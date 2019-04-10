Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил выставочный стенд ОАО «ТАИФ-НК»

Фото: Ринат Назметдинов

Компания ТАИФ-НК принимает участие в 20-й Международной специализированной выставке «Энергетика. Ресурсосбережение», которая в эти дни проходит в столице республики на площадке «Казань ЭКСПО». О программе энергосбережения, которая на сегодняшний день реализуется в Обществе, президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову, заместителю министра энергетики России Антону Инюцыну и другим почетным гостям рассказал главный энергетик ОАО «ТАИФ-НК» Рамиль Давлиев. Специализированная выставка «Энергетика. Ресурсосбережение» проходит в 20 раз. В Международном мероприятии принимают участие более 170 компаний, представители более чем 50 регионов страны, а также иностранные партнеры.

— Ресурсосбережение в современном мире — это основное звено конкурентности, эффективности, — отметил Рустам Минниханов. – Все, что связано с энергетикой, — это всегда много новых решений, технологий. Поэтому очень важно всегда быть в тренде, — сообщается на сайте ТАИФ-НК.

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