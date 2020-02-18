АО «ТАИФ-НК» подтвердило соответствие требованиям международных стандартов

Фото: АО «ТАИФ-НК»

С 10 по 14 февраля ТАИФ-НК успешно прошел ресертификационный аудит интегрированной системы менеджмента на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования», ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению», ISO 45001:2018 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по использованию».

Команда ведущих аудиторов АО «Бюро Веритас Сертификейшен Русь» выдала обществу заключение, подтверждающее, что в настоящее время ИСМ в области качества, промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды АО «ТАИФ-НК» разработана, внедрена и улучшается в соответствии с требованиями ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и рекомендована к ресертификации.

Аудиторы отметили высокую управленческую компетентность и заинтересованность персонала в оптимизации и улучшении деятельности компании, современные методы ее управления, используемые инновационные и экологические программы АО «ТАИФ-НК».

Работа по внедрению интегрированной системы менеджмента в ТАИФ-НК началась в 2007 году. За 12 лет в ТАИФ-НК успешно прошло четыре полных трехлетних сертификационных цикла. Сертификация — дело добровольное, но, получив ее, компания заявляет о своей надежной системе управления и имеет массу преимуществ, в частности результативное планирование и гарантированный выпуск качественной продукции.

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