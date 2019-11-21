АО «ТАИФ-НК» укрепило позиции в рейтингах крупнейших компаний России
Аналитические агентства подвели итоги 2018 года, опубликовав рейтинги крупнейших компаний России, согласно которым АО «ТАИФ-НК» не только сохранило, но и укрепило свои лидирующие позиции.
По версии журнала Forbes, компания занимает 39-е место среди 200 крупнейших частных компаний России, поднявших на 13 строчек вверх по сравнению с 2017 годом.
В рейтинге «РБК» среди 500 крупнейших по выручке компаний, ТАИФ-НК поднялось на 14 строк, заняв 65-е место (по итогам 2017 г. — 79-е место).
По данным аналитиков рейтингового агентства «Эксперт 400», среди 400 крупнейших компаний России АО «ТАИФ-НК» также поднялось на 21 строку и заняло 65-е место (по итогам 2017 г. — 86-е место).
Справка
АО «ТАИФ-НК» — современный нефтеперерабатывающий комплекс Республики Татарстан, входящий в состав Группы компаний ТАИФ. Акционерное общество «ТАИФ-НК» объединяет нефтеперерабатывающий завод, завод бензинов и Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков. Ассортимент производимых компанией нефтепродуктов включает свыше 30 наименований. Основные виды выпускаемой продукции — это дизельное топливо, нафта, автомобильный бензин, авиакеросин и сжиженные легкие углеводороды.
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