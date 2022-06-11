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«ТАИФ-НК» представил свою площадку на Сабантуе-2022

17:30, 11.06.2022 Сюжет: АО «ТАИФ-НК» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
«ТАИФ-НК» представил свою площадку на Сабантуе-2022
Фото: e-nkama.ru

В Нижнекамске широко отметили любимый национальный праздник Сабантуй. Для гостей города каждое предприятие разработало свою концепцию вкупе с национальным колоритом. Площадка АО «ТАИФ-НК» стала одной из самых посещаемых на празднике плуга. Первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, глава исполкома НМР Рамиль Муллин записали здесь собственный трек. На сцене выступили артисты из Казани, а также талантливые работники АО «ТАИФ-НК». Работала фотозона, маленьких гостей ждали спортивные игры и веселые конкурсы.

Интернет-газета «Реальное время»
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