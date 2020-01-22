Сотым малышом, рожденным в год 100-летия ТАССР, стал ребенок сотрудника ТАИФ-НК

Фото: предоставлено АО «ТАИФ-НК»

В год 100-летия ТАССР в Нижнекамске родился сотый малыш 2020 года.

Девочка появилась на свет 14 января в 18 часов 12 минут. Ангелина — первенец в семье Надежды и Евгения Красноперовых. Глава семейства около 10 лет работает в АО «ТАИФ-НК». На сегодняшний день он трудится инженером АСУТП цеха №11 КИПиА завода бензинов.

На торжественную выписку сотого малыша в нижнекамский роддом приехали заместитель генерального директора по экономической безопасности и режиму АО «ТАИФ-НК» Ильфар Халимуллин, директор завода бензинов Рамис Хабибуллин, председатель Совета трудового коллектива Общества Аниса Биктимирова. От лица генерального директора АО «ТАИФ-НК» Рушана Шамгунова и всего коллектива нефтеперерабатывающего предприятия они поздравили молодых родителей с рождением дочери в столь значимый для республики год и подарили семейной паре ценный подарок.

Директор завода бензинов Рамис Хабибуллин, на котором работает Евгений Красноперов, вручил молодым родителям подарочный сертификат на приобретение детских товаров.

— Сегодня от лица всей компании ТАИФ-НК хотим поздравить вас с прибавлением — в вашем замечательном семействе появилась прекрасная доченька Ангелина. Ей всего-то несколько дней, а она уже стала вашим поводом для гордости. Запаситесь терпением, силами и мудростью. Все-таки воспитание детей — процесс не самый простой. Однако мы уверены в том, что у вас все получится и вы справитесь на все двести процентов. Мы искренне желаем вашей семье процветания и любви, поддерживайте друг друга и будьте всегда рядом! — поздравил семью Красноперовых заместитель генерального директора по экономической безопасности и режиму АО «ТАИФ-НК» Ильфар Халимуллин.

С рождением в Нижнекамске «юбилейного» ребенка новоиспеченных родителей также поздравили представители городской администрации, которые вручили малышке памятную медаль в честь 100-летия ТАССР, а начальник Управления ЗАГС Нижнекамского муниципального района Белла Махотина — свидетельство о рождении ребенка.

Социальная политика АО «ТАИФ-НК» является составной частью успешной деятельности предприятия. Она направлена на заботу и благополучие не только работающего персонала, но и их детей. Все работники Общества имеют социальный пакет, который включает в себя гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством, а также дополнительные выплаты, предусмотренные локальными актами компании. К примеру, в случае рождения ребенка работнику ТАИФ-НК предоставляется единовременная материальная помощь и государственная выплата в размере двухсот тысяч рублей на погашение части ипотеки, а женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, ежемесячная материальная помощь.



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