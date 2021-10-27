ТАИФ-НК — один из лидеров по вакцинации и профилактике коронавирусной инфекции среди предприятий РТ

Фото: АО «ТАИФ-НК»

В АО «ТАИФ-НК» продолжается масштабная вакцинация работников от коронавирусной инфекции. Первичную прививку от COVID-19 сделали порядка 87% сотрудников предприятия, вторичную — почти 77%. Представители общества могут пройти вакцинацию в головном офисе АО «ТАИФ-НК», а также без отрыва от производства в здравпунктах заводов, куда выезжают медицинские бригады из поликлиник Нижнекамска и «СОГАЗ ПРОФМЕДИЦИНА-НК».



До начала процедуры все желающие вакцинироваться проходят медицинский осмотр.



— На каждого работника ТАИФ-НК мы заполняем анкету, в которой указываем температуру тела, артериальное давление, сердечные ритмы. Спрашиваем о наличии хронических заболеваний, аллергических реакциях, выявляем отсутствие или наличие противопоказаний, — говорит врач-терапевт поликлиники №1 Ольга Спиридонова.



По словам медиков, у большинства сотрудников реакции на прививку не было, у части симптомы ограничились слабостью, недомоганием и невысокой температурой, которые проходили в течение 1—2 суток.

— Работники ТАИФ-НК ответственно относятся к своему здоровью. Как только в городе началась прививочная кампания, наши работники одними из первых отправились на вакцинацию. Персонал понимает, что коллективный иммунитет — это одна из действенных мер по защите от заболеваемости. В настоящее время мы также видим спрос на вакцину, поэтому прививочная кампания на предприятии продолжится, — отмечает Наталья Бубенец, медсестра здравпункта АО «ТАИФ-НК».



К слову, с момента объявления в мире пандемии коронавирусной инфекции в ТАИФ-НК были созданы максимальные условия для защиты здоровья сотрудников. На предприятии работает оперативный штаб по предупреждению распространения опасного заболевания, куда в ежедневном режиме поступает информация об эпидемиологической обстановке.



Каждый работник обеспечен медицинскими масками, перчатками и антисептиками. На контрольно-пропускных пунктах, в операторных технологических цехов, административно-бытовых корпусах, столовых установлены дозаторы с дезинфицирующими средствами вирулицидного действия. Замер температуры тела у работников ведется не менее четырех раз в день. Каждые два часа в помещениях проводится регулярная влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств. На территории предприятия размещены памятки о симптомах, профилактике коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ.



Для минимизации контактов в ТАИФ-НК ограничен вход для посторонних лиц. Все переговоры и консультации проходят в формате теле- и видеоконференций. Корреспонденция и документация пересылаются по системе электронного документооборота, а также по корпоративной электронной почте. В случае особой необходимости документы передают строго через уполномоченных лиц.



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