АО «ТАИФ-НК» укрепило позиции в рейтингах крупнейших компаний России

Аналитические агентства подвели итоги 2018 года, опубликовав рейтинги крупнейших компаний России, согласно которым АО «ТАИФ-НК» не только сохранило, но и укрепило свои лидирующие позиции.

По версии журнала Forbes, компания занимает 39-е место среди 200 крупнейших частных компаний России, поднявших на 13 строчек вверх по сравнению с 2017 годом.



В рейтинге «РБК» среди 500 крупнейших по выручке компаний, ТАИФ-НК поднялось на 14 строк, заняв 65-е место (по итогам 2017 г. — 79-е место).

По данным аналитиков рейтингового агентства «Эксперт 400», среди 400 крупнейших компаний России АО «ТАИФ-НК» также поднялось на 21 строку и заняло 65-е место (по итогам 2017 г. — 86-е место).

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