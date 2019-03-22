Главному энергетику ТАИФ-НК присвоено звание «Заслуженный энергетик Республики Татарстан»

Фото: пресс-служба президента РТ

Главный энергетик — начальник отдела главного энергетика ОАО «ТАИФ-НК» Рамиль Давлиев удостоен звания «Заслуженный энергетик Республики Татарстан». Церемония награждения состоялась в Казанском кремле, где председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин вручил госнаграды Российской Федерации и Республики Татарстан. Обо всем подробнее — в материале.

В списке на награждение — 48 татарстанцев

Зал торжеств Казанского кремля — по традиции именно здесь вручаются государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан. В этот раз их вручили 48 татарстанцам, среди которых отличившиеся работники самых разных отраслей: нефтехимии и нефтепереработки, образования, здравоохранения, науки и искусства. Все они свои заслуженные награды получили из рук председателя Государственного совета Республики Татарстан Фарида Мухаметшина.

Председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин вручил награды 48 татарстанцам. Фото gossov.tatarstan.ru

— От души поздравляю всех, кто сегодня приглашен в Казанский кремль для вручения высоких наград Российской Федерации и нашей республики. Традиция очень хорошая, идет с давних времен — чествовать тех, кто внес свой вклад на разных этапах жизни нашей республики, — сказал Фарид Мухаметшин.

Среди награждаемых — главный энергетик — начальник отдела главного энергетика ОАО «ТАИФ-НК» Рамиль Давлиев, которому было присвоено почетное звание «Заслуженный энергетик Республики Татарстан».

— Это первая награда для меня такого высокого уровня. Здесь прозвучало название моей компании, поэтому я рад не только за себя. Потому что отмечают не только того, кто достоин награды, отмечают весь коллектив. Для меня эта награда — признание того, что я хорошо работаю. Значит, заметили, — сказал главный энергетик — начальник отдела главного энергетика ОАО «ТАИФ-НК» Рамиль Давлиев.

Почти половину трудового пути он отдал ТАИФ-НК

В энергетике Рамиль Давлиев работает больше тридцати лет. После окончания Нижнекамского нефтехимического техникума он устроился на «Нижнекамскнефтехим» электромонтером по ремонту электрооборудования четвертого разряда цеха электроснабжения. После этого работал на «Новоменделеевском химическом заводе», «Нижнекамскшине» и «Нижнекамском заводе технического углерода», где прошел путь от электромонтера до главного энергетика. В ноябре 2005 г. устроился на работу в ОАО «ТАИФ-НК» главным энергетиком завода по переработки газового конденсата. Спустя три года, в феврале 2008 г., был назначен главным энергетиком — начальником отдела главного энергетика компании.

На ТАИФ-НК Рамиль Давлиев работает уже 14 лет. В списке его достижений: участие в строительстве и запуске завода по переработке газового конденсата, курирование монтажных и пусконаладочных работ электрооборудования, проектирование всей комплектации силового и электрощитового оборудования. Благодаря ему на заводе бензинов и нефтеперерабатывающем заводе заменили источники бесперебойного питания. Теперь если на производстве полностью отключится электроэнергия, то система будет ее подавать столько времени, сколько необходимо для безопасного останова производства.

Электропомещения на НПЗ теперь оборудованы системой кондиционирования воздуха. Это позволяет поддерживать температурный режим, что не только положительно сказывается на работоспособности оборудования, но и продлевает его срок службы. Под руководством Рамиля Давлиева, чтобы повысить энергосбережение, на установке ЭЛОУ-АВТ-7 заменили электрощиты станций управления. В результате проделанной работы энергоэффективность была увеличена на сумму 6 377,83 тыс. рублей.

На Комплексе глубокой переработки тяжелых остатков при непосредственном участии Рамиля Давлиева была введена в эксплуатацию система электрообогрева трубопроводов и оборудования, благодаря чему трубопроводы начали обогревать теплоспутниками.

В целях энергосбережения на всем предприятии была внедрена автоматизированная система контроля и учета электроэнергии. Теперь в режиме реального времени можно контролировать потребление электроэнергии всех производств компании и обеспечивать точность передаваемых показаний потребления электроэнергии.

Он грамотный, очень ответственный и принципиальный руководитель — так о Рамиле Давлиеве отзываются его подчиненные. Всегда может выделить главное и сосредоточить усилия на ключевых участках производственной деятельности. Именно за эти качества он пользуется заслуженным авторитетом и большим уважением в коллективе.

«Эта работа развила во мне все черты характера, которые у меня есть»

На ТАИФ-НК Рамиль Давлиев работает уже 14 лет. Фото gossov.tatarstan.ru

— Рамиль Камильевич, поздравляю вас с присвоением звания «Заслуженный энергетик Республики Татарстан». Прошел почти год с нашего последнего общения. На предыдущей встрече вы рассказывали о повышении надежности энергосбережения на ТАИФ-НК. В этот раз хотелось бы поговорить немного о вас. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли в энергетику?

— Это случайный выбор. После окончания 8-го класса средней школы поступил в Нижнекамский нефтехимический техникум, привлекла специальность «Электроснабжение промышленных предприятий и установок». Так и выбрал эту профессию. Сейчас уже не могу представить себя в другой сфере деятельности. Она развила во мне все черты характера, которые у меня есть. К примеру, требовательность. Специальность связана с опасностью, высокими требованиями к безопасности проведения работ, содержанию оборудования, подготовки и повышения квалификации персонала, поэтому всегда нужно выполнять поставленные задачи в полном объеме — нельзя что-то не доделать. Энергообеспечение любого предприятия — это, можно сказать, основа, без этого ничего не работает. Обеспечение надлежащего технического состояния оборудования и коммуникаций, предназначенных для снабжения предприятия энергоресурсами, — это одна из основных целей энергослужбы предприятия, поэтому они должны быть готовы к работе в любое время.

— Как судьба связала вас с ТАИФ-НК?

— Это получилось тоже волей случая. Я работал главным энергетиком на заводе технического углерода, и мои коллеги, услышав, что ТАИФ-НК строит новый завод, перешли туда. У них по работе возникли сложности, обратились ко мне. Я решил попробовать, и меня пригласили на молодое, перспективное производство.

В компании ТАИФ-НК разработаны и действуют как краткосрочные, так и долгосрочные программы энергоснабжения. Фото предоставлено ТАИФ-НК

— Как оцениваете реализацию программ по надежности энергоснабжения на ТАИФ-НК?

— В компании ТАИФ-НК разработаны и действуют как краткосрочные, так и долгосрочные программы. Мы сейчас занимаемся комплексным опробованием Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков, поэтому пока он не начнет устойчиво работать, рано делать какие-либо выводы. Мы сейчас нарабатываем опыт, конечно, неотложные задачи решаем сразу и ко времени устойчивой работы будем готовы с новыми планами по улучшению надежности энергоснабжения. На сегодня мы проводим программу по повышению надежности на нефтеперерабатывающем заводе и заводе бензинов. Производим замену изношенного оборудования с истекшим сроком эксплуатации, обновляем оборудование, производим замену и ремонт кабельных линий.

— Как на предприятии реализуются долгосрочные программы?

— На сегодняшний день в компании действуют несколько программ, которые рассчитаны на 3—5 лет. На втором производстве завода бензинов мы проводим работы по замене подземных коммуникаций и противопожарных водоводов. Такая же программа идет на нефтеперерабатывающем заводе, третий год реализуется программа по замене распределительных щитов в цехе первичной переработки нефти НПЗ.

— Если говорить о цифровизации всего энергетического сектора, то какая работа ведется на ТАИФ-НК в этом направлении?

— На КГПТО производим работы по внедрению автоматической системы диспетчерского управления электрооборудованием, позволяющей осуществлять сбор и отображение информации о состоянии всего электрооборудования, в этом году работу планируем завершить. У нас есть информационно-измерительная система контроля и учета энергоресурсов, которая объединят все подразделения и позволяет осуществлять мониторинг и планирование потребления электрической энергии и мощности. Также в этом году на нефтеперерабатывающем заводе мы планируем провести модернизацию компрессора водородосодержащего газа с установкой автоматического рабочего места для контроля параметров электродвигателя компрессора.

— Возвращаясь к сегодняшнему торжественному мероприятию — что для вас значит данная награда?

— Я благодарен, что моя работа в сфере энергетики оценена на столь высоком государственном уровне. Для меня это очередной стимул для дальнейшей эффективной работы на благо ТАИФ-НК.

Рушан Рашитович Шамгунов, генеральный директор ОАО «ТАИФ-НК», заслуженный химик РТ, кандидат технических наук

Уважаемый Рамиль Камильевич! Ваши усилия и трудолюбие, которые вы проявили, работая в нашей компании на протяжении многих лет, не остались незамеченными. Весь коллектив ОАО «ТАИФ-НК» и я лично искренне рады, что ваш вклад в развитие энергетической отрасли Республики Татарстан оценен на столь высоком государственном уровне. Ваш нелегкий самоотверженный труд в одной из ключевых областей промышленности требует особой самоотдачи, ответственности и заслуживает самого глубокого уважения. Вы пример в нашем коллективе и пользуетесь уважением абсолютно у всех коллег. Сотрудники очень гордятся тем, что работают под вашим руководством. Даже в самых сложных, стрессовых ситуациях вы сохраняете свой профессионализм и оптимизм. С вами комфортно и легко работать, что довольно важно и необходимо для результативного труда. Уверен, что компетентность и тот опыт, который вы передаете нашим работникам, сложившиеся трудовые традиции и ответственный подход к делу будут и впредь способствовать успешному развитию отрасли, модернизации производства, открытию новых перспектив. Примите наши поздравления с заслуженной наградой! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, жизненных сил, оптимизма, новых успехов в ответственном труде, новых успехов и достижений! Генеральный директор ОАО «ТАИФ-НК» Р.Р. Шамгунов.