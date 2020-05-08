В год памяти и славы: ТАИФ-НК сделал капитальный ремонт в квартире подшефного ветерана

Фото: Альберт Муклаков

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне ТАИФ-НК сделал подарок подшефному ветерану Панфилу Павлову и его супруге Марии Егоровне, капитально отремонтировав квартиру, в которой они живут уже много лет. Во время ремонта супружеская чета гостила у своих детей. По словам Панфила Григорьевича, вернувшись обратно, он не сразу узнал свой дом — от старого интерьера не осталось и следа. В квартире появились новые потолки, сантехника, обои, напольное покрытие. В преддверии Дня Победы руководство компании ТАИФ-НК совместно с администрацией города навестило Панфила Григорьевича и Марию Егоровну, выразило слова огромной благодарности и вручило памятные подарки.

«Спасибо, что не забываете нас»

Ветеран Великой Отечественной войны Панфил Павлов встретил руководство ТАИФ-НК в праздничном настроении. По словам фронтовика, сотрудники компании — желанные гости в его доме. На протяжении многих лет они оказывают помощь чете Павловых. В преддверии Дня Победы представители нефтеперерабатывающей компании пришли с подарками. В квартиру они решили не заходить, чтобы лишний раз не подвергать риску его семью. В сложный эпидемиологический период были предприняты все профилактические меры безопасности.



По словам фронтовика, сотрудники компании — желанные гости в его доме. На протяжении многих лет они оказывают помощь чете Павловых

Заместитель генерального директора по экономической безопасности и режиму АО «ТАИФ-НК» Ильфар Халимуллин от имени всей компании подарил Панфилу Григорьевичу букет цветов и два пакета с продуктами.

— Уважаемый Панфил Григорьевич! Позвольте от имени руководства и всего коллектива компании ТАИФ-НК поздравить вас с этим чудесным праздником — 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Проходят десятилетия, сменяются поколения, но память о великой Победе, о подвигах и героических поступках нашего народа навсегда останется в наших сердцах. Проведение ремонта в вашей квартире — самое малое, что мы можем для вас сделать. Спасибо вам за наш мир, за солнце, за чистое небо. Дай вам бог здоровья, долгих лет жизни. Пусть с вами рядом всегда будут самые близкие люди! — обратился к Панфилу Павловичу и Марии Егоровне заместитель генерального директора по экономической безопасности и режиму АО «ТАИФ-НК» Ильфар Халимуллин.

Заместитель мэра Нижнекамска Эльвира Долотказина поблагодарила фронтовика за героизм, проявленный им в период Великой Отечественной войны.

— Уважаемый Панфил Григорьевич, разрешите поздравить вас с наступающим праздником — Днем Победы. Мы очень благодарны вам за то, что у нас мирное небо над головой, за то, что имеем возможность жить в таком красивом городе! Вы не жалели свои жизни, стояли на защите нашей Родины, — поздравила фронтовика Эльвира Долотказина.

Начальник Управления социальной защиты Нижнекамского муниципального района Светлана Романова присоединилась к поздравлениям, добавив, что в Нижнекамском районе в живых осталось всего 32 участника боевых действий и более 1000 тружеников тыла, которых нужно беречь и постоянно уделять им внимание.

Ветеран Великой Отечественной войны Панфил Павлов встретил руководство ТАИФ-НК в праздничном настроении

— Панфил Григорьевич, примите от меня самые искренние и теплые пожелания. Низкий вам поклон за все, что вы для нас сделали! Мы очень рады, что благодаря финансовой поддержке градообразующего предприятия ТАИФ-НК у вас в квартире был проведен такой замечательный ремонт. В это непростое для российской экономики время, когда из-за пандемии коронавируса люди остаются без работы, а предприятия работают в очень сложных условиях, есть компании, для которых память о народном подвиге превыше всего, — сказала Светлана Романова, начальник Управления социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ в Нижнекамском муниципальном районе.

История страны и память о ее героях



Каждый раз, когда работники ТАИФ-НК приходят в гости к Панфилу Григорьевичу, фронтовик делится своими воспоминаниями о тяжелом военном времени, боевых товарищах, которые остались лежать на полях сражений.

По историческим сводкам, Великая Отечественная война унесла более 50 миллионов человеческих жизней. На фронте, простиравшемся от Баренцева до Черного моря, с обеих сторон одновременно сражались от 8 до 13 миллионов человек, применялось от 6 до 20 тысяч танков и штурмовых орудий, от 85 до 165 тысяч орудий и минометов, от 7 до 19 тысяч самолетов.

Уже в 1941 году план молниеносной войны, в ходе которой германское командование планировало за несколько месяцев захватить Советский союз, провалился. Стойкая оборона Ленинграда, Заполярья, Киева, Одессы, Севастополя, Смоленское сражение способствовали срыву гитлеровского плана.

Свой вклад в Победу внесли и жители Татарстана. На фронтах Великой Отечественной служили 700 тысяч татарстанцев. Фото: Tumentoday.ru

Победа в Великой Отечественной войне была достигнута беспримерным героизмом всех народов Советского Союза. Свой вклад в Победу внесли и жители Татарстана. На фронтах Великой Отечественной служили 700 тысяч татарстанцев. Из них 350 тысяч — почти каждый второй, ушедший на фронт, или 11,5% довоенного населения республики, погибли.

Части и соединения, сформированные в республике, прошли за годы войны героический путь. В дело Победы над фашизмом заметный вклад внесли трудящиеся Татарстана. Промышленные предприятия поставляли фронту оружие, боеприпасы и обмундирование. В республике было размещено более 70 эвакуированных предприятий, которые были восстановлены и вновь начали выпуск продукции для фронта и тыла.

Нижнекамская земля — это родина пяти Героев Советского Союза и пяти полных кавалеров ордена Славы. Около 8 тысяч нижнекамцев с оружием в руках встали на защиту Родины, почти половина из них не вернулась — одни остались на полях сражений, другие пропали без вести.



— День Победы невозможно забыть, мы так долго его ждали! Чувства, которые мы испытывали, не передать словами. Все плакали от счастья и кричали: «Победа!» — вспоминает события 75-летней давности Панфил Григорьевич.

Каждый раз, когда работники ТАИФ-НК приходят в гости к Панфилу Григорьевичу, фронтовик делится своими воспоминаниями о тяжелом военном времени

На военном кителе Панфила Павлова сверкает много орденов и медалей. Самой дорогой наградой фронтовик считает «Благодарность за отличные боевые действия от Главнокомандующего фронтом Иосифа Сталина». Домой после войны он вернулся лишь в 1950 году в звании старшего сержанта. Первое время работал в родной деревне заведующим избой-читальней. Здесь же встретил свою будущую жену Марию Егоровну. Позже устроился водителем и не оставлял свою любимую профессию, даже выйдя на пенсию.

«Я, конечно, знал, что будет очень красиво, но чтобы настолько!..»

В свое время ТАИФ-НК взял под опеку нескольких ветеранов Великой Отечественной войны и ежегодно оказывал им посильную помощь. Нет многих, кто еще недавно являлся живым олицетворением Великой Победы. Из подшефных ветеранов у предприятия в добром здравии остался лишь 94-летний Панфил Павлов. И в этот юбилейный год — Год памяти и славы в России — руководство компании приняло решение провести в квартире фронтовика капитальный ремонт.

Ремонт в квартире Панфила Павлова начался в середине апреля. Рабочие оперативно взялись за дело: сняли старые обои, выровняли стены

Ремонт в квартире Панфила Павлова начался в середине апреля. Рабочие оперативно взялись за дело: сняли старые обои, выровняли стены. В квартире установили натяжные потолки, обновили напольное покрытие, поклеили новые светлые обои. Капитальный ремонт также был произведен в санузле и ванной комнате, где появились современная керамическая плитка и новая сантехника.

Капитальный ремонт также был произведен в санузле и ванной комнате, где появились современная керамическая плитка и новая сантехника

Увидев обновленную квартиру, Панфил Григорьевич не поверил своим глазам, о таком подарке ко Дню Победы он и не мечтал.

— Как светло, чисто, уютно стало. Очень красиво получилось! Мне все нравится. Ванную комнату тоже не узнать, балкон обшили... Да у меня просто нет слов! Спасибо всем большое за работу. Я, конечно, знал, что будет очень красиво, но чтобы настолько!.. — не сдерживал эмоции Панфил Павлов, осмотрев свой дом.

Герои, защитившие страну и весь мир

В одном из своих выступлений президент России Владимир Путин заявил, что в этом году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции праздничный Парад Победы и всероссийская акция «Бессмертный полк» в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне перенесены на неопределенный срок. Несмотря на это, ни один ветеран не должен остаться без внимания.

9 Мая — день триумфа многонационального народа нашей большой страны, символ его неукротимого духа, единства и сплоченности. Фото: Stariyoskol.bezformata.com

— Гитлеровская авантюра стала ужасным уроком для всего мирового сообщества. В нее было вовлечено почти 80% населения Земли. Порабощены, оккупированы многие государства Европы. День Победы — праздник, который для нашей страны, для каждой российской семьи был, есть и будет святым, самым главным. Мы чествуем, отдаем дань памяти героям, которые защитили страну и весь мир, жертвовали своей жизнью, чтобы спасти жизни других. Победители, ветераны задали для нас высочайшую моральную планку, передали нам свои убеждения и веру. Эти ценности мы обязаны бережно хранить, воспитать на них будущие поколения, — отметил глава государства.



Президент Татарстана Рустам Минниханов, в свою очередь, неоднократно говорил, что 9 Мая — день триумфа многонационального народа нашей большой страны, символ его неукротимого духа, единства и сплоченности.

— Именно наша страна сокрушила нацизм, освободила Европу от рабства, победила в войне ценой миллионов жертв и страшных испытаний. Наши отцы, деды и прадеды насмерть сражались с врагом, защищая родную землю. Мы склоняем голову перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны, и кого уже нет с нами. Не скрывая гордости и слез, мы благодарим вас, дорогие ветераны и труженики тыла. Наша священная обязанность — сохранить и передать потомкам немеркнущую правду о событиях Великой Отечественной войны. Мы не допустим забвения героев, — сказал глава республики в одном из выступлений.

Президент Татарстана Рустам Минниханов неоднократно говорил, что 9 Мая — день триумфа многонационального народа нашей большой страны. Фото: Shaimiev-new.tatar.ru

ТАИФ-НК внес весомый вклад в захоронение останков 19 бойцов Красной армии

Для ТАИФ-НК патриотическое воспитание молодежи, социальная поддержка сотрудников, адресная помощь ветеранам Великой Отечественной войны не просто слова — это принцип работы.

Так, например, ТАИФ-НК на протяжении многих лет помогает Татарстанскому кадетскому корпусу, перечисляя значительные денежные средства на реализацию федеральной программы «КаДетство». Из стен учебного заведения выходят конкурентоспособные выпускники. Ребята поступают в высшие учебные заведения, в том числе вузы военной направленности.

ТАИФ-НК помогает Татарстанскому кадетскому корпусу, перечисляя значительные денежные средства на реализацию федеральной программы «КаДетство». Фото: Инсаф Гиниятуллин

Благодаря финансовой поддержке ТАИФ-НК в День памяти жертв политических репрессий в общеобразовательной школе №12 Нижнекамска открылся музей истории. Экспозиция посвящена событиям того времени. Компания помогла приобрести современные стеллажи для хранения экспонатов и необходимую мебель. Музей открыт для всех учеников города.

А 31 января этого года в рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне компания внесла весомый вклад в организацию церемонии перезахоронения останков 19 солдат 80-го отдельного лыжного батальона из Татарстана. Останки уроженцев нашей республики были найдены и идентифицированы нижнекамским отрядом «Поиск» недалеко от деревни Липенка Псковской области.

31 января этого года компания внесла весомый вклад в организацию церемонии перезахоронения останков 19 солдат 80-го отдельного лыжного батальона из Татарстана. Фото: Function.mil.ru

Похоронили бойцов со всеми воинскими почестями на городском кладбище на аллее почетных граждан. Слова благодарности всем, кто оказал помощь в организации похорон, выразил мэр Нижнекамска Айдар Метшин, родной дедушка которого тоже был в списке погибших солдат.

— Через 78 лет наши герои, наши защитники Отечества, наши отцы и деды вернулись на родную землю. Вечная память им и слава. В годы войны на территории Нижнекамска не было боевых действий, но жители Нижнекамска тоже приближали победу, сражались на фронтах, работали в тылу. В Великой Отечественной войне у каждой семьи свой герой. И сейчас для нас это отдельный день и особые чувства. Безмерная благодарность поисковикам за вашу благородную миссию. Мы в долгу перед погибшими воинами и ныне здравствующими ветеранами. Низкий поклон, — сказал Айдар Метшин.



Ежегодно руководство нефтеперерабатывающей компании ТАИФ-НК принимает участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню Победы. Традиционно во главе с генеральным директором АО «ТАИФ-НК» Рушаном Шамгуновым работники возлагают цветы у монумента Победы. Работники нефтеперерабатывающей компании активно поддерживают всенародную акцию «Бессмертный полк». В этом году она пройдет в онлайн-формате.

— День Победы — это один из этапов в истории не только нашей страны, но и всего мира. Это праздник, который мы обязаны помнить и которым важно дорожить, — говорит генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Рушан Шамгунов.

— День Победы — это один из этапов в истории не только нашей страны, но и всего мира. Это праздник, который мы обязаны помнить и которым важно дорожить. День Победы был и остается символом национального духовного величия, образцом высокого патриотизма, чести и мужества. Наш долг — беречь память о страшной войне и передавать эту память из поколения в поколение, — говорит генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Рушан Шамгунов.



ТАИФ-НК всегда уделяет особое внимание вопросам социальной направленности, ведет разностороннюю благотворительную деятельность, участвует в различных проектах республики и Нижнекамского района, направленных на поддержку и развитие сельского хозяйства, образования, здравоохранения, спорта, культуры и искусства, охрану общественного порядка, а также оказание адресной помощи нуждающимся, в том числе ветеранам войны и труженикам тыла.



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