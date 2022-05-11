Бесценная память: ТАИФ-НК принял участие в праздновании 77-й годовщины со дня Победы

Фото: Альберт Муклоков

АО «ТАИФ-НК» приняло участие в праздновании 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По традиции главное торжество в Нижнекамске прошло у монумента Победы. Возложив корзину с цветами у Вечного огня, представители градообразующего предприятия почтили память погибших солдат минутой молчания. Далее мероприятия продолжились у братской могилы 80-го лыжного батальона. Сотрудники компании отдали дань памяти землякам, погибшим на фронтах войны. А уже после обеда работники ТАИФ-НК большим и дружным коллективом, пронеся фотографии своих родных, прошлись по главным проспектам Нижнекамска, присоединившись к Всероссийской акции «Бессмертный полк». О том, как это было, — в материале «Реального времени».

Никто не забыт и ничто не забыто

Главное торжество 9 мая в Нижнекамске по традиции прошло у монумента Победы. Вместе с почетными гостями — ветеранами, тружениками тыла, а также заместителем премьер-министра РТ — министром промышленности и торговли Татарстана Альбертом Каримовым и руководителем исполкома Нижнекамского района Рамилем Муллиным, генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков возложил цветы к подножию монумента Победы и почтил память погибших солдат минутой молчания.

Главное торжество 9 мая в Нижнекамске по традиции прошло у монумента Победы. Фото: Альберт Муклоков

— День Победы — особый праздник для всей страны. Это истинно народный, дорогой и значимый день для каждого человека. Праздник мужества нашего народа. Этот объединяющий всех россиян день вселяет в каждого из нас гордость за наших отцов и дедов. Спасибо им за мирное небо над головой. Мы скорбим по тем, кто отдал самое ценное — свою жизнь во имя нас, живущих сегодня, — отметил генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков.

Тройной залп выстрелов в память о погибших героях и 77 выпущенных в небо голубей стали символом мира, радости и одновременно акцией скорби по тем, кто отдал самое ценное — свою жизнь ради Великой Победы.

— Мы всегда будем помнить подвиг, который совершили наши отцы и деды, наши прадеды! Каждого солдата, прошедшего дорогами войны, каждого, кто работал в тылу, — отметил в своем выступлении руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

На городском кладбище представители АО «ТАИФ-НК» почтили память погибших бойцов «татарского» 80-го лыжного батальона. Останки героев преданы земле 31 января в год 75-летия победы, в тот самый день, когда произошел их последний бой в Псковской области.

«Бессмертный полк» — святая традиция!

Шествие «Бессмертного полка» в Нижнекамске, как и по всей стране, в этом году прошло в традиционном формате после двухлетнего перерыва из-за коронавирусной пандемии. Работники АО «ТАИФ-НК» активно поддержали всенародную акцию. В торжественном шествии, которое объединило всех, от мала до велика, приняли участие сотрудники компании с семьями. Среди участников «Бессмертного полка» был и генеральный директор предприятия Максим Новиков, который с гордостью нес портрет своего деда — ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Демьяновича Мазильникова.

Шествие «Бессмертного полка» в Нижнекамске, как и по всей стране, в этом году прошло в традиционном формате после двухлетнего перерыва из-за коронавирусной пандемии. Фото: Альберт Муклоков

Анатолий Демьянович ушел на фронт в 19 лет. Попав в 30-ю Гвардейскую армейскую пушечную артиллерийскую бригаду Пражской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова, прошел все тяготы военного времени в звании старшего сержанта. После окончания войны бригада, в которой служил Анатолий Демьянович, так и осталась в городе Потсдаме недалеко от Берлина на постоянной дислокации вплоть до 1947 года, пока из Германии не вывели все войска.

Вернувшись со службы, Анатолий Демьянович часами мог рассказывать своим детям и внукам истории о военных буднях. Но самым ярким впечатлением того времени стало 20 апреля 1945 года. После овладения городком Бернау 1-й дивизион 30-й Гвардейской пушечной артиллерийской бригады 47-й армии под командованием майора Зюкина в 11 часов 30 минут произвел первый артиллерийский залп по Берлину. В этот день по приказу маршала Жукова начался решающий штурм столицы нацистской Германии.

— Я очень горжусь своим дедом! Сражаясь за каждого из нас, за своих близких и родных, за нашу жизнь и светлое будущее, он достойно прошел всю войну в составе Первого Белорусского фронта и вернулся домой живым. В последующем своим примером он показал нам, своим детям, внукам, что, несмотря на нелегкие послевоенные годы, можно не растерять боевой дух и, работая на благо Родины, быть человеком с большой буквы! — отмечает генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков.

Среди участников «Бессмертного полка» был и генеральный директор предприятия Максим Новиков, который с гордостью нес портрет своего деда, ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Демьяновича Мазильникова. Фото: Альберт Муклоков

На протяжении многих лет Анатолий Демьянович участвовал в строительстве советских электростанций на Куйбышевской ГЭС, Тольятинской ТЭЦ, Нижнекамской ТЭЦ-1 и Пермской ГРЭС. Награжден орденами Трудового Красного Знамени и Дружбы народов.

Гордится своим дедом Дмитрием Леонтьевичем Лавровым и ведущий специалист службы охраны труда АО «ТАИФ-НК» Галина Преображенская. В армию Дмитрий Леонтьевич призвался в 1937 году, тогда дома у него осталась супруга и годовалая дочь Анна. Служил на Дальнем Востоке, но перед самой демобилизацией началась война с Японией, поэтому он уехал на границу и стал командовать взводом разведчиков в войсках 1-го Дальневосточного фронта под командованием маршала Мерецкова.

— Его дочь Анна, моя мама, живет со мной, — говорит внучка Дмитрия Леонтьевича Галина Преображенская. — Мы очень часто вспоминаем нашего героя добрыми и теплыми словами. Несмотря на то, что дед получил ранение в бою, он не ушел с поля боя, а вел личный состав роты вперед, выполняя все приказы командования. Вернувшись живым с войны, поднимал послевоенное сельское хозяйство, работая председателем колхоза «Урал», при этом помогал растить детей своих восьми погибших братьев и сестер. Это человек, который вызывает огромное уважение, гордость и признание, — отмечает внучка ветерана.

Кроме боевых наград Дмитрия Леонтьевича, в семье Галины Преображенской бережно хранят орден Трудового Красного Знамени, медаль «За освоение целинных земель».

В колонне «Бессмертного полка» работников АО «ТАИФ-НК» с гордо поднятым портретом деда шел со своей семьей и ведущий администратор сети Департамента информационных технологий Сергей Назаров. Его дед — командир взвода 287-го стрелкового полка, лейтенант войск НКВД Николай Иванович Лабутин еще долгие 50 лет хранил режим секретности военных операций, которые давали Верховному главнокомандующему СССР получать оперативные и точные сведения о планах фашистских военачальников. После войны Николаю Ивановичу предлагали продолжить службу в правительственной охране, но, подписав документ о неразглашении, получив ранения, он вернулся в родные края.

— По долгу службы наш дед ничего не мог рассказывать нам о своих военных буднях. Но мы знали одно — он выполнял важную и значимую миссию в борьбе с фашизмом. За что имеет многочисленные награды и личную благодарность от Сталина. Всю свою любовь к Родине, патриотизм и силу духа после войны он прививал подрастающему поколению, работая учителем физкультуры в школе. Очень бы хотелось, чтобы молодежь помнила и чтила память всех тех, кто ценою своей жизни подарил нам мирное небо над головой, — говорит Сергей Назаров.

В колонне «Бессмертного полка» работников АО «ТАИФ-НК» с гордо поднятым портретом деда шел со своей семьей и ведущий администратор сети Департамента информационных технологий Сергей Назаров

Всего в «Бессмертном полку» Нижнекамска приняли участие 35 тыс. человек. Представители самых разных поколений вместе, плечом к плечу, прошли с портретами своих героев, у которых своя неповторимая история. Каждый из участников всероссийской акции хотел сохранить память о подвиге своих предков в годы Великой Отечественной войны, отдать дань памяти и уважения каждому участнику войны.

С уважением и заботой

Представители АО «ТАИФ-НК» навестили подшефного ветерана Панфила Григорьевича Павлова. Один из нижнекамских героев, который вместе со всеми ушел на фронт в 1943 году 17-летним юношей, по состоянию здоровья уже несколько лет не может посещать торжественные городские мероприятия, поэтому представители компании всегда навещают его на дому. Если для большинства фронтовиков война закончилась в 1945-м, то армейская служба Панфила Григорьевича — только через пять лет. Он участвовал в Советско-японской войне, награжден медалью «За победу над Японией». В 1950-м году Панфил Григорьевич наконец смог попасть на родную землю.

Посещение на дому Панфила Григорьевича Павлова для АО «ТАИФ-НК» стало давней доброй традицией

— К сожалению, наших дорогих ветеранов с каждым годом становится все меньше. Время неумолимо бежит, но сколько бы лет ни прошло, война не уйдет из нашей памяти. Задача нынешнего поколения, наша задача — сохранить память о великих героях. Сегодня мы пришли в гости к Панфилу Григорьевичу, чтобы в очередной раз выразить ему огромную благодарность и сказать большое спасибо за то, что сейчас у нас есть, за то, что они смогли сохранить для нас великую страну, — отмечает помощник генерального директора по общим вопросам АО «ТАИФ-НК» Владимир Гатунок.

Представители компании пришли к ветерану не с пустыми руками. По традиции они принесли продуктовый набор и помогли в этом году обновить в его квартире мебель. Двумя годами ранее, в честь юбилея со Дня Победы, руководством АО «ТАИФ-НК» было принято решение преподнести подарок ветерану войны в виде капитального ремонта жилья. Тогда в его квартире поклеили новые обои, установили натяжные потолки, отремонтировали ванную комнату и санузел, обновили сантехнику, поменяли напольное покрытие и благоустроили лоджию. Сейчас продолжают приобретать необходимые предметы интерьера.

— Огромная благодарность АО «ТАИФ-НК». Мы чувствуем их заботу, спасибо, что они его не забывают и каждый год навещают. Сейчас Панфилу Григорьевичу 96 лет, по здоровью, конечно, он немного сдает, но ему очень приятно и радостно, что о нем помнят, — отмечает Татьяна, дочь ветерана.

Поздравить фронтовика пришел помощник генерального директора по общим вопросам Владимир Гатунок

Важным направлением социальной работы АО «ТАИФ-НК» является духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, укрепление семейных ценностей и пропаганда здорового образа жизни. Сегодня практически ни одно городское мероприятие патриотической направленности не обходится без актива компании. К ключевым общественным мероприятиям, приуроченным к значимым событиям или памятным датам, компания привлекает не только работников, но и их детей. К примеру, чтобы подрастающее поколение смогло ближе узнать историю своей страны в годы Великой Отечественной войны, окунуться в ее героическое прошлое, руководство АО «ТАИФ-НК» организует экскурсии в музей «Боевой Славы» поискового отряда «Нефтехимик». Также нефтеперерабатывающее предприятие на протяжении многих лет старается поддерживать одно из лучших учебных заведений Республики Татарстан — Татарстанский кадетский корпус имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина.

Панфил Григорьевич ежегодно принимает поздравления с Днем Победы от АО «ТАИФ-НК»

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, дети войны и труженики тыла!

Позвольте от всего коллектива АО «ТАИФ-НК» и от меня лично поздравить вас с государственным и всенародным праздником — Днем Победы!

9 Мая — это дата великой солдатской славы и скорби народов России. В эту дату слиты слезы безмерной гордости и простосердечной радости. Отдавая дань памяти погибшим землякам, фронтовикам, ушедшим из жизни родным ветеранам, чествуя ныне здравствующих фронтовиков, мы понимаем, что благодаря их героизму и мужеству на передовой, и самоотверженному труду в тылу была достигнута Великая Победа. Ваше мужество и патриотизм стали образцом служения Отчизне. Ваша мудрость и сила духа, стойкость и жизнелюбие будут освещать путь многих поколений ваших земляков. В этот праздничный день желаю всем мира, добра, здоровья и счастья! С Днем Победы!

Генеральный директор АО «ТАИФ-НК» М.А. Новиков.

