ТАИФ-НК усилил меры по профилактике COVID-19

Фото: АО «ТАИФ-НК»

После введения в Татарстане особого санитарно-эпидемиологического режима на ТАИФ-НК был создан оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

На предприятии временно ограничен вход посторонних лиц. Отменены служебные командировки, визиты иностранных делегаций. Все переговоры и консультации проходят в форматах теле- и видеоконференций.

Работникам компании рекомендовано не выезжать за пределы России во время отпуска. При возвращении из заграничных поездок они проходят 14-дневный карантин.

Сотрудники ТАИФ-НК обеспечены дезинфицирующими средствами и медицинскими масками. До всех работников доведена информация о соблюдении мер предосторожности и правил личной и общественной гигиены.

До прихода на работу сотрудники компании самостоятельно измеряют температуру тела и при первых симптомах простудных заболеваний незамедлительно обращаются в медицинские учреждения города. Замер температуры тела также ведется в течение рабочего дня.

В помещениях проводится регулярная (не менее 3 раз в день) влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств. На контрольно-пропускных пунктах и в столовых установлены дозаторы с антисептическими дезинфицирующими средствами вирулицидного действия.

Для борьбы с коронавирусом на ТАИФ-НК перенесены или полностью отменены все массовые мероприятия. Корреспонденция и документация пересылаются по системе электронного документооборота или корпоративной электронной почте. В случае особой необходимости документация передается строго через уполномоченных лиц.

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