«ТАИФ-НК» представил свою площадку на Сабантуе-2022
В Нижнекамске широко отметили любимый национальный праздник Сабантуй. Для гостей города каждое предприятие разработало свою концепцию вкупе с национальным колоритом. Площадка АО «ТАИФ-НК» стала одной из самых посещаемых на празднике плуга. Первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, глава исполкома НМР Рамиль Муллин записали здесь собственный трек. На сцене выступили артисты из Казани, а также талантливые работники АО «ТАИФ-НК». Работала фотозона, маленьких гостей ждали спортивные игры и веселые конкурсы.
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