Руководство компании ТАИФ-НК почтило память погибших солдат в Великой Отечественной войне

Фото: Альберт Муклаков

Руководство компании ТАИФ-НК во главе с генеральным директором Рушаном Шамгуновым посетило площадь Победы Нижнекамска и почтило память погибших солдат в Великой Отечественной войне. Возложив цветы к монументу Победы и почтив память бойцов минутой молчания, представители АО «ТАИФ-НК» направились на городское кладбище, где также выразили дань уважения, возложив цветы к братской могиле.



Напомним, в январе этого года компания ТАИФ-НК внесла свой вклад в организацию торжественной церемонии перезахоронения в братской могиле останков девятнадцати солдат 80-го отдельного лыжного батальона, основной состав которого состоял из уроженцев нашей республики.



— Дорогие ветераны Великой Отечественной, труженики тыла, дети войны!



От всего коллектива АО «ТАИФ-НК» и себя лично сердечно поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне! Этот праздник, не имеющий срока давности, как никакой другой, близок и понятен всем гражданам нашей великой страны, всем людям доброй воли, без различия возрастов, национальностей и вероисповеданий. Бережное отношение старшего поколения к судьбе своей Родины должно стать для всех ярким примером патриотизма и силы народной веры! Великой ценой заплатили ветераны за Победу, многих сегодня уже нет рядом с нами! Но мы помним об их воинской славе! Благодаря нашим героям мы можем спокойно трудиться, радоваться жизни и воспитывать наших детей! Желаю вам здоровья, душевного тепла, внимания и заботы близких! Пусть небо всегда будет мирным, а солнце светит ярко! Низкий вам поклон! — поздравил

генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Рушан Шамгунов.