».

2012 г. — вступил в должность заместителя главного инженера НПЗ «ТАИФ-НК».

2013-2019 гг. — переведен главным инженером НПЗ «ТАИФ-НК».

2019-2020 гг. — главный инженер АО «ТАИФ-НК».

С октября 2020 г. — генеральный директор АО «ТАИФ-НК».

Награды и звания

Почетное звание «Заслуженный химик Республики Татарстан»

Почетная грамота Министерства энергетики Республики Татарстан и Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации.

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