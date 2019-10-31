ТАИФ-НК принял участие в открытии музея в Нижнекамске
В Нижнекамске в День памяти политических репрессий в школе №12 открылся музей истории, посвященный миллионам людей, которые пали в годы гонений.
— Страна пережила национальную трагедию, и, открывая сегодня этот замечательный музей, хочется оставить исторические факты о наших соотечественниках нашим детям. Мы обязаны знать и помнить горькие уроки прошлого, передавать память о пережитом — из поколения в поколение, — сказал на торжественной церемонии открытия экспозиции депутат Нижнекамского городского совета, заместитель гендиректора по экономической безопасности и режиму АО «ТАИФ-НК» Ильфар Халимуллин.
Стоит отметить, что при его участии идея создания исторического музея стала возможной. В музей были закуплены современные стеллажи для хранения разнообразных экспонатов.
В Нижнекамском районе проживает 140 человек, подвергшихся политическим гонениям во времена Советского Союза. Многие из них пришли на открытие музея.
— Я очень долгое время возглавлял комиссию по восстановлению прав жертв политических репрессий. Мне пришлось воспроизводить эту жизнь прошлых лет. Это настолько больно, горько. И ко мне на комиссию приходили люди не для того, чтобы получить компенсацию, а для того, чтобы с них сняли клеймо врага народа. Меня всегда удивляло, что они не озлобились, — цитирует пресс-служба ТАИФ-НК слова председателя Совета ветеранов Нижнекамского района Григория Китанова.
Напомним, идея создания музея «История политических репрессий» в Нижнекамске возникла после того, как в августе 2015 года премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил концепцию государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, которая должна быть реализована до 2020 года.
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