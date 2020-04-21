В рамках подготовки к 75-летию Победы ТАИФ-НК проводит ремонт в квартире ветерана Великой Отечественной войны

Фото: Олег Тихонов

В преддверии празднования 75-летия Победы руководством компании ТАИФ-НК принято решение провести ремонт в квартире подшефного 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Панфила Павлова.



Рабочие уже подготовили стены и потолки к отделочным работам. В квартире ветерана планируется не только поклеить обои, но и обновить напольное покрытие, установить натяжные потолки, заменить сантехнику, а также закупить и установить необходимую мебель. Все ремонтные работы будут завершены к началу мая.



Участник Великой Отечественной войны Панфил Григорьевич Павлов родился и вырос в деревне Оша Нижнекамского района. На фронт он попал 17-летним мальчишкой. Несмотря на юный возраст, все тяготы военного времени Панфил Григорьевич познал в стрелковом полку Приморского военного округа, где служил связистом.



Представители ТАИФ-НК посещают супругов Павловых в течение всего года, чтобы справиться об их здоровье и узнать, какие меры социальной поддержки им необходимы. А в преддверии дня Победы вручают от компании бытовую технику и другие ценные подарки. Этот юбилейный год не станет исключением.



Социальная политика и благотворительность — важная составляющая деятельности компании ТАИФ-НК. Для работающих сотрудников это финансовая и социальная защищенность, стабильность и уверенность в завтрашнем дне. В приоритете также адресная помощь ветеранам войны и труда, малообеспеченным семьям и людям с ограниченными возможностями здоровья, поддержка культуры и спорта.



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