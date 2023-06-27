В ритме «ТАИФ-НК»: нефтепереработчики представили свою площадку в День молодежи

Фото: Эльвира Салимова/realnoevremya.ru

В Нижнекамске отгремели праздничные мероприятия по случаю Дня молодежи. Главные торжества развернулись на набережной поселка Красный Ключ. Свои тематические площадки представили промышленные предприятия и организации города. По традиции выставку развернуло и акционерное общество «ТАИФ-НК». Сотрудники компании приготовили для молодежи не только развлекательную, но и познавательную программу. Благодаря работникам общества нижнекамцы смогли погрузиться в мир нефтепереработки, узнали о том, какой путь преодолевает нефть от скважины до бензоколонки, какие специалисты востребованы на предприятии, а также примерили на себя роль пилота гоночного автомобиля.

Креативно, задорно, душевно

Как удивить современную молодежь? Ответ на этот вопрос как никто другой знают сотрудники нефтеперерабатывающего предприятия «ТАИФ-НК». Ежегодно в День молодежи тематическая площадка компании пользуется большой популярностью. Вот и в этом году на выставке нефтепереработчиков яблоку негде было упасть. Каждый нижнекамец, пришедший на праздник, заглянул в гости.

Гостям предлагали сдвинуть автомобиль ...крутя педали велосипеда. Фото: Эльвира Салимова/realnoevremya.ru

Здесь молодых людей ждала яркая и насыщенная программа. Гостям предлагали сдвинуть автомобиль ...крутя педали велосипеда. Для этого необходимо было покорить интерактивный велотрек. Забавное изобретение представляет собой гоночную площадку из игрушечных машинок, приводимых в движение педалями велосипедного тренажера.

— Алгоритм такой: быстро крутишь педали — машинка набирает скорость, прекращаешь крутить — замедляется. Главное в этом развлечении — поймать правильный баланс скорости. Это чрезвычайно увлекательно, советуем попробовать любителям гоночного азарта и велосипедного спорта, обещаем — впечатления останутся надолго, — отмечает администратор интерактивного развлечения Рауль Гарифуллин.

Интерактивный велотрек никого не оставил равнодушным. Фото: Эльвира Салимова/realnoevremya.ru

Интерактивный велотрек никого не оставил равнодушным. Почувствовать себя пилотом гоночной машины, пусть и не настоящей, пожелали и дети, и взрослые. Поддерживали спортсменов самые преданные болельщики — их родные и друзья.

— Представленная площадка очень интересная и увлекательная, особенно для детей. Вся наша семья любит спорт, различные активности. Поэтому мы сразу обратили внимание на велотренажер, совмещенный с гоночным треком. Нигде ничего подобного не видели. Наши мальчишки уже три раза крутили педали, — поделилась впечатлениями Наталья Шумкова.

Почувствовать себя пилотом гоночной машины, пусть и не настоящей, пожелали и дети, и взрослые. Фото: Эльвира Салимова/realnoevremya.ru

— Эмоции непередаваемые. Классное развлечение, моя машинка только что пришла первой. Ура! — радовалась победе Виктория Смирнова.

С гоночного трека — на День молодежи

Гостей площадки АО «ТАИФ-НК» в этот день ждал еще один сюрприз — настоящая гоночная машина. Фото: Эльвира Салимова/realnoevremya.ru

Гостей площадки АО «ТАИФ-НК» в этот день ждал еще один сюрприз — настоящая гоночная машина одного из самых титулованных автоспортсменов России Дмитрия Брагина. Пилот выступает за команду «ТАИФМОТОРСПОРТ», генеральным спонсором которой является АО «ТАИФ-НК».

Буквально на днях чемпион одержал еще одну победу — на 20-летие клуба Дмитрий Брагин стал первым в гонке 3-го этапа G-DRIVE всероссийских соревнований по кольцевым гонкам СМП РСКГ Туринг.

— Автомобили и автоспорт — тема, которая объединяет разных людей. Неважно, какая у тебя профессия или возраст. Если ты любишь скорость, драйв, железо — ты с нами, в сообществе автомобилистов. Этот автомобиль интересен тем, что он дважды чемпион России. Он принимал участие как в командных, так и личных заездах. Мы не стали привозить кубки, потому что крыши и капота не хватит, чтобы их разместить, — уточняет директор команды «ТАИФМОТОРСПОРТ» Фарит Валеев.

Гоночный автомобиль Дмитрия Брагина стал настоящим украшением Дня молодежи. Гости торжества не упустили своего шанса, чтобы сделать памятное фото рядом с легендарной машиной.

Гоночный автомобиль Дмитрия Брагина стал настоящим украшением Дня молодежи. Фото: Эльвира Салимова/realnoevremya.ru

— Хочется сказать много теплых слов в адрес тех, кто подарил нам такой замечательный праздник. Все организовано на самом высоком уровне. Спасибо всем большое, — поблагодарил представителей нефтеперерабатывающей компании житель Нижнекамска Евгений Федоров.

Вступай в дружную команду «ТАИФ-НК»

Пока одни с восторгом разглядывали гоночный автомобиль и крутили педали на интерактивном велотреке, другие знакомились с историей и деятельностью АО «ТАИФ-НК». Здесь же в стеклянных колбах были представлены основные виды продукции — автомобильный бензин, дизельное и реактивное топливо, авиационный керосин, гранулированная сера и другие.

Здесь же в стеклянных колбах были представлены основные виды продукции. Фото: Эльвира Салимова/realnoevremya.ru

— Все знают, что такое бензин, дизельное топливо, но не все знают, как их производят. Если рассматривать вопрос о том, из чего делают бензин, то, конечно, многие сразу могут сказать, что из нефти. Это утверждение верно, однако это лишь верхушка айсберга, а реальный процесс производства топлива гораздо сложнее, — объясняет Динар Макайлов, инженер-технолог АО «ТАИФ-НК». Он популярно рассказывал молодым людям о том, как перерабатывается нефть, хранится и отгружается готовая продукция.

На выставке любой желающий мог подробно узнать и о имеющихся на сегодняшний день на предприятии вакансиях. Работники отдела кадров АО «ТАИФ-НК» давали консультации, объясняя, как можно стать частью большой, дружной и профессиональной команды. Ознакомиться со свободными вакансиями также можно было в печатном или цифровом виде, отсканировав QR-код.

Работники отдела кадров АО «ТАИФ-НК» давали консультации. Фото: Эльвира Салимова/realnoevremya.ru

— «ТАИФ-НК» заинтересован в привлечении квалифицированных кадров. Мы рады принять в свои ряды молодых, активных людей. Сегодня к нам подходили горожане разных возрастов, среди них были и студенты, и выпускники вузов и ссузов. Они интересовались актуальными вакансиями. Мы консультировали по профессиям и условиям работы, рассказывали о том, что можем предложить кандидатам, — подчеркнула Эльвира Гималетдинова, ведущий специалист по кадрам АО «ТАИФ-НК».

Более того, прямо на месте можно было заполнить резюме на бумажном носителе либо, отсканировав QR-код, зайти на официальный сайт общества, где также опубликованы вакансии и резюме для соискателей. А еще с помощью QR-кода можно было попасть на телеграм-канал компании, узнать последние новости и события, происходящие в жизни работников предприятия.

Прямо на месте можно было заполнить резюме на бумажном носителе. Фото: Эльвира Салимова/realnoevremya.ru

Помимо вакансий, молодых людей интересовали социальные гарантии, уровень заработной платы, а также молодежная политика компании.

— Поддержка и развитие социально значимых проектов и программ являются одними из ключевых направлений деятельности предприятия — отметила ведущий специалист по кадрам АО «ТАИФ-НК» Эльвира Гималетдинова. — И что немаловажно, перед каждым работником АО «ТАИФ-НК» открываются возможности карьерного роста. Как говорится, было бы желание — подытожила она.

Первое место в «Гонке героев»

Жизнь на нефтеперерабатывающем предприятии играет самыми яркими красками, это подтвердит каждый сотрудник АО «ТАИФ-НК».

Тому доказательство — участие работников компании в различных акциях, конкурсах и соревнованиях. В тот же день, молодежь общества одержала уверенную победу на очередном этапе популярных экстрим-соревнований «Гонка героев».

Жизнь на нефтеперерабатывающем предприятии играет самыми яркими красками. Фото: предоставлено realnoevremya.ru АО «ТАИФ-НК»

Они прошли в минувшую субботу на полигоне «Рощинский» близ Самары. Участники из многих регионов Российской Федерации преодолевали 8-километровую дистанцию, на которой были установлены 26 самых разнообразных препятствий: барьеры, заборы, рукоходы, сетки, траншеи, окопы, колючая проволока, рвы, колодцы. Спортсмены кантовали покрышки, перетаскивали мешки и ящики, взбирались на вышки, прыгали в воду — в общем, демонстрировали полный набор силовых и скоростных умений.



В корпоративный забег «Гонки героев» заявились более пятидесяти команд. Компания «ТАИФ-НК» была представлена двумя взводами. «ТАИФ-НК-1» одержал безоговорочную победу, преодолев дистанцию за 1 час 2 минуты 59 секунд. Достаточно сказать, что взвод, расположившийся на втором месте, отстал от нижнекамских нефтепереработчиков почти на 5 минут. Очень прилично выступил и взвод «ТАИФ-НК-2», вошедший в первую двадцатку среди более чем полусотни соперников с результатом 1 час 33 минуты 45 секунд.

Спортсмены кантовали покрышки, перетаскивали мешки и ящики, взбирались на вышки, прыгали в воду. Фото: предоставлено realnoevremya.ru АО «ТАИФ-НК»

— Основной костяк нашей команды выступает в «Гонке героев» уже не в первый раз, — рассказал участник взвода «ТАИФ-НК-1», заместитель начальника цеха №05 КГПТО Виталий Захаров. — Поэтому морально и физически мы уже были готовы к победе. В прошлом году подвижки к нашему успеху имелись, мы занимали места близ пьедестала почета, но немного чего-то не хватало. На этот раз все были настроены очень серьезно, собирались после работы, проводили тренировки. На трассе очень важна командная работа, взаимная поддержка — наверное, именно в этом мы превзошли своих конкурентов.

Взвод «ТАИФ-НК-2» состоял из новичков соревнований. Фото: предоставлено realnoevremya.ru АО «ТАИФ-НК»

Взвод «ТАИФ-НК-2» состоял из новичков соревнований, при этом желания и азарта им было не занимать. Они были настроены не менее серьезно, чем более опытные коллеги, тренировались и готовились проявить себя. Специалист отдела кадров Лилия Хасаншина «Гонку героев» посещала раньше в качестве болельщика, а на этот раз заявилась в команду.

Трасса в Самаре оказалась непростой. Фото: предоставлено realnoevremya.ru АО «ТАИФ-НК»

— Все прошло очень здорово, ярко, эмоционально! — поделилась эмоциями Лилия. — Мы назвали свой взвод «Банзай», пели песни, кричали речевки. Все друг за друга болели, изо всех сил поддерживали. Впечатления самые положительные!



Трасса в Самаре оказалась непростой — пересеченная местность военного полигона «Рощинский» с многочисленными рытвинами затрудняла бег, однако в целом препятствия, по сравнению с другими гонками, нашим спортсменам показались вполне «рабочими» и особых затруднений не вызвали. Теперь, после столь яркого успеха, экстремалы «ТАИФ-НК» настроены на самые высокие места и в следующих соревнованиях. В течение лета состоятся еще две «Гонки героев»: 29 июля в Казани и 26 августа в Менделеевске.

Реклама АО «ТАИФ-НК». Фото: предоставлено realnoevremya.ru АО «ТАИФ-НК»

Вот так насыщенно, спортивно и задорно сотрудники АО «ТАИФ-НК» отметили прошедший День молодежи.

