ТАИФ-НК презентовал свои достижения на выставке «Нефть, газ. Нефтехимия»

Фото: Ринат Назметдинов

На Казанской ярмарке стартовала выставка «Нефть, газ. Нефтехимия». Мероприятие проходит в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума. В работе экспозиции принимают участие порядка 180 компаний из России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Среди постоянных участников — нефтеперерабатывающая компания ТАИФ-НК, стенд которой посетил президент Татарстана Рустам Минниханов. Обо всем подробнее — в репортаже «Реального времени».

«Предприятия нефтегазохимического комплекса заинтересованы в сотрудничестве»



В этом году Татарстанский нефтегазохимический форум приурочен к 300-летию горного и промышленного надзора России.

— Уже более четверти века в дни празднования Дня работников нефтяной и газовой промышленности Казань становится местом проведения одного из главных отраслевых событий в жизни российской нефтегазовой промышленности. В этом году мы посвящаем наш форум знаменательной дате — 300-летию российского горного и промышленного надзора. История службы неразрывно связана с историей развития промышленности нашей страны, укреплением ее сырьевого и энергетического потенциала, — поприветствовал со сцены гостей форума президент республики Рустам Минниханов.

На мероприятие президент прибыл в сопровождении заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Олега Бочарова, чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Российской Федерации Владимира Семашко, заместителя руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александра Трембицкого, зарубежных высокопоставленных чинов и местной элиты.

После приветственных речей глава республики в сопровождении почетных гостей отправился осматривать достижения нефтегазохимического хозяйства.

Как заявил Рустам Минниханов, «сегодня предприятия нефтегазохимического комплекса Татарстана заинтересованы в развитии конструктивного сотрудничества». Поэтому организаторы форума подготовили насыщенную деловую программу.

В выставочных экспозициях и деловой программе форума нашли отражение такие темы, как цифровизация отрасли, инновации в нефтегазодобыче и нефтесервисе, рациональное природопользование.

— Именно эти темы будут определять динамику развития нефтегазовой промышленности нашей страны, — заключил глава Татарстана.

В 2018 году ТАИФ-НК переработал 8,3 млн тонн сырья

На 26-ю выставку «Нефть, газ. Нефтехимия» заявились 180 участников из России и 13 стран ближнего и дальнего зарубежья. Все они расположились в трех павильонах, но основным стал павильон №3, где открылись стенды крупнейших предприятий. Именно отсюда начала обход правительственная делегация во главе с Рустамом Миннихановым.

Возле центрального входа развернулся большой стенд Группы компаний ТАИФ, где расположились ключевые предприятия холдинга, в числе которых нефтеперерабатывающая компания ТАИФ-НК. Здесь почетных гостей встретил заместитель генерального директора — директор по коммерции Ильшат Фаттахов, который провел презентацию компании.

— ТАИФ-НК представляет собой одно из крупнейших и стабильно развивающихся предприятий нефтеперерабатывающей отрасли Татарстана и Российской Федерации. В 2018 году компания переработала более 8,3 млн тонн сырья, в том числе 7,3 млн тонн нефти и 1 млн тонн газового конденсата, — начал презентацию Ильшат Фаттахов.

На протяжении всей деятельности на рынке ТАИФ-НК вкладывает средства в модернизацию и развивает производство. Компания выпускает более 25 наименований нефтепродуктов.

Уникальная установка

В ноябре 2012 года на территории промышленной зоны был заложен первый камень в основание будущего Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков, стратегически важного объекта не только для компании ТАИФ-НК, татарстанской промышленности, но и мировой нефтеперерабатывающей отрасли. В основе комплекса заложена технология VCC (Veba Combi Cracking), позволяющая перерабатывать тяжелые остатки нефти — гудрон и вакуумный газойль, преобразуя их при помощи уникальной технологии в светлые и высококачественные нефтепродукты. Эта установка по производительности и технологическому оформлению считается единственной в мире.

Мощность переработки сырья на новом комплексе составит 3,7 млн тонн в год. Глубина переработки нефти на ТАИФ-НК после реализации проекта увеличится до 98,6%.

Ильшат Фаттахов отметил, что в тяжелых нефтяных остатках в основном концентрируется сера. А в процессе гидроконверсии остатков на установке VCC будет образовываться значительное количество сероводорода. Чтобы извлечь продуктовые потоки образовавшегося сероводорода и для его дальнейшей переработки на КГПТО построена комбинированная установка производства серы, рассчитанная на 130 тыс. тонн в год.

Для обеспечения работоспособности технологии VCC, в основе которой лежат гидрогенизационные процессы, требуется значительное количество водорода. Поэтому на ТАИФ-НК предусмотрели строительство собственной установки производства водорода мощностью 160 тыс. тонн в год. Отличительной особенностью механизма стала высокая энергоэффективность.

Новые очистные снизили нагрузку на окружающую среду

Еще один успешный проект компании — цех локальной очистки промышленных сточных вод. Суть его в том, чтобы замкнуть водооборотный цикл. При этом степень очистки должна составить 99,99%. Это позволит вновь использовать воду в технологических процессах. В работу уже пущены все узлы новых очистных сооружений. Цех устойчиво работает с производительностью порядка 360 куб. м/час, перерабатывая все поступающие стоки. Значимым для республики результатом стало то, что сбросы в поверхностные водоемы после реконструкции очистных сооружений были прекращены, что значительно снизило нагрузку на окружающую среду региона.

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