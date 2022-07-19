Руководители «ТАИФ-НК» провели совместную тренировку в спортивном клубе

Фото: АО «ТАИФ-НК»

На протяжении недели в спортивном клубе Orange fitness для работников АО «ТАИФ-НК» проходили дни открытых дверей. Каждый желающий мог прийти в тренажерный зал или бассейн.



В субботу спортивный клуб посетили руководители подразделений АО «ТАИФ-НК». На своем примере они показали, что заниматься спортом не только полезно, но и весело. Зарядиться хорошим настроением и получить положительные эмоции пришли около 30 человек. Инициатором встречи стал генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков, который регулярно занимается в спортивном клубе.



— Спорт помогает сплотить коллектив, укрепить взаимоотношения, командный дух, ну и, конечно же, здоровье. Сплоченный, дружный коллектив может находить оперативные и правильные решения в самых нестандартных ситуациях. Поэтому для поддержания сильного и мощного коллектива «ТАИФ-НК» было предложено собраться всем вместе в спортивном зале. Пришли и технари, и бухгалтеры, и руководители заводов. Сегодня у нас с вами будет общая цель, которую мы совместно выполним, — обратился к коллективу Максим Новиков.

Для руководителей предприятия была организована групповая тренировка на профессиональных велотренажерах Сycle. Занятия проходили под бодрящую музыку и в сопровождении опытного тренера.



— В настоящее время под руководством генерального директора Максима Анатольевича Новикова в компании регулярно проходят целевые мероприятия, направленные на поддержку здорового образа жизни. Главная цель которых, на мой взгляд, — создание здорового, мотивированного общества как среди рабочих, так и руководителей, готовых выполнять любые поставленные задачи. Одним из таких объединяющих мероприятий является участие в групповом занятии Сycle, — отмечает Алексей Христофоров, начальник проектно-конструкторского отдела АО «ТАИФ-НК».



По его словам, впервые ему удалось увидеть и пообщаться в одном месте с большинством руководителей в неформальной обстановке — без галстуков.

— Мы получили массу положительных эмоций, влияющих на жизненный тонус. Физические нагрузки помогли преодолеть самого себя, понять свои сильные и слабые стороны. Откровенно скажу, что решил не задвигать физические упражнения в дальний угол, планирую приобрети абонемент себе и своей супруге, — сказал директор Департамента информационных технологий АО «ТАИФ-НК» Евгений Иванов.



Для АО «ТАИФ-НК» забота о сотрудниках и приверженность здоровому образу жизни являются одними из ключевых ценностей компании. На предприятии создают все условия для занятий спортом, регулярно проводят спортивные мероприятия, организуют турниры по футболу, волейболу, настольному теннису, легкой атлетике и лыжным гонкам.



Партнерский материал

