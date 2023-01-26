Максим Новиков: «ТАИФ-НК закрыл 2022 год с плюсом»

«ТАИФ Combi Cracking» — в действии, истинно глубокая переработка нефти, поиск новых партнеров и рынков сбыта: чем запомнился минувший год и какие планы строит ТАИФ-НК на 2023-й

Фото: Максим Платонов

Уже почти десяток лет, развитие экономики России происходит под нарастающим санкционным давлением объединенной Европы, США и прочих, примкнувших к ним недружественных РФ государств. Наибольшая волна негатива со стороны бывших экономических партнеров России пришлась именно на 2022-й. Нельзя сказать, что каждый выстрел Запада уходит «в молоко», но уже введенные девять пакетов санкций явно не достигли того результата, на который рассчитывали инициаторы ограничений. О том, как складывалась в минувшем году ситуация в нефтеперерабатывающей отрасли и для ТАИФ-НК в частности — в материале «Реального времени».

Обманутые ожидания

Девять пакетов санкций, свыше 11 тыс. запретов и ограничений, затронувших все направления и отрасли экономики России. Не удивительно, что еще в начале 2022 года, прогнозы относительно возможного развития событий и общего экономического результата по его итогам звучали крайне осторожно и даже умеренно пессимистично. Еще в сентябре 2022-го, на площадке Восточного экономического форума (во Владивостоке), озвучивались предположения о том, что по итогам года добыча нефти может упасть на 2%, а переработка жидких углеводородов — на 8%.

Реальность обманула ожидания. В хорошем смысле. Добыча жидких углеводородов в стране по итогам 2022-го сохранила положительную динамику и выросла на 2% относительно результата 2021-го: 535 млн тонн, против 524,5 млн тонн.

— Санкции как внешнее давление на экономику страны пока Россия выдерживает достаточно успешно. Принимаемый правительством пакет мер по повышению устойчивости экономики в условиях санкций в целом отвечают на вызов Запада. Российское правительство отмечает, что экономические санкции вряд ли значительно повлияют на российский нефтяной сектор: российские компании не продают нефть себе в убыток, в то время как азиатский и ближневосточный рынки открыты и готовы к сотрудничеству, — отмечает эксперт «ОМТ-Консалт» Лариса Камкина.

В плюс отработала 2022-й и отечественная нефтепереработка: вместо падения на 8%, отрасль показала рост объемов на 5%. Эти цифры привел вице-премьер РФ Александр Новак. В интервью телеканалу «Россия 24» он подчеркнул: «Качественные нефтепродукты нужны для нашего внутреннего рынка, для экспорта, который сохранился примерно на уровне прошлого года».

«Нефтепереработка в мире востребована и выгодна»

— 22-й год, можно для всей нефтеперерабатывающей промышленности отметить, как неожиданно успешный. Вроде и геополитическая обстановка такая накаленная, однако нефтепереработка в мире востребована, экономически целесообразна, выгодна. В частности, мы — ТАИФ-НК, также закрыли год с плюсом, — в интервью «Реальному времени» сообщил генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков.

Максим Новиков: «ТАИФ-НК закрыл 2022 год с плюсом». Фото: Динар Фатыхов

О точных цифрах по общему объему переработки сырья и всему ассортименту продукции (а это свыше 40 наименований, — прим. ред.), по словам Максима Новикова, пока говорить преждевременно: все эти данные будут озвучены на итоговом собрании Совета директоров и общем собрании акционеров компании.

Что касается самых ярких моментов и успехов по итогам 2022 года, то ТАИФ-НК есть чем гордиться и о чем рассказать. Ключевым событием был, есть и остается ввод в эксплуатацию Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков перегонки нефти еще в конце 2021-го.

В декабре 2022 года, ТАИФ-НК вплотную приблизился к проектным показателям по глубине переработки и отбору светлых нефтепродуктов на сырье. Фото: Роман Хасаев

— Мы закрепили успех по глубине переработки нефтяного сырья и что более важно — в отборе светлых нефтепродуктов. По году этот показатель составил 87,3%. Если в прошлом году было 80 с небольшим процентов, то сейчас 87,3%. Отдельно можно выделить декабрь, достигнут средний показатель по месяцу 94,5%. Можно сказать, что мы практически приблизились к проектным цифрам. 2022 год — стал для нас годом выхода к проектным цифрам. И это, я думаю — успех, — в разговоре с журналистом «Реального времени» подчеркнул генеральный директор АО «ТАИФ-НК».

За VCC — большое будущее

В этом мнении сходятся многие эксперты, с которыми удалось переговорить журналистам «Реального времени». Так, Тамара Канделаки — профессор, доктор экономических наук, генеральный директор ООО «ИнфоТЭК-Консалт», во время интернет-конференции, организованной нашей интернет-газетой, подчеркнула:

— КГПТО ТАИФ-НК — это очень интересный проект потому, что в нефтепереработке все технологические цепочки давно известны. Конечно, со временем они модифицируются, но в сущности, классическая технология не меняется. Самым «узким» местом в мировой практике нефтепереработки остается переработка гудрона. Чем лучше организована его переработка, тем выше рентабельность производства. Поэтому, традиционные технологии переработки гудрона, направленные на выпуск кокса и битума, имеют ограничения в сбыте продукции. В отличие от них Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков нефти стал первым в мире, кто работает по технологии Veba Combi Cracking (VCC) — она предусматривает выпуск другого набора продуктов. Это первая в мире такая установка, очень интересная. И если она будет работать устойчиво, то у этого процесса большое будущее, — уверена эксперт.

Тамара Канделаки: «КГПТО стал первым в мире, кто работает по технологии Veba Combi Cracking». Фото: Максим Платонов

О векторах развития переработки тяжелых нефтей и тяжелых нефтяных остатков говорили в конце прошлого года и на первой тематической международной конференции в Казани. Одно из центральных выступлений здесь также было посвящено успехам ТАИФ-НК в этом направлении. Наиболее яркой и показательной была реакция член-корреспондента Академии наук Республики Башкортостан, доктора технических наук, профессора Эльшада Теляшева.

Центральной темой на Международной конференции по глубокой переработке тяжелых нефтей и тяжелых нефтяных остатков в Казани стали успехи КГПТО. Фото: Роман Хасаев

Глубоко погрузившись в историю доведения до ума по факту «сырой» технологии, в которой руководство компании смогло заметить огромные перспективы, профессор эмоций сдержать не смог:

— В случае с ТАИФом, это — технологический подвиг. Команда, которая получила в руки недоработанный процесс, не реализуемый в том виде, в каком он был представлен лицензиаром, сама довела его до ума. Это фактически уже не Veba Combi Cracking, а ТАИФ Combi Cracking. Это объективно. И есть все основания для того, чтобы процесс патентовать и становиться реальными лицензиарами. Без всяких шуток и на полном серьезе, — подчеркнул Эльшад Теляшев.

Эльшад Теляшев: «Это фактически уже не Veba Combi Cracking, а ТАИФ Combi Cracking». Фото: Роман Хасаев

В том, что так и будет, уверена и Тамара Канделаки:

— Насколько я знаю, ТАИФ оформил патентные вещи, поэтому сможет продавать технологии. В России действует 38 нефтеперерабатывающих заводов, из них семь или восемь планируют решать вопросы с гудроном. Среди них — южные заводы. Правда, перспективы тиражирования будут зависеть от возможностей машиностроительных заводов страны. Как сработает машиностроение: сможет ли оно обеспечить производство полного комплекта того, что входит в эту технологию для других заводов. В Татарстане сильное машиностроение, поэтому, я думаю, что справятся, — отметила она. И добавила: — Нужно прорабатывать направления продаж этой технологии. Я бы рекомендовала с учетом дружественных стран. Сейчас геополитические реальности меняются. Есть немало других стран, где имеются нефтеперерабатывающие заводы, которые, кстати, перерабатывают российскую нефть.

Индекс Нельсона

С вводом в эксплуатацию КГПТО и взлетевшим до отметки в 11,34 пункта индексом Нельсона, ТАИФ-НК прочно прописался в списке самых инновационных нефтеперерабатывающих комплексов страны. Однако, как отмечают в самой компании, несмотря на то, что этот показатель все прочнее входит в профессиональный сленг, норовя вытеснить из него такие несколько устаревшие понятия, как «глубина переработки», ориентироваться только на него было бы ошибкой. В нюансах помог разобраться Нияз Хамидуллин — начальник отдела технического перевооружения и перспективного развития АО «ТАИФ-НК».

— Показателю «глубина переработки» уже более 70 лет. За это время им научились легко манипулировать, просто изменяя названия продуктов. Индекс Нельсона же — это общепринятый мировой способ оценки эффективности нефтеперерабатывающих заводов. По факту, это сложность нефтеперерабатывающих заводов: то есть, чем выше индекс, тем сложнее процессы нефтепереработки происходят на заводе. И тем больше нефтепродуктов производит сам завод. Тем самым и сам завод становится дороже, — отметил Нияз Хамидуллин.

С вводом в эксплуатацию КГПТО и достижением индекса Нельсона 11,34 пункта ТАИФ-НК входит в число самых инновационных нефтеперерабатывающих комплексов страны. Фото: Роман Хасаев

Переводя в математическую формулу: за единицу в расчете коэффициента сложности берется установка первичной переработки нефтяного сырья. Чем сложнее другие установки, повышающие эффективность работы нефтеперерабатывающего комплекса, тем выше их коэффициент и лучше совокупный результат:

— Так, у битумного производства коэффициент сложности равен 1,5 единицы, а у нашего гидрокрекинга гудрона VCC — показатель составляет 9 единиц. Но в нефтепереработке не стоит ориентироваться только на показатели «индекс Нельсона» и «глубина переработки», необходимо учитывать также и такой показатель, как выход светлых на сырье. Приведу пример: по данным «ИнфоТЭК», на одном из российских нефтеперерабатывающих предприятий, по итогам 2021 года индекс Нельсона — даже выше, чем у ТАИФ-НК. Там он равен 12,14, в то время как у нас индекс Нельсона 11,34. В тот же момент, выход светлых у них 63%, а у нас 80,7%. По этому показателю мы занимаем 1-е место в России. И для нас это — не предел. Иными словами, не все так однозначно, и на все показатели надо смотреть в совокупности, — уверен специалист.

Ответ на вызовы

Сказать, что все в минувшем году у российских нефтепереработчиков, и ТАИФ-НК в частности, было легко и радужно — нельзя. На этом акцентировало внимание и руководство компании.

— С чем столкнулись? В первую очередь с уходом с российского рынка многих лицензиаров: поставщиков оборудования, запчастей, программного обеспечения, катализаторов, реагентов. 2022 год для нас был такой насыщенный, напряженный в плане поиска замены всего этого. Фактически мы заменили все фирменные присадки, реагенты, практически все катализаторы. Стараемся, чтобы максимально возможно это были продукты российского производства. Опыт показал, что то, что произведено на родине — это надежнее и безопаснее. Там, где это было невозможно, перешли на аналоги из дружественных стран, — рассказал о решаемых задачах и успехах главный инженер АО «ТАИФ-НК» Алексей Храмов.

Алексей Храмов: «2022-й год стал для нас годом напряженных поисков альтернатив импортным поставкам». Фото: Динар Фатыхов

Та же работа ведется и в части импортозамещения по поставкам запасных частей к действующему оборудованию, обеспечению ремонта и обслуживания всех производств компании.

— Есть с кем работать. Единственное: альтернативу нужно не только найти, но и в чем-то подстроить производства наших новых партнеров под себя: необходимо хорошо друг с другом познакомиться, чтобы обеспечить надежный и качественный переход с оригинальных запасных частей, может быть даже с оригинального оборудования, что было изначально прописано в базовых проектах. Процесс на месте не стоит и более того, начинался он не в прошлом году. Правительство страны на необходимость импортозамещения давно уже обращало внимание и по большому счету мы были уже готовы к работе в сегодняшних условиях. Сейчас ведется, и даже почти завершена, процедура по 3D-сканированию и снятию чертежей с элементов и запчастей используемого оборудования, идут отладка качественного изготовления, установки этих деталей на место и анализ работы аналогов оригинальных запчастей, — дополнил главного инженера компании генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков.

«Мы не ищем оправданий, мы ищем возможности»

Качество продукции АО «ТАИФ-НК» — неизменно высоко, что ежегодно подтверждается, в том числе и наградами самых престижных конкурсов качества. В конце прошлого года сразу пять видов продуктов компании стали дипломантами и лауреатами федеральной программы качества «100 лучших товаров России». География реализации широкой номенклатуры продукции нефтеперерабатывающей компании была и остается широка. Меняются направления. Но и это происходит постепенно, поделился с журналистом «Реального времени» Максим Новиков:

— Законов рынка никто не отменял, и реализация идет в том направлении, где это выгоднее. Пока ситуация позволяла выгодно направлять продукты по прежним направлениям, они шли, в том числе и, скажем так, на Запад. При этом, совместно с трейдерами, мы изучали переориентацию потоков, направление потоков, как вы прекрасно знаете, многие посматривают на юг. Мы — не исключение. Альтернатива, разумеется, происходящему изменению ситуации на рынке есть. Также у нас увеличились объемы реализации на внутренний рынок, увеличился пролив на своих АЗС.

В 2022 году существенно вырос пролив произведенного АО «ТАИФ-НК» моторного топлива на АЗС Группы ТАИФ. Фото: Максим Платонов

— Совершенно верно говорят о том, что, только выйдя из зоны комфорта, ты будешь развиваться. И что только встречный ветер имеет подъемную силу. Теория вызова: ответ на проблему. И когда ты ее решил, ты сам самоутвердился, поверил в себя. Но самое главное — получил новые знания. В этой борьбе идет огромное развитие, в том числе в преодолении этих санкций. Мы получаем новый бесценный опыт. И что мне особенно нравится, я вижу, что мы — переработчики, развернулись к отечественному производителю оборудования. Да, там много вопросов: «Мерседес» ездит лучше, чем «Лада-Гранта», но они выполняют одинаковую функцию. А самое лучшее заключается в том, что, видя востребованность, видя необходимость своей продукции, отечественные поставщики приборов, поставщики лигнитов, поставщики реагентов будут стремиться к развитию и улучшению характеристик своей продукции. Все это — развитие не только ТАИФ-НК, но и наших поставщиков, — уверен главный инженер ТАИФ-НК Алексей Храмов.

С ним согласен и начальник производственно-коммерческого управления АО «ТАИФ» Леонид Егоршин.

— Все эти пакеты санкций только повышают наш профессиональный уровень, помогая вырасти в новых направлениях, изучать новые направления реализации. Есть много вариантов, которые нам позволяют не сокращать объемы реализации. Возможно, будем сами нанимать танкеры, чтобы продавать дизтопливо даже в условиях санкций. Мы постоянно подстраиваемся под меняющуюся конъюнктуру.

Антироссийские пакеты санкций заставляют производителей искать новые пути реализации, повышая профессиональный уровень коммерческих служб. Фото: АО «ТАИФ-НК»

Эксперт головной компании Группы ТАИФ уверен, что происходящие процессы в мировой экономике, когда на отечественный бизнес пытаются давить со всех сторон, закаляют бойцовский характер российского бизнеса.

— В старой поговорке говорится о том, что Россия становится сильнее именно когда ее загоняют в сложные условия. ТАИФ в этом моменте не отличается от других предприятий России. У нас в Группе очень сильный коллектив, и в условиях санкций мы реализуем наши новаторские идеи и становимся сильнее. Очень хорошая характеристика для сотрудников ТАИФа: мы не ищем оправданий за плохую работу, мы ищем возможности для того, чтобы добиться лучших результатов.

Планы на 2023-й обширные

На ТАИФ-НК подчеркивают, что главная задача любого бизнеса — получение прибыли. Только работая в плюс, компания будет иметь возможность выполнять все взятые на себя социальные обязательства. И речь идет не только о своевременной и в полном объеме выплате всех налоговых платежей и сборов, но еще и о выполнении добровольно взятых на себя обязательств по экологическим проектам, по поддержке объектов истории и культуры, спортивных сооружений, клубов и секций, по обеспечению развития медицины и поддержки здоровья сотрудников компании и членов их семей. Именно поэтому средств на развитие компании, на расширение линейки производимой высококачественной и широко востребованной продукции на ТАИФ-НК — не жалеют.

Фарид Минигулов: «На 23-й год ТАИФ планирует несколько новых проектов, связанных с дальнейшей переработкой нефтепродуктов, которые уже имеются в нашей корзине». Фото: Роман Хасаев

— На 23-й год планируем несколько проектов. Что-то еще обсуждается, обдумывается. Многое зависит от общей макроэкономической и политической ситуации. Готовится целый пул проектов. Конкретно по всем пока не скажу — не буду опережать время. Скажу только, что это связано с дальнейшей переработкой нефтепродуктов, имеющихся в нашей корзине, — добавил интриги в интервью «Реальному времени» главный советник генерального директора АО «ТАИФ» по нефтехимии Фарид Минигулов.

Чуть больше конкретики в отношении планов на обозримое будущее позволил себе главный инженер АО «ТАИФ-НК» Алексей Храмов:

— На 2023 год и обозримое будущее главная задача для ТАИФ-НК — повышение эффективности работы нефтеперерабатывающей технологической схемы. Стоит задача — свести к минимуму производство темных нефтепродуктов, а кроме того — освоение новых технологий и установок. Про это уже сейчас можно говорить: они на старте проектных проработок, на старте заказа оборудования. В частности, это переработка остатка гидрокрекинга гудрона на VCC в востребованные продукты для металлургической промышленности и в качестве сырья для последующих переделов у себя на установке.

Один из уже реализуемых проектов связан с переработкой остатка гидрокрекинга гудрона на VCC. Фото: Роман Хасаев

— Ведется много работ по возможности реализации новых продуктов. Что-то становится из тех продуктов, что уже производим, и мы ищем новые возможности по тому, как переработать этот продукт в более востребованный рынком. Таких программ у нас много, — подтвердил обширность планов начальник отдела технического перевооружения и перспективного развития АО «ТАИФ-НК» Нияз Хамидуллин.

Генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков подчеркнул:

— Один из наших девизов и слоганов: «Время выбрало нас». И это действительно так. ЕВРО-5 мы когда-то одними из первых в России сделали. Я помню, как нам все это доставалось. Сегодня гидроочистка — это как семечки. А тогда по сложности это было как… КГПТО, каждый день что-то случалось, а сегодня это — простой процесс, и ребята — машинисты и операторы переключения делают, которые мы раньше на уровне директора завода производили. Следующий продукт, над которым сейчас также работает ТАИФ-НК — это тоже будет шаг вперед. Пока мы делаем экспериментально, но уже выходим на промышленное производство. Это будет продукт, который будет качественно отличаться от других. И в нашем прошлом, и в настоящем, и в будущем я вижу открытия и перспективы. Все это выполнялось, выполняется и будет выполняться совместно коллективами ТАИФ-НК и ТАИФа.

Реклама: АО «ТАИФ-НК». Фото: Динар Фатыхов

В планах также масштабная работа по совершенствованию действующих технологических процессов и качественных характеристик выпускаемой продукции, в том числе расширение возможностей по адаптации этих характеристик под потребности конкретных заказчиков. Важной задачей на все времена в компании также называют укрепление действующих коммерческих связей, а также поиск и освоение новых рынков сбыта.

А еще компания в наступившем 2023 году готовится встретить свой четвертьвековой юбилей.