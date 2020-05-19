Как ТАИФ-НК создает безопасные условия труда и обеспечивает непрерывное производство

Несмотря на послабления, в ТАИФ-НК продолжают строго выполнять все постановления Главного государственного санитарного врача РФ

Фото: АО «ТАИФ-НК»

В Татарстане с 12 мая начали действовать новые правила режима самоизоляции. Несмотря на послабления, в ТАИФ-НК продолжают строго выполнять все постановления Главного государственного санитарного врача РФ и предписания Управления Роспотребнадзора по РТ. В рамках профилактических мероприятий работники компании проходят «входной фильтр», носят перчатки и медицинские маски, соблюдают социальную дистанцию на производстве. Особое внимание на предприятии уделяется дезинфекции помещений, столовых и работе медицинских пунктов.

Строгий пропускной режим и дезинфекция помещений

В столице нефтехимиков ежедневно фиксируют рост числа больных коронавирусной инфекцией. На 19 мая в Нижнекамске COVID-19 заражены 113 человек. ТАИФ-НК системно подходит к реагированию и проактивным действиям в связи с распространением COVID-19, особо фокусируя внимание на охране здоровья сотрудников. С первых же дней объявления пандемии ТАИФ-НК перешел на особый режим работы.

В части мер по защите здоровья сотрудников компании отменены деловые поездки по любым направлениям, а также не рекомендованы личные поездки за пределы региона проживания. Переговоры проходят в режиме онлайн-конференций. Корреспонденция и документация пересылаются по системе электронного документооборота, а также по корпоративной электронной почте. В случае особой необходимости ее передают строго через уполномоченных лиц.

На территории предприятия был введен обязательный строгий масочный режим, а с недавнего времени, помимо масок работники обеспечены еще и защитными перчатками.

Прежде чем заступить на работу, сотрудники компании трижды измеряют температуру тела. Первый раз самостоятельно — дома, второй раз — на проходной компании «Нижнекамскнефтехим», где установлены специальные тепловизоры, третий раз — на контрольно-пропускных пунктах ТАИФ-НК. Кроме того, замер температуры тела ведется на рабочих местах в течение всего дня, не менее трех раз.

Вахтовые автобусы, на которых добираются работники компании до места работы и обратно домой, подвергаются тщательной дезинфекции.

Для уничтожения болезнетворных микроорганизмов все помещения в ТАИФ-НК несколько раз в день подвергаются тщательной дезинфекции

На предприятии организована системная работа по информированию сотрудников о новой коронависрусной инфекции, мерах индивидуальной профилактики, необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов ОРВИ.

В ТАИФ-НК в усиленном режиме работают шесть медицинских пунктов, каждый из которых оснащен необходимым оборудованием и медикаментами. Медики проводят первичный осмотр работников компании на наличие симптомов вирусных заболеваний, измеряют температуру, давление, пульс. При первых признаках недомогания работнику настоятельно рекомендуется обратиться в городские медицинские учреждения.

В медицинских пунктах прием пациентов ведут четыре медсестры и четыре фельдшера. Медицинские работники оснащены необходимыми медикаментами и оборудованием для оказания первой помощи. В здравпунктах ежедневно каждые два часа ведется тщательная дезинфекция помещения: влажная уборка, кварцевание и проветривание.

В ТАИФ-НК в усиленном режиме работают шесть медицинских пунктов, каждый из которых оснащен необходимым оборудованием и медикаментами

Для уничтожения болезнетворных микроорганизмов все помещения в ТАИФ-НК несколько раз в день подвергаются тщательной дезинфекции. Особое внимание уделяется обработке дверных ручек, перил, рабочих поверхностей и оргтехники. На контрольно-пропускных пунктах и в столовых установлены дозаторы с антисептическими дезинфицирующими средствами вирулицидного действия.

В столовых усилены меры профилактики COVID-19



Для достижения высокого уровня безопасности здоровья работников компании во всех столовых установлены специальные озонирующие рециркуляторы воздуха, излучающие безопасный для человека, но не для бактерий, ультрафиолет. Во всех трех столовых специально изменили график принятия пищи. Теперь каждое подразделение обедает в строго отведенное время. Рассадка посетителей организованна таким образом, чтобы за одним столом сидело не более двух человек, а расстояние между ними составляло не менее рекомендованных правилами полутора метров.

Во всех обеденных залах нанесена специальная разметка для соблюдения социальной дистанции. При входе размещены памятки о профилактике гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции, здесь же установлены средства для обработки рук.

Каждые два часа в столовых проводят тщательную обработку рабочих поверхностей, оборудования и всего помещения антибактериальными средствами. Особое внимание уделяется посуде, дезинфекцию которой производят со строгим соблюдением всех требований.

— Безопасность работников была и остается главным приоритетом нашей компании. Мы принимаем системные меры, чтобы нивелировать негативные последствия коронавирусной инфекции, — говорит Рушан Шамгунов

— Безопасность работников была и остается главным приоритетом нашей компании. Мы принимаем системные меры, чтобы нивелировать негативные последствия коронавирусной инфекции, постоянно оцениваем их эффективность, гибко подходим к планированию следующих предпринимаемых шагов. Мы продолжаем работать в тесном контакте с нашими партнерами и органами власти, чтобы оперативно реагировать на текущую ситуацию, — говорит генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Рушан Шамгунов.



Практически с первых дней введения ограничительных мероприятий на ТАИФ-НК организован оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, куда в ежедневном режиме поступает информация об эпидемиологической обстановке на предприятии и в Нижнекамском муниципальном районе.



Во время пандемии работники компании проявляют высокую ответственность и дисциплинированность, строго соблюдая все рекомендованные меры профилактики. ТАИФ-НК и дальше будет усиливать меры борьбы с коронавирусной инфекцией, создавая безопасные условия труда и обеспечивая непрерывный выпуск значимой для всей республики продукции.

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