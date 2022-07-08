Пять ступеней контроля качества на заводе Бензинов ТАИФ-НК

Более полумиллиона тонн в год, или каждый четвертый литр, автомобильного бензина в Татарстане производится на ТАИФ-НК

Фото: Роман Хасаев

Едва ли в Татарстане и соседних с республикой регионах найдется автовладелец, которому не были бы знакомы яркие, оборудованные в фирменных цветах современные АЗС с крылатым барсом. И те, кто успел оценить качество реализуемого на этих станциях топлива, становятся постоянными клиентами фирменной сети Группы ТАИФ. Но как осуществляется контроль качества бензина, только ли в Поволжье знакомы с ним, наконец, кто, где и как его производит и только ли бензинами ограничен список продукции? Обо всем этом — в продолжении цикла материалов «Реального времени» об истории нефтеперерабатывающего комплекса «ТАИФ-НК».

По последнему слову науки и техники

Знакомство с производственным процессом завода Бензинов АО «ТАИФ-НК» для журналиста «Реального времени» началось с лаборатории. И это логично. Пять ступеней контроля качества — не просто слова. По словам начальника лаборатории Ольги Калачевой, на каждой ступени именно от вердикта ее подчиненных зависят нюансы технологии переработки.

— Первый этап — контроль качества исходного сырья — вакуумного газойля и газового конденсата. По результатам лабораторных испытаний определяется качество перерабатываемого сырья, необходимость внесения корректировок в ведение технологического режима для увеличения глубины переработки, — отметила она в интервью.

На всех этапах производства завода Бензинов АО «ТАИФ-НК» лабораторией осуществляется строгий контроль качества. Фото: Роман Хасаев

Уровень оснащения лаборатории впечатляет: газохроматографические комплексы, анализаторы серы, анализаторы фракционного состава, плотномеры, титраторы, установка по определению октанового числа, атомно-абсорбционный спектрофотометр для определения содержания металлов — вот не полный перечень оборудования отечественного и импортного производства, необходимого для проведения всесторонних и полномасштабных испытаний. Всего десятки единиц современной измерительной аппаратуры, у каждой из которых свое предназначение и задачи. Порядка 100 квалифицированных специалистов лаборатории на двух производствах в несколько смен (на всех этапах производства) осуществляют постоянный мониторинг на соответствие установленным параметрам и требуемому уровню качества нефтепродуктов. В год анализируется более 42 тыс. проб на 140 тыс. показателей. Каждое испытание может занимать по времени от 20 минут до 4—6 часов.

Лаборатория завода Бензинов оснащена необходимым оборудованием и укомплектована высокопрофессиональным персоналом. Фото: Роман Хасаев

— За 17 лет, прошедших со дня основания лаборатории, требования к качеству продуктов нефтепереработки в целом и автомобильных бензинов в частности существенно ужесточились. Особенно в части требований к экологичности. Мы контролируем процессы на всех этапах производства до момента отгрузки готовой продукции. На сегодняшний момент паспорт наших автомобильных бензинов содержит 18 показателей в соответствии с требованиями нормативного документа и четыре дополнительных показателя, — пояснила Ольга Калачева.

Не меньшее внимание уделяется и другим видам продукции завода Бензинов: прямогонному бензину — сырью для дальнейшей переработки на нефтехимических предприятиях Татарстана, дизельной фракции, мазуту, сжиженному углеводородному газу.

Лаборатория завода Бензинов АО «ТАИФ-НК» в год анализирует более 42 тыс. проб на 140 тыс. показателей. Фото: Максим Платонов

Еще одна важная миссия, возложенная на специалистов лаборатории, — исследовательская:

— Мы занимаемся проведением испытаний не только в отношении качества товарной продукции, но также проводим работы по исследованиям различных октанповышающих добавок, компонентов автомобильного бензина, ингибиторов коррозии и поглотителей сероводорода и меркаптановой серы. Только после таких лабораторных испытаний новации могут быть масштабированы в производственную технологию. В лабораторных условиях определяется то, как добавки влияют на качество конечной товарной продукции — бензинов, — подчеркнула в разговоре с журналистом «Реального времени» начальник лаборатории завода Бензинов.

О качестве работы лаборатории завода Бензинов АО «ТАИФ-НК» говорит и тот факт, что по итогам республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги РТ» она была признана одной из лучших в Татарстане в 2020 году.

Бензин, продлевающий ресурс работы двигателя автомобиля

Продукция завода Бензинов АО «ТАИФ-НК» неоднократно признавалась лучшей. Свидетельство тому — многочисленные дипломы республиканских и федеральных конкурсов качества. Значительная часть наград досталась самому массовому продукту производства — автомобильным бензинам.

Впрочем, соответствие бензинов от «ТАИФ-НК» предъявляемым к автомобильному топливу требованиям постоянно подтверждается и независимыми экспертами. В Татарстане на регулярной основе проходит мониторинг качества продукции, реализуемой на АЗС республики. Рейды организуют специалисты ГБУ «Управление рационального использования топливно-энергетических ресурсов».

Качество бензинов АО «ТАИФ-НК» регулярно получает подтверждение независимых экспертов. Фото: Ринат Назметдинов

Еще в 2015 году, опережая сроки, определенные федеральными требованиями, завод Бензинов «ТАИФ-НК» полностью перешел на производство автомобильного топлива стандарта Euro-5 и сегодня выпускает моторное топливо только этого — отвечающего самым строгим мировым экологическим требованиям — класса.

Для информации: содержание серы в бензинах, мг/кг:

Euro-2 — до 500;

Euro-3 — до 150;

Euro-4 — до 50;

Euro-5 — до 10.

В конце 2015 года «ТАИФ-НК» полностью перешел на производство автомобильного топлива стандарта Euro-5. Фото: Максим Платонов

Как признался директор завода Бензинов Ильсур Самигуллин, он сам фанат собственной продукции. И для этого, как у автомобилиста с солидным стажем, у него есть причины:

— Наверняка многие автовладельцы на АЗС некоторых других производителей обращали внимание на подписи на колонках с 92-м или 95-м бензином: «топливо содержит такие-то добавки для промывки двигателя от нагара». С нашим бензином этого делать не нужно, так как он нагара не образует. Вообще. Отсюда выгода: длительное использование бензина от ТАИФ-НК продлевает рабочий ресурс автомобиля в целом. При использовании другого бензина на протяжении 5—10 лет из-за нагара машина все равно потребует дорогостоящего обслуживания. На нашем бензине такого не происходит. Я и сам использую именно наш бензин. Всегда нужно смотреть хотя бы на несколько шагов вперед, — поделился он личными наблюдениями с журналистом «Реального времени».

Директор завода Бензинов АО «ТАИФ-НК» Ильсур Самигуллин — сам автовладелец и активный потребитель производимого предприятием бензина. Фото: Роман Хасаев

Главный инженер АО «ТАИФ-НК» Алексей Храмов — также поклонник продукции родного предприятия. По его словам, при равных требованиях к моторному топливу бензин от разных производителей знающий человек легко сумеет отличить друг от друга. У них, как у людей отпечатки пальцев, различается компонентный состав. И без ложной скромности: ТАИФ-НК есть чем гордиться.

Алексей Храмов: «Продукцию завода Бензинов АО «ТАИФ-НК» уже сейчас можно назвать брендовой». Фото: Роман Хасаев

— Понятно, что товарные бензины мы, как и другие НПЗ, сегодня производим только по ГОСТу. Но компонентный состав бензина производства ТАИФ-НК содержит кратно меньше таких веществ, как смолы, ароматические углеводороды. Низкое содержание данных веществ приводит к более полному сгоранию топливно-воздушной смеси и, как следствие, к отсутствию закоксованности деталей двигателя. Иными словами, и по рабочим характеристикам, и по экологичности бензин ТАИФ-НК уже сегодня можно назвать брендовым, — подчеркнул он.

Не только бензин

«Завод Бензинов». Почти каждый, кто услышит название предприятия, будет уверен, что производство целиком и полностью ориентировано на выпуск бензинов, и… ошибется.

Сам завод состоит из двух производств. Первое — старейшее. Когда-то на этом месте возвышалось устаревшее оборудование «Нижнекамскнефтехима». В 2001-м его демонтировали, и на освободившемся месте потянулась к небу единственная в России и мире установка каталитического крекинга, построенная по российской технологии. В 2006-м уже была получена первая партия продукции.

Установка каталитического крекинга завода Бензинов АО «ТАИФ-НК» — сердце производства. Фото: Роман Хасаев

Шамиль Зайнагутдинов — начальник цеха каталитического крекинга, работает здесь едва ли не с первых дней. В 2001-м пришел молодым оператором 4-го разряда, принимал участие и в демонтаже старого оборудования, затем — в строительстве первого в Татарстане завода Бензинов. Сейчас руководит родным цехом. Отмечает, что на ТАИФ-НК тем, кто не только амбициозен, но и трудолюбив, инициативен и ответственен, подняться по карьерной лестнице более чем реально. Он и сам этому живой пример. Но о людях, работающих на заводе Бензинов, и открывающихся перед ними возможностях мы расскажем в следующей части цикла. Что же касается установки каталитического крекинга, то ее недаром называют «сердцем предприятия».

Шамиль Зайнагутдинов работает на заводе Бензинов с момента начала его строительства. Фото: Роман Хасаев

— Установка предназначена для того, чтобы из вакуумного газойля и мазута вырабатывать бензин, сухой газ — топливо для печей собственных же производств, пропан-пропиленовую фракцию, бутан-бутиленовую фракцию. Пропан-пропиленовая фракция уходит как сырье на «Нижнекамскнефтехим», бутан-бутиленовая фракция также частью отправляется на нефтехимический комплекс, а частью становится сырьем для установки получения из содержащегося в нем изобутилена метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) — октаноповышающей добавки. Еще один вид октаноповышающей добавки — трет-амил-метиловый эфир (ТАМЭ) — вырабатывается из изоамиленов, содержащихся в легкой бензиновой фракции, также получаемой на нашей установке каталитического крекинга. Добавки собственного производства используются в производстве 92-й и 95-й марок бензинов. Также мы получаем легкий газойль, который идет на нефтеперерабатывающий завод в качестве сырья для получения дизельного топлива. И получаем тяжелый газойль, который идет в качестве сырья на завод технического углерода, — кратко перечислил Шамиль Зайнагутдинов основные виды продукции, производимой в возглавляемом им цехе.

Ассортимент продукции завода Бензинов АО «ТАИФ-НК» не ограничивается бензинами. Фото: Роман Хасаев

Строительство второго производства завода Бензинов — установки по переработке газового конденсата — стартовало в 2005 году. Мощностью по сырью в 1 млн тонн в год, сегодня цех выпускает прямогонный бензин — основное сырье для соседнего «Нижнекамскнефтехима», дизельную фракцию и мазут, который служит сырьем для первого производства завода Бензинов, сжиженные углеводородные газы и керосин.

На производствах завода Бензинов АО «ТАИФ-НК» большое внимание уделяют вопросам бережного отношения к окружающей среде. Фото: Роман Хасаев

И к этому же производству относятся сливно-наливная двухсторонняя галерейная эстакада с железнодорожными весами, автомобильная автоматическая станция налива и комплекс общезаводского хозяйства с узлом компаундирования и парком товарных бензинов. Иными словами, именно сюда поступает сырье для дальнейшего передела, и отсюда же готовая товарная продукция завода Бензинов отправляется к потребителям.

К слову, ответственный подход компании к вопросам бережного отношения к окружающей среде заметен и здесь: в 2019 году была полностью перевооружена установка рекуперации паров бензина, что теперь практически полностью исключает попадание в атмосферу испарений топлива при его отгрузке.

Отечественный рынок — в приоритете

И в прежние — более спокойные в геополитическом плане годы — АО «ТАИФ-НК» основной акцент делало на обеспечение своей продукцией отечественных потребителей. Сейчас, в условиях беспрецедентного санкционного давления на Россию со стороны коллективного Запада, стала очевидной верность выбранного подхода. Оказалось дальновидным и верным решением и то, что в свое время Группа ТАИФ вложила значительные средства в создание и продолжает активно инвестировать в развитие собственной сети фирменных автозаправочных станций в Татарстане и работающих в ряде соседних регионов.

С момента ввода завода Бензинов АО «ТАИФ-НК» в эксплуатацию основной акцент в реализации продукции делался на отечественных потребителей. Фото: Роман Хасаев

— Мы полностью удовлетворяем потребности нашей сети АЗС качественным бензином собственного производства. На сегодняшний момент наши АЗС покрывают порядка 45—50% от всего объема нашего производства бензинов 92-й и 95-й марок. Остальная часть бензина реализуется на внутреннем рынке России, в том числе значительные объемы — через Санкт-Петербургскую товарно-сырьевую биржу. Мы полностью выполняем рекомендации Минэнерго России к отечественным НПЗ по продаже не менее 12% от объемов производства на биржевых торгах. Бензин от ТАИФ-НК поставляется в регионы Центрального федерального округа, Поволжья, были продажи вплоть до Дальнего Востока. География постоянно расширяется, как и круг потребителей. Это и трейдеры, и нефтебазы, и ИП, сторонние крупные сети АЗС и т.д., — сообщил в интервью «Реальному времени» заместитель генерального директора — директор по коммерции АО «ТАИФ-НК» Артем Щербина.

Артем Щербина: «Высокое качество и высокая ответственность — отличительная черта АО «ТАИФ-НК». Фото: Роман Хасаев

По его словам, бензины от ТАИФ-НК привлекательны для потребителей по многим причинам. Но во главе угла — неизменно высокое качество и высокий уровень ответственности татарстанского НПЗ, четко выполняющего условия контрактов и строго выдерживающего оговоренные сроки отгрузки продукции потребителям.

Продолжение следует.