Сотрудники ТАИФ-НК предпенсионного возраста прошли переобучение

Фото: Альберт Муклаков

Более 200 работников нефтеперерабатывающей компании ТАИФ-НК приняли участие в проекте «Демография». Повысить квалификацию или получить новую профессию смогли представители компании, которым до пенсии осталось менее пяти лет.

До начала обучающего курса специалисты группы технического обучения ТАИФ-НК провели мониторинг по выявлению лиц предпенсионного возраста. Узнали об их предпочтениях в получении дополнительного профессионального образования.

При тщательном подходе по выбору предлагаемых программ было определено три актуальных направления для АО «ТАИФ-НК»: профессия стропальщика, курсы повышения квалификации в области охраны труда и промышленной безопасности.

Благодаря новым специальностям люди предпенсионного возраста «не выпадут» из рабочего процесса, останутся востребованными на рынке труда до выхода на заслуженный отдых.

К слову, национальный проект «Демография» реализуется в России по указу президента России. Цель программы: оказать содействие занятости граждан предпенсионного возраста средствами организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования по специальностям, компетенциям и навыкам, востребованным на рынке труда.