В Нижнекамске ТАИФ-НК дал старт акции «Помоги собраться в школу»

Фото: предоставлено ТАИФ-НК

Компания ТАИФ-НК вновь приняла активное участие в республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу» и порадовала будущих школьников из малоимущих и многодетных семей Нижнекамска приятными, а самое главное, нужными подарками. В преддверии нового учебного года предприятие одним из первых вручило нуждающимся семьям школьные портфели и канцелярские принадлежности.

«Нам безумно приятно, что кто-то, кроме нас, родителей, заботится об их благополучии»

Принимать участие в республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу» для АО «ТАИФ-НК» стало доброй традицией. На протяжении многих лет компания оказывает адресную помощь многодетным и малоимущим семьям Нижнекамска. Этот год не стал исключением, представители нефтеперерабатывающего предприятия закупили для будущих школьников все необходимое к новому учебном году и отправились в подростковый клуб «Чародейка», где их с нетерпением ждали юные жители двух микрорайонов Нижнекамска. В этом году компания решила порадовать подарками не только будущих первоклассников, но и нуждающихся детей с 1-го по 4-й классы.

— Моя дочь Даша в этом году впервые переступит порог школы №12. В нашей семье пятеро детей. Конечно, нам безумно приятно, что кто-то, кроме нас, родителей, заботится об их благополучии. Спасибо большое ТАИФ-НК за внимание, — поделилась многодетная мама Надежда Викторовна.

Представители ТАИФ-НК — гости здесь частые, поэтому детишек этих микрорайонов они знают не первый год. Нефтеперерабатывающая компания старается создать ребятам комфортные условия для их досуга и делает все возможное, чтобы свободное от учебы время стало максимально полезным, интересным и приятным. К примеру, после проведенного в рамках республиканской программы капитального ремонта благодаря ТАИФ-НК в нескольких подростковых клубах появились телевизор, звуковая аппаратура и многое другое для увлекательного досуга.

Представители нефтеперерабатывающего предприятия закупили для будущих школьников все необходимое к учебном году

— Компания ТАИФ-НК — наши добрые друзья уже много лет. Отрадно, что она всегда одной из первых дает старт акции «Помоги собраться в школу» в Нижнекамске. У нас в микрорайоне много семей, кому действительно необходима помощь, поэтому ребята и родители искренне радуются такому подарку. Хочется отметить, что пока есть такие предприятия, как ТАИФ-НК, которые сами проявляют инициативу, многодетные и малоимущие семьи будут чувствовать поддержку и заботу. Они помогают нашим подростковым клубам, где ребята проводят досуг, не только по значимым датам, мы чувствуем их поддержку в течение всего года. Вот и сегодня, кроме портфелей, представители компании привезли для детишек развивающие игры, пазлы и многое другое, — рассказала председатель совета территориального общественного самоуправления микрорайона №9 Нижнекамска Гульнара Шарипова.

В акции «Помоги собраться в школу» ТАИФ-НК принимает участие 12-й год подряд

В Центре социальной помощи семье и детям «Веста», куда затем отправились представители ТАИФ-НК, вручение первых школьных портфелей для будущих первоклассников, как обычно, прошло с участием веселых персонажей.

В Центре социальной помощи семье и детям «Веста» вручение школьных портфелей прошло с участием веселых персонажей.

По традиции в новых портфелях все необходимое к школе — тетради, дневники, альбомы для рисования, цветная бумага, картон, ручки, карандаши, фломастеры, краски, пеналы и многое другое. Будущие первоклассники радуются подарку, не сдерживая эмоций.

— Сегодня подарки от компании ТАИФ-НК получили дети, которые воспитываются не только в многодетных и малоимущих семьях. Здесь есть семьи, в которых воспитываются пятеро, шестеро и даже семеро детей, для них, конечно, любая помощь в радость, — отметила директор центра социальной помощи семье и детям «Веста» Нижнекамска Татьяна Мыльникова.

Разиль Калимуллин этой осенью пойдет в первый класс гимназии №22. Говорит, с подарком будет обращаться крайне аккуратно, ведь у мамы нет возможности покупать все, что так необходимо ему для учебы. В семье Калимуллиных, кроме Разиля, еще шестеро братьев и сестер.

— Спасибо за такой яркий и красивый портфель. Я еще не успел посмотреть его содержимое, но, судя по тому, что ранец тяжелый, там много чего интересного, — поделился будущий первоклассник.

— В нашей семье семеро детей. Собрать ребенка в школу — удовольствие нынче дорогое. Конечно, хочется, чтобы мои детки пошли в школу как все, в красивой форме, с хорошим портфелем. Хочется, чтобы они не ощущали, что мама с папой не всегда могут купить им то, что есть у других детишек. Спасибо ТАИФ-НК за трепетное отношение к таким семьям, как наша, это очень хорошая помощь, — поблагодарила многодетная мама Флера Калимуллина.

Акция «Помоги собраться в школу» в Татарстане проводится с 2007 года.

— Компания ТАИФ-НК считает важным реализовывать не только масштабные федеральные и региональные программы, но и помогать людям на местах, поддерживать отдельно взятые проекты и акции, в том числе и благотворительные. Одна из главных наших задач — это забота о детях. Мы хотим дать им возможность получать достойное образование, переступив порог школы в новом учебном году с уверенностью и хорошим настроением, — сказал заместитель генерального директора по экономической безопасности и режиму АО «ТАИФ-НК», депутат Нижнекамского городского совета Ильфар Халимуллин.

Республиканская благотворительная акция «Помоги собраться в школу», направленная на оказание адресной социальной помощи детям из малообеспеченных и многодетных семей, в Татарстане проводится с 2007 года. Нефтеперерабатывающая компания ТАИФ-НК благодаря поддержке генерального директора Рушана Шамгунова 12-й год подряд вносит весомый вклад в подготовку детей к новому учебному году. Благодаря этому многие семьи Нижнекамского муниципального района экономят семейный бюджет, а дети чувствуют себя наравне с одноклассниками.

В акции «Помоги собраться в школу» ТАИФ-НК принимает участие 12-й год подряд

Формирование социальной инфраструктуры, финансирование значимых региональных программ, поддержка здравоохранения, образования и спорта, возрождение культурного и духовно-исторического наследия являются одними из важных направлений благотворительной деятельности АО «ТАИФ-НК». Компания и впредь планирует поддерживать социально важные благотворительные акции, направленные на развитие будущего поколения, воспитание молодежи и формирование личности каждого ребенка.