Ключ к успешному бизнесу: как в АО «ТАИФ-НК» повышают эффективность работы компании

Фото: Максим Платонов

В АО «ТАИФ-НК» внутренний аудит прочно вошел в систему контроля за всеми процессами компании и деятельностью сотрудников. Регулярные проверки внутри компании помогают держать под контролем работу всего предприятия и вовремя устранять возникающие сложности. Обо всем подробнее в интервью рассказала руководитель службы внутреннего аудита АО «ТАИФ-НК» Марина Прусакова.

— Расскажите, пожалуйста, как выстроена работа внутреннего аудита в ТАИФ-НК. Какие проверки проводятся и с какой регулярностью?

— Задача внутреннего аудита — это оценка системы внутреннего контроля в плане достоверности информации, соблюдения законодательства, сохранности активов, эффективности и результативности деятельности отдельных функций и подразделений. Организационный статус нашей службы, а именно функциональное подчинение совету директоров и поддержка топ-менеджмента компании, позволяют выполнять нам свою работу без вмешательств и столкновений интересов.

За год служба проводит 6—7 плановых внутренних аудитов. Это может быть проверка отдельного структурного подразделения, когда мы полностью проверяем деятельность отдела, начиная с организации делопроизводства и заканчивая проверкой выполнения основных функций. Или мы можем провести проверку отдельного бизнес–процесса, например, процесса учета и реализации готовой продукции, во время которого проверяем непосредственных производителей готовой продукции — это цеха заводов, а также отделы, связанные с реализацией и отгрузкой готовой продукции и их взаимодействие.

Во время проведения аудитов анализируется не только работа системы в целом, но и каждого элемента: мы выявляем, как выстроена взаимосвязь между ними, определяем недостатки в работе компании и даем рекомендации по их обязательному устранению. При этом хочу отметить, что работа нашей службы заключается не только в выявлении несоответствий. Задачами внутреннего аудита являются: анализ причин возникновения тех или иных отклонений, совместная с заинтересованными подразделениями компании разработка корректирующих мероприятий для их устранения с целью исключения возникновения несоответствий в будущем, а также поиск новых возможностей и резервов для повышения эффективной деятельности компании.

У нас нет жестких сроков по регулярности проведения аудиторских проверок. Объекты определяются при формировании ежегодного плана работы на основании мнения руководства компании и рекомендаций членов совета директоров, анализа предыдущих проверок, а также оценки внешнего аудита и налоговых проверок.

Цель аудита — выявить и оценить всевозможные риски, а также дать рекомендации, направленные на повышение эффективности систем и процессов. Фото предоставлено ТАИФ-НК

— Хотелось бы подробнее остановиться на рисках. Какие проблемы позволяют решить аудиторские проверки?

— Цель внутреннего аудита — это совершенствование деятельности компании. Для достижения данной цели аудит должен выявить и оценить всевозможные риски, а также дать рекомендации, направленные на повышение эффективности систем и процессов. Как работает это на практике, объясню на конкретном примере. По результатам проведенного нами аудита на нефтеперерабатывающем заводе реализован проект по дооборудованию системы слива нефтепродуктов из неисправных железнодорожных цистерн. Слив цистерны стал возможен без маневров за периметром завода. В результате был исключен риск хищения готовой продукции, кроме этого экономится время на опорожнение бракованной цистерны. Еще один пример: по результатам аудита в компании было разработано и введено в действие «Положение об организации страховой защиты», регламентирующее деятельность Общества по страхованию рисков. Введение этого нормативного документа позволило унифицировать виды рисков и определить единый подход к разным видам страхования, что привело к сокращению расходов на предприятии.

Конечно, результат работы внутреннего аудита не всегда можно измерить количественно. Например, невозможно оценить эффект от рекомендаций по приведению нормативных документов в соответствие с изменившимся законодательством или исключение противоречий во внутренних документах.

Хочу подчеркнуть, что результат работы внутреннего аудита во многом зависит от последующих действий руководства Общества. В работе служба взаимодействует со всеми структурными подразделениями ТАИФ-НК, поэтому очень важно то, как воспринимает работу внутреннего аудита топ-менеджмент. Поддержка и особое внимание ко мнению аудита со стороны генерального директора АО «ТАИФ-НК» Рушана Рашитовича Шамгунова играет очень важную роль в позиционировании функции и значимости внутреннего аудита. Именно такое пристальное внимание с его стороны позволяет реализовать в жизнь предприятия эффективные инструменты для успешного развития нашей компании.



Внимание ко мнению аудита со стороны генерального директора АО «ТАИФ-НК» Рушана Рашитовича Шамгунова играет очень важную роль в позиционировании функции и значимости внутреннего аудита. Фото предоставлено ТАИФ-НК

— Пользуется ли ТАИФ-НК услугами сторонних организаций при проведении аудитов?

— Наша служба была организована в ТАИФ-НК в 2013 году, и за этот период необходимость в привлечении сторонних компаний для проведения внутреннего аудита не возникала. Но в рамках исполнения требований российского законодательства о проведении внешнего обязательного аудита наше Общество, естественно, привлекает внешнего аудитора для проведения проверок финансовой (бухгалтерской) отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности.

— Как часто в компании применяют новые методы внутреннего аудита? И для чего?

— Методы внутреннего аудита представляют совокупность финансовых, экономических, организационных, оперативно-технических и фактических способов и приемов по проверке производственной и финансово-хозяйственной деятельности предприятия, поэтому говорить о применении при аудите какого-то одного метода невозможно. Использование разных методов при проведение аудиторских процедур необходимо для сбора достаточных, надлежащих доказательств с целью формулирования обоснованных выводов, на которых основывается мнение аудиторов, выраженное в отчетах и подкрепленное соответствующими рабочими документами. Например, при аудите закупочной деятельности проводится проверка от формирования планов на закупку и отбора поставщиков, до передачи закупленных ТМЦ в производство, что требует проведения экономического и сравнительного анализов, опросов, осмотров и выборочных инвентаризаций и так далее.

Каждый год в ТАИФ-НК проходит 6—7 плановых внутренних аудитов. Фото предоставлено ТАИФ-НК

— Какими нормативными документами в своей работе руководствуется сегодня внутренний аудит в России?

— Основным документом, как и во всем мировом сообществе внутренних аудиторов, являются международные стандарты, разработанные Международным институтом внутренних аудиторов (The IIA). Поскольку стандарты — это свод общих принципов, их использование возможно практически в любой стране, в том числе и в России.

Рекомендации по применению в области внутреннего аудита Международных профессиональных стандартов внутреннего аудита даны и в Кодексе корпоративного управления, одобренного правительством Российской Федерации и советом директоров Центробанка России.

Также хочется отметить, что в 2015 году приказом Министерства труда Российской Федерации утвержден профессиональный стандарт «Внутренний аудитор», в котором описаны цели внутреннего аудита, трудовые функции, входящих в профессиональный стандарт, уровни квалификации внутренних аудиторов, а также требования к образованию и опыту работы. Фактически этот документ узаконил профессию «Внутренний аудитор», так как в действующем Квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и других служащих ее нет. Несмотря на то, что для нашего Общества использовать профессиональные стандарты необязательно, их наличие позволяет пользоваться ими как ориентиром для формирования внутренней нормативной базы службы внутреннего аудита, для определения требований к профессиональной подготовке, опыту работы, знаниям и умениям для подбора внутренних аудиторов, что в свою очередь направлено в целом на повышение эффективности службы работы внутреннего аудита.

— Как вы оцениваете деятельность службы внутреннего аудита АО «ТАИФ-НК» за последние 3 года?



— Результативность нашей службы в ТАИФ-НК подтверждается достижением поставленных целей. На сегодняшний день существуют различные критерии оценки деятельности внутреннего аудита, которые многие используют. Я считаю, одним из показателей эффективности работы является его востребованность в компании, и то, что сегодня высшее руководство АО «ТАИФ-НК» демонстрирует поддержку и заинтересованность в деятельности службы внутреннего аудита. Сегодня на предприятии функционирует результативная система контроля, соответствующая общепринятым принципам управления, которая отнесена руководством компании к корпоративным приоритетам высшего порядка.

Наша служба являясь одним из элементов системы внутреннего контроля способствует повышению эффективности производства, снижению затрат, рациональному использованию имеющихся активов, долгосрочному планированию и соблюдению принципов корпоративного управления.